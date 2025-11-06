新西蘭野生動物園陷財困 安樂死兩頭年老獅子 餘下五獅生死未明︱Yahoo

Sibili 已被安樂死。（Kamo Wildlife Sanctuary）

【Yahoo新聞報道】新西蘭北部旺阿雷（Whangārei）一個私人野生動物園近日陷入嚴重財困，被迫人道毀滅園內兩頭年老獅子，其餘五頭獅子的去向仍未明朗。園方表示，現階段並無可行方案確保獅群長遠照顧，除非有新東主接手並投入大量資金，否則可能需要作出更多艱難決定。事件引起社會關注，不少民眾及前員工呼籲園方重新考慮，盼望能為這批年邁獅子尋找生存出路。

綜合外媒報道，卡莫野生動物保育園（Kamo Wildlife Sanctuary）上周末宣布暫時關閉。園方在周二的社交平台帖文中表示，業主早於 8 月將佔地 32.5 公頃的物業掛牌出售，並指園內 7 頭年齡介乎 18 至 21 歲的獅子，將在「經過艱難決定後」被安樂死。

保育園負責人 Janette Vallance 表示，「我們別無選擇，員工與我都感到非常心碎。」她指出，若有新東主願意接手，園區仍有可能以獅子保育園形式繼續營運，但須投入大量資金。

另一頭被處死的 Imvula。（Kamo Wildlife Sanctuary）

數名人士表達意願收購動物園

園方周四再度更新消息，確認兩頭名為 Imvula 及 Sibili 的獅子已被安樂死。瓦蘭斯稱，兩頭獅子健康狀況嚴重惡化，病情已無法治療，決定是在「深思熟慮及極大關懷下」作出。

她補充，目前仍有「一線希望」，有數名人士表達收購意願，可能會繼續照顧餘下五頭獅子。「雖然時間緊迫，情況仍不確定，但我們會盡一切努力尋求可行方案，保持希望。」

Vallance 又表示，考慮到獅子年老、數量多及需求複雜，將牠們轉移至其他設施並非「可行或人道的選項」。

業主將佔地 32.5 公頃的物業掛牌出售。（Kamo Wildlife Sanctuary）

園區歷經多次易手 曾一度關閉

業主 Bolton Equities 拒絕回應事件。新西蘭初級產業部（MPI）表示，是否安樂死由業主決定，當局已接獲通知。生物安全新西蘭副總幹事 Stuart Anderson 指出，安樂死必須以人道方式進行，並符合動物福利法例，當局將派員現場監察，確保操作恰當。

卡莫野生動物保育園在 2000 年代初因節目主持人「獅子男」 Craig “the Lion Man” Busch 而一度成名，但其後問題頻仍。2009 年，一名飼養員在清理白虎籠舍時遭襲致死。園區多年來屢陷財困及勞資糾紛，歷經多次易手。2014 年因設施不符標準被令關閉，2021 年重開，但於 2023 年再度清盤。