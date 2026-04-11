新項目安排反修例被捕人士在政府實習 鄧炳強：合條件未必做不到公務員
政府過去一兩年，為反修例事件被捕而未被檢控的人士，推出「特別項目」，保安局局長鄧炳強透露，內容包括帶他們到內地，讓他們認識國家，因為有些人或不知能否前往內地，當局會協助他們，甚至帶他們回去。當局甚至會安排相關人士在政府部門做實習工作，如果合乎條件，或能做公務員。
鄧炳強今日（11日）一個電視節目中被問到，是否不會再向這批人士提出檢控，他回應說，當局在合乎法律的情況下，已採取毋須到法庭的方法處理。
對於社會關注是否有書籍「黑名單」，列明出售哪些書籍便有機會違法，鄧炳強表示，重點不在於書名，而是書的內容有否煽動意圖。他認為，列出所謂的「黑名單」反而會讓不法份子開心，他們可能只需更改書名便不會被捕。
另外，鄧炳強提到，近日在市區設置非法油站賣油的情況增加，對居民造成危險，當局正研究是否將相關罰則提高，認為沒理由低過出售未完稅燃油。他說，政府亦研究，從這些非法油站入油的人是否都要負上法律責任。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1024376/新項目安排反修例被捕人士在政府實習-鄧炳強-合條件未必做不到公務員?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
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【Now新聞台】國泰航空和香港快運下月中起削減航班，有旅行社預料影響不大。有保險業界相信，即使旅客已購買旅遊保險，遇上同類航班更改而影響行程，都未必能獲得賠償。 國泰航空和香港快運周六宣布因應油價飆升，5月中至6月尾分別削減2%和6%航班，主要是短途航班，會為受影響旅客安排24小時內的其他航班。有旅行社指，5月的日韓團分別有80至100個，暫時未收到航空公司通知取消航班，但指兩間航空公司削減航班的比例不高。縱橫遊執行董事袁振寧：「旅行團影響其實不會太大，可能同日其他時間或者前後一日出發，反而自由行的旅客，因為他們除了機票可能會訂酒店，或者當地一些不同門票交通券和活動，那些未必能因航班取消免費更改。」有保險業界指，大部分旅遊保險都不涵蓋航空公司減航班，建議旅客做任何預訂時，不要即時支付全額。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄：「現在很清楚問題出於航空公司，不是因為天氣問題或者飛機有問題，或者其他事項，主要是商業上的決定，所以基本上一般的旅遊保險單不會保障商業性的行為，反而這要提醒大家，當你要去自由行，特別是酒店，透過網上預訂也知道，是去到後期才要付全額，這個對自己來說有個保障。」他建議旅客買
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