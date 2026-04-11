鄧炳強

政府過去一兩年，為反修例事件被捕而未被檢控的人士，推出「特別項目」，保安局局長鄧炳強透露，內容包括帶他們到內地，讓他們認識國家，因為有些人或不知能否前往內地，當局會協助他們，甚至帶他們回去。當局甚至會安排相關人士在政府部門做實習工作，如果合乎條件，或能做公務員。

鄧炳強今日（11日）一個電視節目中被問到，是否不會再向這批人士提出檢控，他回應說，當局在合乎法律的情況下，已採取毋須到法庭的方法處理。

對於社會關注是否有書籍「黑名單」，列明出售哪些書籍便有機會違法，鄧炳強表示，重點不在於書名，而是書的內容有否煽動意圖。他認為，列出所謂的「黑名單」反而會讓不法份子開心，他們可能只需更改書名便不會被捕。

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另外，鄧炳強提到，近日在市區設置非法油站賣油的情況增加，對居民造成危險，當局正研究是否將相關罰則提高，認為沒理由低過出售未完稅燃油。他說，政府亦研究，從這些非法油站入油的人是否都要負上法律責任。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1024376/新項目安排反修例被捕人士在政府實習-鄧炳強-合條件未必做不到公務員?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral