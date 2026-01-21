新輸入外勞制 餐飲業外勞申請宗數回落至每月平均約260宗

【on.cc東網專訊】政府自去年9月起，要求「補充勞工優化計劃」下申請輸入侍應生及初級廚師時，延長本地招聘至6周，並改為按申請職位計算輸入及本地勞工的比例。勞工及福利局長孫玉菡今日(21日)回覆立法會書面質詢時表示，實施新規定後，餐飲服務業的輸入勞工申請宗數明顯回落，由去年6月至8月每月平均近370宗，下降至9月後每月平均約260宗。孫又指，在實行更嚴格的人手比例規定下，輸入侍應生及初級廚師的獲批比例及人數均見下降獲批人數由去年6月至8月每月平均分別近610人及560人，減少至每月平均約560人及310人。

投訴方面，孫表示勞工處自2023年9月4日推行優化計劃，截至2025年12月31日，共接獲832宗有關優化計劃的投訴，主要涉及懷疑僱主以輸入勞工取代在職本地僱員、不符合人手比例規定或輸入勞工的工作安排等。同期，勞工處共向24名違反《僱員補償條例》、職業安全及健康法例、《入境條例》或優化計劃規定的僱主施加行政制裁，包括撤銷22名僱主已獲得的輸入勞工批准和拒絕處理僱主隨後兩年提交的申請；以及中止處理兩名僱主已提交的申請及拒絕處理有關僱主在隨後一年提交的申請。

孫玉菡又強調，政府一直致力打擊非法勞工，以保障本地工人的就業機會。根據入境事務處紀錄，過去3年打擊非法勞工行動中被拘捕的非法勞工和僱主，分別有3,839及1,584人，被捕的非法勞工主要從事與餐飲或裝修行業有關的工作。至於涉及駕車載客的非法勞工，執法部門於過去3年針對「白牌車」的執法行動中，共拘捕了11名非法勞工，並以「串謀詐騙」等罪名拘捕了11名涉嫌協助非法勞工透過網約車平台非法在港工作的人士。

