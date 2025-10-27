新西蘭 13 歲男童誤吞百粒磁石 腸道被磁力黏合壞死 需切除部分腸道保命︱Yahoo

醫生在掃描中發現磁石在腹部右下方聚成 4 條鏈，磁力令不同腸段黏合在一起。

【Yahoo健康】新西蘭一名 13 歲男童因誤吞數十粒高磁力磁石而入院，最終需要切除部分腸道。事件已刊登於《新西蘭醫學期刊》（New Zealand Medical Journal）的最新個案報告中。

綜合外媒報道，該名來自陶朗加（Tauranga）的男童吞下約 80 至 100 粒釹磁鐵（neodymium magnets），每粒大小約為 5 毫米乘 2 毫米。這類磁石常作為成人辦公室擺設或玩具出售，但若被吞食，會因強烈磁力令腸胃壁互相吸附，導致嚴重併發症，如壓力性壞死、穿孔及危及生命的感染。

腹痛長達 4 日後才求醫

報告提到，男童出現腹痛長達 4 日後才求醫，他向醫生稱大約一星期前誤吞磁石。醫生在掃描中發現磁石在腹部右下方聚成 4 條鏈，磁力令不同腸段黏合在一起。醫生遂為他施行剖腹手術，發現磁石導致腸道及大腸部分組織壞死。外科醫生成功取出磁石，但需切除部分腸道，留醫 8 日後康復出院。

廣告 廣告

報告指出，兒童誤吞異物屬常見情況，但若吞下多粒磁石，後果可相當嚴重，除壓力性壞死外，還可能引發腸穿孔、腸阻塞、瘻管形成或敗血症。由於大部分患者需手術治療，日後或會出現腸沾黏、腹疝或慢性腹痛等長期併發症。

外科醫生成功取出磁石，但需切除部分腸道。

美國 2022 年限制使用可分離磁石

報告強調，新西蘭及澳洲雖已永久禁止銷售小型高磁力磁石，但海外網上商戶仍可透過大型購物平台銷售相關產品，執法存在明顯困難。研究人員警告，這些平台價格低廉且無年齡驗證，兒童容易接觸，潛在危險不容忽視。

美國消費品安全委員會早於 2022 年訂立強制安全標準，限制可分離磁石用於娛樂或減壓用途，並多次下令回收含危險磁石的產品，仍將此類磁石列為安全風險。