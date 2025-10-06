中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
新西蘭Astrolabe 2024 Sauvignon Blanc登場 馬爾堡代表作再獲讚賞 果香濃郁＋酒評家高分肯定
由捷成酒業引入的 Astrolabe 2024 Marlborough Sauvignon Blanc 隆重登場，即睇內文：
由捷成酒業引入的 Astrolabe 2024 Marlborough Sauvignon Blanc 隆重登場！Astrolabe 作為新西蘭馬爾堡最受矚目的家族酒莊之一，今次新年份經歷十年來最乾燥的生長季，果實雖然產量較少，但濃縮度極高，釀造出風格清新、香氣馥郁的經典白酒。
馬爾堡風土完美展現 香氣與層次感並存
2024年份的 Astrolabe Sauvignon Blanc 色澤呈淺稻草色，帶有檸檬皮、百香果、白色花卉與新鮮香草香氣，更隱約滲出礦物感。入口後可感受到熱帶水果、青檸、燈籠果的多層次風味，配合明亮酸度，帶來清爽平衡嘅口感，尾韻悠長，是馬爾堡白酒的代表作之一。
釀酒師傳承與堅持 延續新西蘭釀酒精神
Astrolabe由釀酒大師Simon Waghorn於1996年創立，他憑藉超過40年經驗，堅持以可持續農業＋精準調配釀造優質葡萄酒。2024年份葡萄來自 Awatere Valley、Southern Valleys、Kēkerengū Coast及 Wairau Valley 等地區，融合出多元風土特色，進一步鞏固 Astrolabe 作為馬爾堡經典白酒的地位。
國際酒評家高分肯定 新年份值得收藏
Astrolabe 過往多個年份的 Sauvignon Blanc 已多次獲得酒評家 92分以上高分，包括 Bob Campbell MW、Michael Cooper 及 Cameron Douglas MS 等專業評審。最新2024年份同樣展現品牌一貫水準，對於愛酒人士來說，無論是餐桌搭配定收藏都非常值得入手。
