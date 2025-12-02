新蒲崗食肆失火濃煙湧樓上護老院 數十長者疏散 2人不適送院

大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
新蒲崗有食肆發生火警。今日(2日)清晨5時許，新蒲崗崇齡街85號地下一間餐廳，據報後巷有濃煙冒出。消防接報到場，發現濃煙湧入樓上一間護老院，隨即安排人手聯同護老院職員，協助院內數十名行動不便的長者撤離到地面安全位置暫避，消防開喉到餐廳灌救，未幾將火救熄。事件中，有兩名長者吸入濃煙不適，其中一人一度嘔吐，均由救護車送院。消防經初步調查，相信餐廳煮食爐搶火肇禍。
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26 日）下午 2 時 51 分起火，焚燒逾 43 小時後於周五（28 日）早上 10 時 18 分大致救熄。大火截至周二（12 月 2 日）下午已造成 156 死 79 傷，包括消防員何偉豪殉職，警方指仍然有約 30 多名人士被報稱失聯。警方已拘捕 13 名人士，涉嫌誤殺；廉政公署並就宏福苑大維修工程貪污調查拘捕 11 人。周五（28 日）網上有人發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會等。警方國安處在周六（29 日）拘捕發起聯署者，中大政政系學生關靖豐，涉嫌意圖煽動，周一（12 月 1 日）獲准保釋。Yahoo新聞 ・ 5 天前
宏福苑五級火 ⎪ 殉職菲傭原擬聖誕回鄉團聚 團體籲公眾勿直接捐款予外傭家屬
世紀大火奪去最少百多人生命，除了香港人，也有大量外籍家庭傭工。根據菲律賓及印尼駐港領事館數字，至今有一名菲傭及最少九名印傭喪生，仍有 30 名印傭下落不明。工業傷亡權益會聯同三外傭組織發出聲明，呼籲公眾切勿直接捐款予殉職外傭家屬，以免令家屬誤墮法網或被騙徒有機可乘。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
宏福苑五級火︱安基苑棚網「即剪即燒」 現火舌 今早拆網 居民憂工程爆尾︱Yahoo．睇片
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火奪取過百人性命，正進行大維修工程的牛頭角居屋安基苑，與宏福苑同樣聘用鴻毅建築師有限公司為工程顧問。工程承建商偉利建築工程周一（1日）在安基苑示範燒棚網，向住戶證明棚網符合安全標準。惟有住戶家屬向《Yahoo新聞》提供片段所見，其中取自屋苑C座的棚網樣本，地盤工燃點了 20 多秒起火，其後燒近兩分鐘才熄滅，過程中有火舌掉下。有觀看測試的居民稱：「着咗好耐，乜都燒咗啦！」由於鴻毅建築師兩名董事涉貪污被捕，住戶家屬亦擔心出現「監督真空」， 憂工程變「爛尾」。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜政府設「獨立委員會」權限受質疑 民建聯表態支持：可公平透明檢視成因｜Yahoo
行政長官李家超今日（2 日）宣布，就大埔宏福苑五級火成立「獨立委員會」審視事故，說法與民間要求的「獨立調查委員會」有所不同，「獨立委員會」權限問題備受質疑。不過民建聯隨即發聲明，支持成立「獨立委員會」，指委員會可以公平、透明、不偏不倚地全面檢視火災成因。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
宏福苑火災｜《大公報》社評：政府應考慮成立「獨立檢討委員會」
大埔宏福苑火災死亡人數目前增至151人，火災起因仍在調查當中，據廉署及警方的聯合調查發現，有關承建商涉嫌為了降低維修成本，以魚目混珠的手法大量使用沒有阻燃功能的棚網，是造成火勢迅速蔓延的重要原因。對於這次嚴重的災難事故，社會都認同須釐清真相，追究責任，還死者公道。《大公報》發表社評指，有必要就事件展開全面調查，這既是必要之舉，更是回應社會期望之舉。 文章引用2018年香港曾發生嚴重的巴士翻側事故，當時特區政府成立了相關「獨立檢討委員會」，全面檢討專營巴士的安全及運作安排，發揮了積極作用。文章建議特區政府不妨參考有關做法，加以優化，邀請相關專家加入，務求全面、深入、高效，盡快找出事故原因並提出改善措施，如此才能盡快回應社會關切，建立更完善的監管制度，防止類似災難重演。 明報：當局應考慮以獨立調查或獨立檢討 《明報》亦發表社評，建議政府應該考慮以獨立調查或獨立檢討的方式，由法官領導相關調查工作。文章指出，近30年，政府曾5次成立獨立調查委員會，由大法官領導調查多宗重大事故，包括嘉利大廈大火、機場啟用混亂、教育學院風波、南丫海難、鉛水事件以及沙中線紅磡站擴建工程問題。成立獨立調查委員會跟進宏Fortune Insight ・ 8 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 2 天前
指最擔心宏福苑住屋安置 災民：跨區上班上學租樓太貴
大埔宏福苑五級火令無數居民流離失所、財物盡失，社會各界熱心提供各種幫助。除應急補助金和生活津貼，政府昨起向死難者家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，首批涉18宗個案。另外，已安置1,827人，惟有災民表示，住屋仍是最大擔憂，部分人指獲跨區安置對通勤不便，亦有人決定與家人先到深圳暫住。 政府就向每戶受影響居民提供am730 ・ 14 小時前
宏福苑五級火 「四大訴求」聯署發起人被國安處拘捕 扣查近兩日獲准保釋
關周一（12 月 1 日）獲警方准保釋候查。一架的士下午駛入長沙灣警署，關在下午 2 時 24 分乘搭的士離開，期間向記者點頭。法庭線 ・ 1 天前
恒隆過渡性住宿支援計劃現正接受申請 涉鰂魚涌康蘭居20伙
恒隆集團(00010.HK)及恒隆地產(00101.HK)宣布，為協助受大埔宏福苑火災影響的居民渡過難關，過渡性住宿支援計劃即日起接受申請，為其1,100萬元「大埔宏福苑火災賑災基金」中的支援措施之一。 計劃將為早前受宏福苑火災影響而頓失居所的居民提供臨時住宿，鰂魚涌康蘭居的20個服務式住宅單位會用作過渡性居所，恒隆將免收租金及管理費，為期兩個月，單位類型由開放式至三房不等，預期可應付不同家庭的需要。 首批成功申請者將於本周五(5日)接獲通知，最快同日可入住。由於單位數量有限，單位將按公平、合理及以最有迫切需要人士優先的原則進行分配。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
圖輯｜宏福苑五級火 大埔現獻花市民人龍 心意卡寄語「天佑大埔」有青少年自製黑絲帶免費派發 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，造成至少 128死79傷，大批居民痛失家園。自昨日起，陸續有市民到場獻花，包括大埔廣福邨平台、廣福休憩公園等多個地點。Yahoo新聞 ・ 2 天前
大埔宏福苑五級火｜倖存者阿Wil：打開門，眼前就一黑，連呼吸都是奢侈
大埔宏福苑五級火｜日前大埔宏福苑發生的五級大火，造成了嚴重的生命損失，死亡人數增至94人，另有78人受傷。這場社區浩劫，讓無數家庭陷入絕望。這場社區浩劫，讓無數家庭陷入絕望。然而，在一片焦土之中，亦有英勇和專業救援的故事。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Lim ALim@大埔 TAI POMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火︱救恩書院學生罹難取消考試 大埔浸信會公立學校暫遷教大上課
大埔宏福苑火災至今造成146死，多人仍然失蹤。位於大埔富善邨的救恩書院，有學生不幸離世，校方啟動危機處理機制，宣布取消今明兩天（1日及2日）各級的考試，改為特別上課日，以情緒支援學生為首要任務。 救恩書院校長溫結冰指，該校有學生於火災中不幸離世，全校師生深感難過悲痛，校方已即時啟動危機處理機制，校⻑、副校⻑、輔導am730 ・ 1 天前
公立醫院為宏福苑火災傷者提供醫療服務 費用全額豁免
特區政府繼續跟進大埔宏福苑火災的支援善後及調查工作，截至周一(1日)下午1時，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到外界捐款達13億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額已有約16億元。政府早前宣布基金會就每位死難者向家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，已處理首批18宗個案。政府也宣布基金會向每戶受影響家庭發放5萬元生活津貼，昨已處理首批20個五萬元生活津貼個案。 發言人表示，政府自11月27日晚陸續向每戶受影響居民提供1元的應急補助金，截至昨日下午4時，已為超過1,900戶登記，並向1,861戶派發相關應急補助金。 此外，政府會再發放四項特別補助，分別為受傷補助、學生補助、工友補助和外籍家庭傭工補助，受傷補助金額為5至10萬元，學生補助、工友補助和外籍家庭傭工補助2萬元。 截至昨日上午，約945名居民已入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍/營舍或酒店房間；另有1,470名居民入住房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。此外，政府繼續開放兩個庇護中心，供有需要的居民使用。 政府與資訊科技業界構建的物資捐獻網上平台(www.taipodonation.hk)於周日(30日)開始AASTOCKS ・ 8 小時前
國安處拘張錦雄獲准保釋候查 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜向外媒稱竹棚助火勢蔓延 理大副教授致歉
大埔宏福苑發生五級火，引發外界討論竹棚應否被取替。理工大學建築環境及能源工程系副教授黃鑫炎早前接受英國第四頻道訪問，談及竹棚會助長火勢蔓延，更稱有內地消防車到港協助撲火等，有關言論引起爭議。他昨日透過學系發聲明澄清和致歉，強調無意將火勢蔓延的成因，歸究於棚架的竹枝。 完成調查前將避免公開評論 黃鑫炎在聲明指am730 ・ 1 天前
