新規元旦起實行 銀行存取逾5萬人民幣不再登記

【on.cc東網專訊】《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》周四（1日）元旦當日起實行，其中個人存取現金超過5萬元（人民幣，下同，約5.6萬港元）需登記資金來源的規定取消。取款時，銀行不再「一刀切」地詢問所有客戶，而是根據風險狀況來決定是否要「多問幾句」。

「個人存取款超5萬元不再登記」的話題，周四成為熱搜。需要登記的規定可追溯至2022年3月，為了應對電訊詐騙、洗錢等層出不窮的金融犯罪手段，監管部門當時推出「個人存取現金超5萬元需登記資金來源」的規定，推行初期也在反詐工作中發揮積極作用。

廣告 廣告

惟在實際執行期間，根據取款金額「一刀切」的規定，逐漸暴露出弊端，甚至引發諸多誤解和衝突。不少存款客戶取款時遭銀行櫃員反覆盤問：「錢從哪裏來？取了做甚麼用？」從資金用途到過往流水都要逐一說明，感覺自己被懷疑是詐騙分子，私隱被侵犯，體驗很差。櫃員為完成任務，也付出了更多溝通成本，很多時候也未能獲取客戶理解，甚至因履行工作職責被投訴。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】