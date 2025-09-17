手足口病活躍程度急升 四日錄 14 宗爆發
新詐騙手法！在機場別亂丟棄「這１物」，專家曝嚴重後果：個資恐外洩
機場行李標籤淪詐騙工具！達美航空行李理賠經理近日在社群平台上透露，越來越多詐騙集團利用旅客隨手丟棄的行李標籤進行詐騙理賠，不僅影響航空公司理賠效率，更可能導致旅客個資外洩、理賠權益受損等問題。專家提醒，為避免成為受害者，建議民眾務必等回到家後再將行李標籤撕碎丟棄。
行李標籤詐騙手法公開
據《紐約郵報》報導，一名達美航空（Delta Air Lines）行李理賠經理日前在Reddit論壇分享工作心得，他指出，詐騙集團會在機場行李提取區域觀察旅客，專門撿拾在機場被丟棄的行李標籤，再利用上面的行程資訊提出虛假理賠申請。
亂丟行李標籤恐造成個資外洩
這位理賠經理進一步解釋，行李標籤上包含許多個人資訊，若遭有心人士取得，不僅可能被用來進行不當理賠，更可能衍生其他個資外洩問題。這類詐騙案件不但影響航空公司處理效率，也讓真正需要理賠的旅客權益受損，因此建議民眾回家後再撕碎、丟棄行李標籤。
旅客分享慘痛教訓
文章曝光後，吸引上千名網友留言討論。有人說，除了行李標籤，登機證同樣可能成為詐騙工具；也有人分享自身經驗，曾在飯店隨手丟棄行李標籤，結果遭人撿拾並盜用身分，最後耗費大量時間處理相關問題。
▲行李標籤別亂丟，否則可能被有心人士拿去詐騙。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
