新電動車龍頭誕生 比亞迪2025年可望超越特斯拉

（法新社紐約28日電） 中國汽車巨人比亞迪（BYD），預計今年將可正式超越美國車廠特斯拉（Tesla），成為全球年銷量最大的電動車製造商。

截至11月底，同時也生產油電混合車的比亞迪，今年已售出207萬輛電動車；特斯拉方面，截至9月底已售出122萬輛。

比亞迪與特斯拉預計很快就會公布2025年最終銷售數據。根據今年迄今資料，馬斯克（Elon Musk）領導的特斯拉，幾乎沒有可能保住電動車製造商的龍頭地位。

就特斯拉9月份的銷售而言，數量曾一度大增，在3個月內接近50萬輛，這主要是針對電動車購買者的稅收抵免政策到期。這種一次性成長受惠於對氣候變遷存疑的美國總統川普，他上台後透過立法讓抵免政策畫下句點。

根據金融數據和軟體公司FactSet分析，特斯拉下一季銷售量預計將降至44.9萬輛。這將使它2025年全年銷售量降為約165萬輛，降幅7.7%，遠低於比亞迪11月底前的銷售水準。

德意志銀行（Deutsche Bank）預測特斯拉第4季銷量僅40.5萬輛，在北美與歐洲的銷量將下降約1/3，在中國的銷量則將下降1/10。

業內人士表示，隨著9月底取消7500美元的購車稅收抵免，美國電動車的需求還要一段時間才能恢復平衡。

在此之前，特斯拉在一些主要市場的銷售就已陷入困境，原因是執行長馬斯克在政治上支持川普，還有其他極右派政治人物。特斯拉同時也面臨來自比亞迪等中國企業，以及歐洲大型車廠日益沉重的競爭壓力。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）的艾夫斯（Dan Ives）表示：華爾街「正密切關注2026年即將開啟的自動駕駛時代」，他指的是自動駕駛汽車的計劃。

儘管總部位於深圳的比亞迪發展迅速，但其國內市場仍面臨挑戰。中國消費者向來對價格敏感，比亞迪獲利能力因此受到拖累，公司一直尋求鞏固其海外市場。

惠譽評級（Fitch Ratings）亞太區企業評級總監楊靜（Jing Yang，音譯）表示，比亞迪是「率先建立電動車海外生產能力與供應鏈的企業之一」。