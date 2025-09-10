新蒲崗美食2025〡新蒲崗美食推介10間！秋拾米線/啖啖燕窩/享樂烘焙

新蒲崗美食2025有什麼好吃的？新蒲崗雖然工廈林立，又沒有地鐵站，但其實是擁有眾多美食的好去處！平時去慣連鎖食店，想撐下地道特色小店，新蒲崗美食絕對是不二之選。想知道新蒲崗有什麼好吃的，馬上看看內文的介紹！

1.秋拾米線：人龍米線店！必吃豬頸肉米線/自家製魚腐米線

港人向來愛吃米線，秋拾米線總是大排長龍，主打豬骨湯底、秘製酸辣湯底米線及多款特色小食。當中的炭燒豬頸肉米線，烤得焦香惹味且份量十足，絕對吃不停口。另外自家製魚腐米線也是人氣之選，以新鮮魚肉酥炸至金香可口的魚腐非常滋味。喜歡新奇口味的不要錯過豆花撈米線，嫩滑的豆花令到米線更添香滑，最適合夏天享用。小食則推介手作蝦多士、百味豆腐等。

秋拾米線

地址：新蒲崗康強街34號康強洋樓A座地下8號舖（地圖按此）

電話：3488 8021

營業時間：12:00-21:30

招牌魚腐米線。（圖：openrice）

炭燒豬頸肉。（圖：openrice）

2.天廚海南雞：高質去骨海南雞飯

海南雞飯向來有不少Fans追捧，隱身於新蒲崗的天廚海南雞就備受一眾街坊及區外人歡迎。主打名物去骨海南雞飯，皮滑肉嫩且已經去骨，非常滋味，成為不少人的午餐首選，更會備有海南雞專用的醬汁佐食。另外肉骨茶也是誠意推介，以多款藥材及排骨熬製，味道香濃。

天廚海南雞

地址：新蒲崗景福街83-97號昌泰大廈地下1號舖（地圖按此）

電話：8403 5307

營業時間：11:00-21:00

去骨海南雞。（圖：openrice）

肉骨茶湯。（圖：openrice）

3.食得招積：凌晨肚餓救星！必吃招積金牌崩沙腩湯麵

半夜肚餓想食宵夜醫肚，開到凌晨4點半的食得招積絕對幫到你！推介招積金牌崩沙腩湯腩、金牌牛三寶（牛腩、牛肚及牛筋），崩沙腩肥瘦均勻且肉味香濃，推介配搭秘製的咖喱湯底同吃最適合不過，帶有濃郁的咖喱香氣之外且不會過辣，掛滿湯汁的麵條非常惹味。

食得招積

地址：新蒲崗衍慶街29號地下B號舖（地圖按此）

電話：5950 1884

營業時間：（星期一至五、日）11:30-04:30、（星期六）18:00-04:30

招積金牌崩沙腩。（圖：openrice）

招積金牌牛三寶。（圖：openrice）

4.潮盛館：正宗潮州菜風味！

潮盛館主打潮州菜，菜式既有傳統風味亦有新派菜，特別推介潮盛特色醉乳鴿，酒香濃郁且肉質鮮嫩，最方便是已起骨，啖啖肉吃得滿足；還有蜜汁燒鱔也是人氣推介，以蜜糖配上肉質肥美的鱔，燒得焦香可口且不會太油膩，當然不要錯過滷水鵝片，鵝味十足肉質嫩滑。

潮盛館

地址：新蒲崗寧遠街3-23號越季廣場地下G25-G27號舖（地圖按此）

電話：2320 0377

營業時間：11:30-15:30、17:30-23:30

潮盛特色醉乳鴿。（圖：openrice）

蜜汁燒鱔。（圖：openrice）

5.啖啖燕窩：女士最愛！養顏燕窩甜品

啖啖燕窩主打多款以燕蜜作主題的甜品，如招牌椰汁桃膠雪燕、牛奶木瓜燉桃膠雪燕及北海道3.6牛奶燉桃膠雪燕，真材實料且如店名般有啖啖燕窩，非常足料！雖然主打燕窩，但店內同時更有濃湯米線可堂食，可揀招牌番茄濃湯、金蒜豬骨濃湯及海鮮辣湯，可自選配料。

啖啖燕窩

地址：新蒲崗彩虹道226-228號永顯工業大廈地下C3號舖（地圖按此）

電話：5641 2850

營業時間：11:00-20:00

每碗均配有大量桃膠。（圖：openrice）

燕窩甜品選擇豐富。（圖：openrice）

6.窩子：懷舊港式風格Cafe！必試梳乎厘班戟及窩夫

窩子是新蒲崗區內好評如潮的Cafe，甚有人氣。除了裝潢帶有懷舊60至70年代的港式風格吸引外，人氣名物就是多款不同口味的梳乎厘班戟及窩夫，前者空氣感十足且香甜濕潤，經典牛油黑糖漿、自家製朱古力醬及意大利芝士忌廉都是熱門選擇。至於窩夫，則有鹹甜的兩款配搭，任君選擇。愛吃甜的話，經典的焦糖香蕉配蜜糖脆脆雪糕窩夫最適合，喜歡嚐新試試鹹的窩夫三文治配搭，不少網友推介慢煮手撕豬腩窩夫三文治。

窩子

地址：新蒲崗仁愛街36號地下(地圖按此)

電話：2796 0001

營業時間：(逢星期二休息)12:00pm-22:00pm

意大利芝士忌廉梳乎厘鬆餅 。(圖：chowsmall.food Instagram)

焦糖香蕉配蜜糖脆脆雪糕窩夫。(圖：kingfoodies Instagram)

7.Wanna Eat：中西合壁Cafe！必試拔絲咕嚕肉

在坊間的Cafe通常都是以西式為主，Wanna Eat就是少數以中西混合的Cafe，皆因除了提供常見的意粉、肉扒、甜品及咖啡外，還有供應中菜，更有網友笑言是被Cafe耽誤的中菜！說得如此吸引，只因大家都非常愛吃其中一款拔絲咕嚕肉，甫挾起就有拉絲效果的咕嚕肉，酸甜有致且口感香脆，絕對是佐飯佳品。

Wanna Eat

地址：新蒲崗彩虹道16號地下(地圖按此)

電話：9883 3678

營業時間：(星期一至五)07:30-22:00、(星期六)08:00-22:00

拔絲咕嚕肉定食。(圖：findsomefoodtoeat Instagram)

黑松露蘑菇忌廉意粉。(圖：foodieyanyannn Instagram)

8.海膽仔：海膽主題日式餐廳

主打海膽主題的日式餐廳海膽仔，標榜食材日本直送且保證新鮮，海膽仔不能錯過。不少菜式均配上海膽，如爆膽丼、海膽三色丼等，配上海量的海膽，當中的倍化帶子吞海膽，就以兩片肥美鮮甜的帶子夾著海膽，賣相吸引且層次豐富。另外店內還有一系列的壽司、軍艦、手卷、卷物及拉麵等供應，選擇豐富。

海膽仔

地址：新蒲崗衍慶街2-32號新蒲崗大廈地下Q號舖(地圖按此)

電話：6377 3038

營業時間：12:00-22:00

爆丼飯，另配和風沙律及餐湯。(圖：sa_foodieadventure Instagram)

倍化帶子吞海膽。 (圖：eatortrip Instagram)

9.享樂烘焙：台日風手工麵包

2018年在新蒲崗開設首店的享樂烘焙，憑著台日風手工麵包成名。麵包款式多達70款，如招牌主打冰心麵包，提供雲呢拿、抹茶及黑松露芝士味等。另外還有貝果、牛角包也是人氣之選，牛角包更多達16層，呈現完美的蜂巢狀。

享樂烘焙

地址：新蒲崗大有街3號萬迪廣場地下E舖(地圖按此)

電話：3520 2122

營業時間：(星期一至六)07:00-20:00、(星期日)08:30-19:00

多款口味的Bagel如紫菜肉鬆、咖啡Baileys及土耳果無花果焙茶等，選擇豐富。(圖：tastelogy.hk Instagram)

獨立包裝的Bagel是享樂烘焙的人氣首選。(圖：hkfattyexplorer Instagram)

10.常溫：手工古法拿破崙

不少人特別鍾情拿破崙，常溫就以古法拿破崙成為鎮店之寶。想淺嚐，可以試試單件裝，甫打開就會聞到香濃的牛油味，吃起來帶有豐富的合桃碎且口感鬆脆，蛋白餅與蛋白餅之間的牛油忌廉不會過膩。另外還有法式金磚蛋糕、開心果紅桑子慕斯蛋糕及朱古力脆脆慕斯蛋糕也是不錯的選擇。

常溫

地址：新蒲崗大有街33A號佳力工業大廈地舖(地圖按此)

電話：9325 7882

營業時間：10:30-19:00

古法拿破崙。(圖：foodietummyyy Instagram)

法式金磚蛋糕。(圖：sowarmhk Instagram)

