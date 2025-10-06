焦點

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠

Yahoo Food

新西蘭Astrolabe 2024 Sauvignon Blanc登場 馬爾堡代表作再獲讚賞 果香濃郁＋酒評家高分肯定

由捷成酒業引入的 Astrolabe 2024 Marlborough Sauvignon Blanc 隆重登場，即睇內文：

Yahoo Food
Yahoo Food
新西蘭Astrolabe 2024 Sauvignon Blanc登場 馬爾堡代表作再獲讚賞 果香濃郁＋酒評家高分肯定
新西蘭Astrolabe 2024 Sauvignon Blanc登場 馬爾堡代表作再獲讚賞 果香濃郁＋酒評家高分肯定

由捷成酒業引入的 Astrolabe 2024 Marlborough Sauvignon Blanc 隆重登場！Astrolabe 作為新西蘭馬爾堡最受矚目的家族酒莊之一，今次新年份經歷十年來最乾燥的生長季，果實雖然產量較少，但濃縮度極高，釀造出風格清新、香氣馥郁的經典白酒。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

馬爾堡風土完美展現 香氣與層次感並存

2024年份的 Astrolabe Sauvignon Blanc 色澤呈淺稻草色，帶有檸檬皮、百香果、白色花卉與新鮮香草香氣，更隱約滲出礦物感。入口後可感受到熱帶水果、青檸、燈籠果的多層次風味，配合明亮酸度，帶來清爽平衡嘅口感，尾韻悠長，是馬爾堡白酒的代表作之一。

廣告
2024年份的 Astrolabe Sauvignon Blanc 色澤呈淺稻草色，帶有檸檬皮、百香果、白色花卉與新鮮香草香氣。
2024年份的 Astrolabe Sauvignon Blanc 色澤呈淺稻草色，帶有檸檬皮、百香果、白色花卉與新鮮香草香氣。

釀酒師傳承與堅持 延續新西蘭釀酒精神

Astrolabe由釀酒大師Simon Waghorn於1996年創立，他憑藉超過40年經驗，堅持以可持續農業＋精準調配釀造優質葡萄酒。2024年份葡萄來自 Awatere Valley、Southern Valleys、Kēkerengū Coast及 Wairau Valley 等地區，融合出多元風土特色，進一步鞏固 Astrolabe 作為馬爾堡經典白酒的地位。

2024年份葡萄來自 Awatere Valley、Southern Valleys、Kēkerengū Coast及 Wairau Valley 等地區，融合出多元風土特色。
2024年份葡萄來自 Awatere Valley、Southern Valleys、Kēkerengū Coast及 Wairau Valley 等地區，融合出多元風土特色。

國際酒評家高分肯定 新年份值得收藏

Astrolabe 過往多個年份的 Sauvignon Blanc 已多次獲得酒評家 92分以上高分，包括 Bob Campbell MW、Michael Cooper 及 Cameron Douglas MS 等專業評審。最新2024年份同樣展現品牌一貫水準，對於愛酒人士來說，無論是餐桌搭配定收藏都非常值得入手。

Astrolabe 過往多個年份的 Sauvignon Blanc 已多次獲得酒評家 92分以上高分。
Astrolabe 過往多個年份的 Sauvignon Blanc 已多次獲得酒評家 92分以上高分。

Yahoo有更多其他酒品入門攻略，想看更多清酒入門，請按此觀看；對威士忌有興趣，請按此觀看威士忌入門。威士忌入門只是第一步！這裡另有5款$500以下蘇格蘭威士忌推薦，想更了解威士忌，即按此了解；另有一篇日本威士忌入門，請按此了解

>>2025中秋合集│月餅優惠、水果貼士、中秋好去處<<

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

威士忌篇

愛爾蘭威士忌推薦│Irish Whiskey歷史與特色介紹 5大必飲常備作品與品牌

台灣威士忌推薦！台威特色與評價、5款獲獎/新作台灣威士忌介紹

日本威士忌推薦6款！$1,000以下入門級日本威士忌：山崎/余市/竹鶴

威士忌推介│嚴選600元以下入門級威士忌！送禮自用高質抵飲作品

日本威士忌新規範出爐 怎樣才算一款標準日威？

威士忌入門必學4大重點！威士忌推薦5款：性價比高+易入口

【威士忌入門】威士忌推薦5款！$500以下蘇格蘭威士忌 適合居家獨酌

【威士忌入門】威士忌杯點揀？新手必學品飲5大重點

【日本威士忌入門】認識Nikka及Suntory！日本威士忌推介：響/竹鶴/山崎/白州

【日本威士忌】響Hibiki威士忌介紹：核心作品價錢/日本和諧風味代表

紅白酒香檳篇

超市紅酒推薦│7款$200以下惠康/百佳網購平民佳釀指南

紅酒推薦│5大美國加州納帕谷著名酒莊！必飲美酒系列介紹

香檳之爭｜普京修例！俄羅斯汽泡酒才是香檳？香檳之名的真正意義

【香檳入門】新手挑選香檳4大重點+4款抵飲香檳推介

【紅酒推薦】$200以下紅酒推介6款 高分Table Wine輕鬆易入口

法國紅酒白酒推薦6款 最平$170買到波爾多紅酒/Bourgogne白酒

【紅酒優惠】紅白酒香檳優惠合集 低至$98支/智利酒王激減至58折

Orange Wine橙酒解構│甚麼是橙酒？5款抵飲Orange Wine推薦 風味極佳

清酒篇

獺祭清酒爆紅之迷！二割三分意思？5款必飲獺祭高質作品推薦

日本SakeLabo Tokyo嚴選入坑清酒：Top 10絕不能買的清酒 買完返唔到轉頭！

清酒保存雪藏至關重要！愈高級愈要小心 存放/運送過程需確保低溫

【清酒入門】清酒入門必須知道的4件事+高質清酒推薦5款

【清酒入門】何謂純米大吟釀？$250純米大吟釀清酒推介4款

SAKETIME十大清酒排名！新政陽乃鳥挑戰十四代日本清酒王者地位

Gin酒篇

Gin酒推介｜No.3 London Dry Gin聯乘香港四季酒店ARGO推特色雞尾酒 品嚐「世界最佳氈酒」的風味

【Gin酒推介】抵買Gin酒推薦6款：香港Gin/日本Gin/聯乘五花茶限量版

其他酒品推介

品酒課程邊間好？香港葡萄酒WSET/威士忌/清酒課程推介

啤酒酒吧推薦│香港必去6家Taphouse與Beer Bar 手工啤酒爽快暢飲

天台酒吧│8大香港九龍露天酒吧推介！浪漫海景/閏密聚會/拍拖好去處

韓國燒酒Soju入門│原味+水果系列好飲燒酒推介 最啱打邊爐烤肉海鮮

大閘蟹花雕酒推介5款！陳年紹興花雕價錢一覽/幾時要加話梅？

中國白酒｜入門須知！醬香型/濃香型/清香型/米香型分類及特色

【梅酒推介】人氣梅酒推薦5款│香港網上購買攻略！低至$145 全部$250有找

【雞尾酒推薦】酒吧必點雞尾酒推薦 7款Classic Cocktail介紹

【白蘭地入門】白蘭地/干邑/威士忌的分別+5款干邑推介新手必飲

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

AMa

其他人也在看

凶宅打折成東京年輕人救星！ 孤獨死房變投資致富捷徑？

凶宅打折成東京年輕人救星！ 孤獨死房變投資致富捷徑？

哎喲，日本的房價最近簡直像坐了火箭，特別是東京那塊，誰買得起啊？😩 根據京都在2025年的數據，中央東京新公寓平均價衝到1.16億日圓，比去年還漲了11.2%，二手貨色也跟著水漲船高，漲幅超過三分之一。

Japhub日本集合 ・ 1 天前
花雕蛋白蒸蝦食譜│嫩滑秘訣在於蛋白清湯黃金比例！花雕幾時落最香？

花雕蛋白蒸蝦食譜│嫩滑秘訣在於蛋白清湯黃金比例！花雕幾時落最香？

蛋食譜│花雕蝦蒸蛋白 蛋白清湯1:2最嫩滑 不知有多少人會遇過這個煩惱，做甜品用到分蛋白蛋黃，結果用完蛋黃便會剩下一堆蛋白，如果不想又做甜品，可以加清湯來蒸蛋白，配上以清湯慢慢浸熟的海鮮如蝦、龍蝦又或是蟹，最後熄火淋上花雕，可以令海鮮充滿酒香，用來宴客也非常得體，即睇如何製作花雕蝦蒸蛋白：

Yahoo Food ・ 6 小時前
東京VS.大阪同在日本卻很不一樣？盤點6項差異

東京VS.大阪同在日本卻很不一樣？盤點6項差異

日本雖然幅員面積並不算太大，但每個地區都有各自獨特的文化，甚至就連天氣都會因地區而異。一般大多會將日本劃分為關東及關西兩個區塊，一個是以日本政治與經濟的東京為中心，另一個則是包含大阪及古都京都的關西。 雖說這兩個地區僅一線之隔，卻從語彙、食物、禮儀等日常生活上就有許多差異，甚至不難聽見「東京人不意外」、「關西人就是這樣」之類飽含刻板印象的爭吵。但對外國遊客來說這兩個地方有什麼不同呢？今天要來介紹關東與關西兩地區的差異以及外國人須注意的小地方，一起來看看是不是真的如你所想的那樣吧！ Main image Osaka credit: martinho Smart / Shutterstock.com

LIVE JAPAN ・ 6 小時前
Chiikawa上海旗艦店開幕！樓高兩層、設十大打卡位 必搶限定旗袍/大閘蟹/舞獅系列 即睇入場門票抽選方法

Chiikawa上海旗艦店開幕！樓高兩層、設十大打卡位 必搶限定旗袍/大閘蟹/舞獅系列 即睇入場門票抽選方法

日本人氣角色Chiikawa熱潮持續，中國內地首間官方旗艦店正式於9月27日起落戶上海外灘中央廣場，樓高兩層，設十大主題打卡位，推出旗袍、大閘蟹、舞獅等極富本地色彩的限定周邊商品，現場更設貼紙相機以及夾公仔機，能全方位沉浸在吉伊卡哇的世界中，即睇店內詳情及預約入場方法！

Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
簡約公屋再出事　「安保俊和聯營」3項目被揭安裝結構問題　建築署成立調查專隊｜Yahoo

簡約公屋再出事　「安保俊和聯營」3項目被揭安裝結構問題　建築署成立調查專隊｜Yahoo

「安保俊和聯營」在小欖、屯門欣寶路及柴灣常安街 3 個「簡約公屋」，被政府發現現場安裝的結構裝置問題。建築署署長成立了獨立調查專隊，署長將直接向房屋局及發展局報告。

Yahoo新聞 ・ 21 小時前
菲律賓宿霧6.9級強震｜主要旅遊景點有無影響？觀光設施與交通運作如何？即睇菲律賓觀光部說法

菲律賓宿霧6.9級強震｜主要旅遊景點有無影響？觀光設施與交通運作如何？即睇菲律賓觀光部說法

菲律賓宿霧（Cebu）外海於9月30日晚發生規模6.9級強震，造成當地停電、建築物倒塌及供水嚴重短缺，罹難人數不斷上升，重創宿霧北部地區。究竟震央距離宿霧主要旅遊景點及宿霧國際機場有幾遠？有否影響當地觀光設施與交通運作？一齊睇睇菲律賓觀光部的說明！

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
月餅食譜｜脆皮朱古力芝士流心月餅

月餅食譜｜脆皮朱古力芝士流心月餅

🥮脆皮🍫朱古力🧀芝士流心月餅🥮 又一新口味，新嘗試✌️✌️ 今年第3款月餅，出爐喇！！ 一直都好想整朱古力味的月餅，今次終於的起心肝試整呢款朱古力芝士流心月餅，非常香濃的朱古力味😋😋 切開見到d朱古力芝士流心餡慢慢流出黎，真係覺得好鬼正🥰🥰 今次我用左玫瑰花月餅模，花紋好突出好立體，出爐無走樣好靚，靚到我原本諗住噴閃粉都唔記得左🤣🤣 不過，作為外貌協會會長的我，淨番最後1個都係要同佢化下妝，bling bling靚哂😍😍 朱古力芝士餡食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/17JRC3Fs5p/ 朱古力芝士流心餡食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/17YyxPughL/ 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/16oWDqKQ6k/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

Cook1Cook煮一煮 ・ 12 小時前
糖水食譜｜蛋白蓮子杏仁茶

糖水食譜｜蛋白蓮子杏仁茶

秋燥微涼嘅天氣，食碗熱烘烘嘅滋潤甜品，暖暖手暖暖心最佳！蛋白蓮子杏仁茶滋潤美肌之餘，仲可以潤肺健脾！Philips 高速冷熱烹調攪拌機將攪拌、烹調2合1，比用明火烹調呢道甜品更方便快捷。

Cook1Cook煮一煮 ・ 7 小時前
湯水食譜｜螺頭海底椰湯 滋陰補腎 (附影片)

湯水食譜｜螺頭海底椰湯 滋陰補腎 (附影片)

螺一個字, 種類起碼超過22種不同類型，產地有美國、西非、澳洲、中國、日本、星加坡等。 響螺含蛋白質、礦物質，無機鹽、維生素A、鐵和鈣、低脂肪﹔新鮮或急凍的螺肉用作﹝煲、燉、灼、炒、火鍋），大的螺殼可用作喇叭來吹響。 適宜人群： 健脾開胃、滋陰補虛、腎虛氣弱、脾胃虛弱、美容養顏、緩解心虛熱痛、養肝明目、目赤腫痛、眼睛昏花、健肝益脾、氣虛血弱，腰膝酸痛、腰痛、小便頻密、水腫、活血養顏、滋陰順氣、陰虛口乾、津液不足、大便乾結。 不宜 : 體質寒性、腹瀉、便溏、感冒者、皮膚敏感、月經期間。

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
香港4大異國美食推介 米芝蓮推介旁遮普菜/黎巴嫩菜/斯里蘭卡咖喱蟹

香港4大異國美食推介 米芝蓮推介旁遮普菜/黎巴嫩菜/斯里蘭卡咖喱蟹

香港係美食之都，中菜、西餐同日韓菜一向深受歡迎，不過如果想嚟啲特別嘅口味，其實仲有唔少異國美食值得一試。今次就精選4間異國餐廳，帶大家一齊感受唔同文化嘅飲食魅力，開拓味蕾新體驗～

OpenRice開飯喇 ・ 1 天前
AV界「國民義父」36年傳奇！ 田淵正浩片場霸業驚人內幕！

AV界「國民義父」36年傳奇！ 田淵正浩片場霸業驚人內幕！

想像一下，20多歲的橫濱大學生田淵正浩，本來在工地打零工，誰知前輩突然說：「來試試AV吧！」他當時心想，這也太尷尬了！😅 1990年1月，他半推半就出道，從此一頭栽進這行。

Japhub日本集合 ・ 1 天前
OpenAI 與 AMD 達成合作，將共同打造 6 吉瓦 AI 數據中心

OpenAI 與 AMD 達成合作，將共同打造 6 吉瓦 AI 數據中心

剛剛從 NVIDIA 那裡得到 1,000 億美元投資的 OpenAI，轉身又跟對方的競爭對手 AMD 達成了新的協議。

Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
車站人潮太多了吧！觀光客這樣看池袋

車站人潮太多了吧！觀光客這樣看池袋

位於東京的池袋，是一個擁有太陽城Sunshine City、西武百貨、東急手創館等多間商業設施的繁華鬧區，也是許多外國人來到日本指定前往的街區。那麼外國人對於池袋都抱有怎麼樣的印象呢？這次訪問了實際去過池袋的外國人們對於池袋的感想，一起來看看池袋在他們心中是個什麼樣的地方吧！ （本文以下內容為受訪者的個人意見）

LIVE JAPAN ・ 1 天前
大灣區航空超經艙值唔值？$21,850飛札幌+40kg行李 比國泰商務艙相差約$2,500

大灣區航空超經艙值唔值？$21,850飛札幌+40kg行李 比國泰商務艙相差約$2,500

大灣區航空將於12月17日首航札幌的航線上，推出全新「超經艙」客位，「超經艙」除了有加闊座位之餘，還有任飲紅白餐酒、合共40公斤託運行李、優先行李處理、值機及登機。不過按官網資料，來回票價約$21,850起，網民認為定價太高，拍得住國泰的商務票價，究竟這個新選擇值不值得一試呢？

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
人氣車仔麵「何車車仔麵」開分店 店主親揭選址元朗錦田三大原因

人氣車仔麵「何車車仔麵」開分店 店主親揭選址元朗錦田三大原因

本港餐飲業競爭激烈，車仔麵是其中一類百花齊放的餐廳，不少新派品牌紛紛加入創意元素，成功吸引年輕一族捧場。人氣品牌「何車車仔麵」早前就在社交平台宣布好消息，正式進駐元朗錦田開設新分店！消息一出即引來大批粉絲留言期待。

Yahoo Food ・ 7 小時前

澳門黃金周首四天日均旅客逾16.9萬人次 第五天為11.3萬旅客

澳門統計局公布，2025年內地十一國慶連中秋節8天假期的首四天共錄得67.68萬人次的到訪旅客，日均16.92萬人次，按年升20.5%，其中首四天訪澳內地旅客為58.36萬，日均14.59萬人次，按年升25.2%，而首四天訪澳香港特區旅客為5.99萬人次，日均1.5萬人次，按年減少10.4%。 澳門10月首四天的每天到訪旅客各為13.98萬人次、16.39萬人次、18.19萬人次及19.11萬人次，按年升1.8%、跌0.4%、升5.6%及升18.1%。 此外，據《澳門電台》報道，內地十一國慶連中秋節8天假期第5天，澳門治安警公布，全日錄得近24萬旅客人次出入境，其中入境旅客11.3萬人次。(wl/u) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前
賽程密身心俱疲 卡薩堅娜：到了極限

賽程密身心俱疲 卡薩堅娜：到了極限

【Now Sports】世界女子網球排名第19位的卡薩堅娜，決定提前完結她的今個賽季，而今年3月份從國籍俄羅斯轉至澳洲，面對這個人生一大決擇，加上賽季漫長，使這位28歲女將，身心俱疲，所以要休戰。卡薩堅娜（Daria Kasatkina）指出，今年決定轉國籍令其心理方面受到很大影響及引起不少壓力，而俄烏戰爭持續，更對她的心情受到困擾。另外，頻繁賽事令到卡薩堅娜已經過去4年沒有回家見爸爸，患上思鄉病。卡薩堅娜說：「我距離好的心情還很遠，從自己的表現及戰績已經反映事實，並到了極限。轉國籍一事令到自己的壓力再增多，而我只是一位女性，若然因此令我感到軟弱，那就是軟弱。不過，我知道自己很強大，經過充足休息後，便會再強壯起來，但現在是時候令聆聽自己的聲音。」施維度蓮娜及芭杜沙今季都同卡薩堅娜一樣，早前相繼提早完結球季，而最近的中國網球公開賽及上海大師賽，最少有5位球手因傷中途退賽，其中絲維雅迪克曾投訴賽季太多及過於激烈，看來網球手要應付愈來愈激烈的比賽，並非易事。

now.com 體育 ・ 17 小時前
約會「不吸引的人」就不怕被傷害？「Shrekking史力加戀愛」剖析，以為降低情感風險其實更危險｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

約會「不吸引的人」就不怕被傷害？「Shrekking史力加戀愛」剖析，以為降低情感風險其實更危險｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

在當今講求效率與規避風險的時代，一種名為「史力加戀愛」（Shrekking）的戀愛策略在網絡悄然興起。此概念源自《史力加》中那位外貌獨特卻內心溫柔的怪物主角，主張選擇外貌偏離主流審美「醜男」作為伴侶，以降低情感風險，建立更穩定的親密關係。支持者認為，此類「醜男」伴侶更懂得珍惜感情，忠誠度更高，且更重視真誠相待。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
GD台北大巨蛋演唱會倒數！西裝穿搭4公式：Chanel訂製套裝引熱議

GD台北大巨蛋演唱會倒數！西裝穿搭4公式：Chanel訂製套裝引熱議

GD權志龍的舞台魅力不只在音樂，時尚造型更是引爆全球的焦點，先前7月在台北小巨蛋帶來震撼演出後，再宣布11月將唱進台北大巨蛋，再度掀起粉絲期待！身為「K-pop時尚王者」，GD對於西裝的駕馭有著獨一無二的態度，近日在巴黎巡演上將Chanel訂製套裝穿出既優雅又帶點叛逆的氣場，成為時尚迷爭相討論的焦點。

bella儂儂 ・ 23 小時前

澳門黃金周首五天日均旅客15.8萬人次 升12.5%

澳門統計局公布，2025年內地十一國慶連中秋節8天假期的首五天共錄得78.98萬人次到訪旅客，日均15.8萬人次升12.5%。 澳門首五天到訪的內地旅客為67.89萬，日均13.58萬人次，升16.5%，而首五天訪澳香港特區旅客為7.04萬人次，日均1.4萬人次，減少15.7%。 澳門10月首五天的每天到訪旅客各為13.98萬人次、16.39萬人次、18.19萬人次及、19.11萬人次及11.3萬人次，分別升1.8%、跌0.4%、升5.6%、升18.1%及跌24.4%。(wl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前