新蒲崗食肆失火濃煙湧樓上護老院，數十長者疏散，2人不適送院。(有線新聞截圖)

新蒲崗有食肆發生火警。今日(2日)清晨5時許，新蒲崗崇齡街85號地下一間餐廳，據報後巷有濃煙冒出。消防接報到場，發現濃煙湧入樓上一間護老院，隨即安排人手聯同護老院職員，協助院內數十名行動不便的長者撤離到地面安全位置暫避，消防開喉到餐廳灌救，未幾將火救熄。事件中，有兩名長者吸入濃煙不適，其中一人一度嘔吐，均由救護車送院。消防經初步調查，相信餐廳煮食爐搶火肇禍。

消防經初步調查，相信餐廳煮食爐搶火肇禍。(有線新聞截圖)

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/新蒲崗食肆失火濃煙湧樓上護老院-數十長者疏散-2人不適送院/624009?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral