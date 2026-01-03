龔慈恩專訪 《新聞女王2》爭女配
新規元旦起實行 銀行存取逾5萬人民幣不再登記
【on.cc東網專訊】《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》周四（1日）元旦當日起實行，其中個人存取現金超過5萬元（人民幣，下同，約5.6萬港元）需登記資金來源的規定取消。取款時，銀行不再「一刀切」地詢問所有客戶，而是根據風險狀況來決定是否要「多問幾句」。
「個人存取款超5萬元不再登記」的話題，周四成為熱搜。需要登記的規定可追溯至2022年3月，為了應對電訊詐騙、洗錢等層出不窮的金融犯罪手段，監管部門當時推出「個人存取現金超5萬元需登記資金來源」的規定，推行初期也在反詐工作中發揮積極作用。
惟在實際執行期間，根據取款金額「一刀切」的規定，逐漸暴露出弊端，甚至引發諸多誤解和衝突。不少存款客戶取款時遭銀行櫃員反覆盤問：「錢從哪裏來？取了做甚麼用？」從資金用途到過往流水都要逐一說明，感覺自己被懷疑是詐騙分子，私隱被侵犯，體驗很差。櫃員為完成任務，也付出了更多溝通成本，很多時候也未能獲取客戶理解，甚至因履行工作職責被投訴。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
匯豐調查：中產流動資產門檻升至835萬 退休目標被動收入每月4.9萬
最新「匯豐富裕人士年度報告」顯示香港百萬富翁通常在39歲前晉升為千萬富翁，平均僅需約8年便能將資產由100萬港元提升至1000萬港元。值得留意的是,受訪者中每13人即有1人持有至少1000萬港元流動資產,突顯香港高端客戶群的財富實力。infocast ・ 1 天前
日本製造拚命撤離中國？真相遠比想像複雜
當中山佳能工廠關閉的消息傳來時，無數人感慨「一代人的青春結束了」。這家曾被視為「金飯碗」的工廠，高峰期員工過萬，2022 年工業產值近 32 億元 (人民幣，下同)。如今，隨著最高補償 2.5N+1 的遣散方案落實，有員工曬出 40 萬元離職金，宣告了一個時代的終結。鉅亨網 ・ 1 天前
滙豐調查：港人平均39歲由百萬富翁晉身千萬富翁
滙豐發表「滙豐富裕人士年度報告」顯示，香港百萬富翁通常在39歲前晉身為千萬富翁，平均僅需約八年便能將資產由100萬元提升至1,000萬元。值得留意的是，受訪者中每13人即有一人持有至少1,000萬元流動資產，突顯香港高端客戶群的財富實力。AASTOCKS ・ 1 天前
滙豐：港人平均39歲晉身千萬富翁 由家財百萬起步需8年 每13人有一位
近年港人累積財富增加，滙豐最新發布的富裕人士年度報告指出，香港百萬富翁通常在39歲前「晉升」為千萬富翁，由「百萬富翁」晉身至「千萬富翁」平均只需要8年時間。此外，平均每13位港人就有一個千萬富翁，持有至少1000萬元流動資產。信報財經新聞 ・ 9 小時前
金缸經｜倘見美股盛極而衰，港股豈有免疫之理？
美國作為全球焦點股市，在接近2025年接近尾聲時，已見不少對2026年表現的預測，其中美國銀行的美股與量化策略...BossMind ・ 15 小時前
拆解藥房龍豐靠借貸擴張隱憂 招股書披露欠銀行7.5億 3年流動淨負債
本港藥妝零售商龍豐集團早前申請在港上市，據其初步招股文件顯示，過去3年受疫情及通關後消費模式轉變的夾擊下，龍豐仍選擇逆市大舉擴張，分店由2022年的14間，倍增至29間，帶動期內收入複合年增長率高達50%。惟龍豐高增長背後卻是靠銀行貸款，甚至銀行透支（overdrafts）來推動，每年被歸類為流動負債的貸款額逾7億元，手頭現金卻只有數千萬元，故公司已連續3年錄得流動淨負債，負債比率更達3、4位數，對上市連鎖零售商而言非常罕見。信報財經新聞 ・ 1 天前
信銀國際：內地「民營十巨頭」估值較「美股科技七雄」折讓近半
信銀國際發表今年1月投資月報，指中國在「十五五」規劃及中央經濟工作會議提出多個重點發展方向，包括提高科技自立自強水平、穩定房地產市場、靈活高效運用降準降息等多種工具。同時，中國金融監管總局近期宣布，下調保險公司長期持有特定股票的風險因子達10%，也就是保險公司需要用作緩衝資金的「風險資本」將減少一成，為保險公司釋放出更多資金。市場推測，此舉有望為A股帶來超過千億元人民幣的長期資金流入。AASTOCKS ・ 1 天前
中國有望在2030年掌控全球40%晶片產能！美媒：晶片價格壓垮西方競爭對手
隨著國家資本加持與產能快速擴張，中國成熟製程晶片正大量進軍全球市場。分析指出，至 2030 年中國恐掌握全球 30% 至 40% 產能，低價優勢對美國與西方半導體供應鏈形成結構性衝擊。鉅亨網 ・ 1 天前
日元疲弱推升進口成本 日本兩大商團領袖促政府出手
據《路透》周四 (1 日) 報導，日本兩大工商團體領袖近日分別接受國內媒體訪問時表示，日元貶值推升進口成本，已對家庭與企業造成負擔，呼籲政府正視並處理日元走弱問題。鉅亨網 ・ 2 天前
正式卸任CEO股神：巴郡比任何公司都有機會再經營百年
根據《CNBC》周五 (2 日) 報導，股神巴菲特 (Warren Buffett) 正式將波克夏執行長職位交給繼任者阿貝爾 (Greg Abel)，並強力背書這位新任 CEO，認為公司比任何企業都更有機會延續百年。鉅亨網 ・ 15 小時前
2026年比特幣展望：跌回5萬美元 還是衝破12.5萬美元？
比特幣經歷2025年底劇烈波動後，2026年走勢備受關注。分析師指出，貨幣政策、流動性及監管變化將主導市場。第一季整固為主，第二季若經濟及流動性改善，升勢可期。第三季受美國中期選舉影響波動加劇，第四季年底因資金重配或再度走強。Yahoo財經 ・ 19 小時前
2026投資策略：八位專家建議「這樣」用1萬美金布局AI與全球股市
新年資金如何配置？八位投資專家分析 AI 泡沫風險，推薦生技、工業、科技巨頭、國際股與小型股投資策略，幫助投資者找到最佳 $10,000 資金布局方向。鉅亨網 ・ 1 天前
美股日誌｜新年大市反覆升 科技股漲跌各異
美股在2026年首個交易日向上，道瓊斯指數升近320點，科技股表現參差，納斯達克指數接近平收。反映中小企的羅素2000指數升超過1%，跑贏大市。比特幣重上9萬美元水平。 外圍方面，歐洲股市2026年開局創紀錄新高，英國富時100指數突破10000點大關。Yahoo財經 ・ 6 小時前
美國消費者K型發展更加明顯 將成2026年經濟焦點
美國經濟在 2025 年結束之際，其消費者行為由一個詞定義：K 型。這代表經濟上的富裕者與貧困者之間的分歧顯著擴大。鉅亨網 ・ 21 小時前
港股開局飆707 科企愈炒愈熱
2026年首個交易日亞太區科技股普遍造好，恒指在北水缺席下紅盤高收707點（2.8%），以百分比計，創2013年以來升幅最大的全年首個交易日。內地晶片企業陸續在港推進IPO，加上人民幣近日轉強，均利好大市，後市走向須視乎有關因素能否持續。信報財經新聞 ・ 9 小時前
港股「GPU第一股」來了！壁仞科技今港股上市早盤飆逾118% 市值逾900億港元
壁仞科技 (06082-HK) 今 (2) 日在港股首掛上市，每股定價 19.60 港元，早盤一度最高漲逾 118% 至 42.88 港元，市值超 900 億港元。根據招鉅亨網 ・ 1 天前
別只看Fed臉色！華爾街改押「川普帳戶」 美股千億被動買盤正在路上
分析機構 Capitalwatch 發布《2026 年美股指數走勢預測研究》，指出 2026 年美股運行邏輯，將不再僅僅圍繞聯準會的貨幣政策，而是進入一個由「財政結構性變革」與「貨幣正常化」共同驅動的嶄新階段，預估標普 500 指數將在 2026 年底觸及 7,822 點，市場將經歷一次由數千鉅亨網 ・ 1 天前
百萬富翁39歲前可以升做千萬富翁？七成香港富翁靠自力更生
單靠打工賺錢已經不再是主流的致富方式。根據匯豐發佈的富裕人士年度報告，香港的百萬富翁通常在39歲之前晉升為千萬富翁，平均僅需約八年時間，便能將資產從100萬元累積至1,000萬元。值得注意的是，調查顯示每13位受訪者中就有1人擁有至少1,000萬元的流動資產，充分展現了香港高端客戶群的財富實力。28Hse.com ・ 23 小時前
美元寫8年最慘年跌幅！分析師警告：恐陷長期拋售潮
美元指數 (DXY) 2025 年跌幅約 9.5%，創下八年來最差年度表現，華爾街銀行與分析師普遍預測，隨著全球經濟成長回溫、聯準會持續推進降息週期，美元在 2026 年將進一鉅亨網 ・ 1 天前
財經｜領展(00823)宣布臨時領導架構
領展(00823)的管理人確認已啟動公司的臨時領導架構及其策略方向。 領展較早前宣布委任集團首席投資總裁宋俊彥為執行董事，該安排已於2026年1月1日生效。宋俊彥將與執行董事兼集團首席財務總裁黃國祥共同組成臨時領導架構，直至新任集團行政總裁獲委任前，向領展董事會主席歐敦勤及主席委員會滙報。 宋俊彥將繼續專注於投資業務及第三方資本合作，並將支持及監督由集團資產管理董事總經理范世牧日常領導的現有物業組合的資產管理工作。黃國祥則負責領導所有企業職能，包括財務、法務、資訊科技、人力資源及投資者關係。 宋俊彥表示，很榮幸能夠加入領展董事會成為執行董事。在領展邁向精彩的下一階段期間，期待與黃國祥、主席委員會及其他董事會成員及管理團隊緊密合作。 董事會正與一間國際獵頭公司合作，就新任集團行政總裁一職開展全球徵聘程序。領展正物色具備上市公司房地產投資及業務管理經驗的資深人士，能夠領導集團下一階段的策略發展。由於集團行政總裁屬高層級職位，及以外部候選人為主要目標，預期整個徵聘及任命程序將嚴謹且需時推進。 歐敦勤將繼續積極參與集團事務，並同意根據新安排下於2026年1月1日起至2027年5月底期間，以領展Fortune Insight ・ 1 天前