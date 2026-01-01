控煙酒辦派員到主要旅遊景點派發修例宣傳單張。(鍾式明攝)

新一階段控煙措施昨日生效，法定禁煙區擴大至幼兒中心、院舍、學校、醫院專用出入口3米內公眾地方，排隊候車和進入指定處所期間亦禁煙等；另違例者定額罰款將由1,500元翻倍至3,000元。控煙酒辦主任林民聰早上到栢麗購物大道一帶視察執法情況，控煙酒辦人員亦持續在入境口岸及主要旅遊景點向市民派發宣傳單張。

有本地居民認為可以加大執法力度，在港定居十多年的徐生徐太指，在街上也會見到有人邊走邊吸煙，認為修訂條例的同時亦須加強監督和執法的力度。又指因本港煙草稅本來就比較高，相信亦有效阻止很多人頻繁的吸煙；台灣旅客王先生表示自己有吸煙習慣，但來港前有在網路上了解來港旅遊相關的資訊，所以有清楚相關的禁煙條例。

港人李生李太認為當局針對本地人對於禁煙條例的宣傳足夠：「我覺得香港人一般都不會在很多人的地方吸煙，就算未立例以前也不會在巴士站吸煙，屬常識。」惟當外地人來港時則有機會須多提醒一下，例如在坐飛機的時間等可多一點宣傳。朱生朱太亦表示平時在街上很少會見到有人吸煙，「大家都很守法」，對於外地來的旅客則認為可以在關口或地鐵站等位置增加單張或標示，亦可以在過關前派發單張提示相關規例。

控煙酒辦主任林民聰早上到栢麗購物大道一帶視察執法情況。他表示，暫時未見違例情況，署方未來兩星期會盡量調配資源，派員到新增的禁煙地方視察，主要會揀選人流較多地點例如巴士站、新增指定場所門口範圍、多人進出學校時段等作巡查。林民聰又指，已跟包括食環署等相關政府部門溝通，會在新增禁煙範圍內，為垃圾桶移除煙灰缸；並將這類垃圾桶盡量移離巴士站，以遠離排隊地方，如有需要會透過社交媒體等加強向旅客宣傳禁煙新措施。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/新階段控煙措施昨生效-控煙酒辦指已增人手加強執法宣傳/632672?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral