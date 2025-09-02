新馬季9.7日開鑼 馬會投放40億升級改造馬場 (多圖)

於沙田馬場看台第二座的「連薈」及「天馬驛」將於10月投入服務 (蘇文傑攝)

港賽馬會將於周日(7日)為新馬季開鑼。為了向顧客帶來煥然一新的體驗，位於沙田馬場看台第二座的「連薈」及「天馬驛」將於10月投入服務；新設施內進一步不但有食物和賽馬主題商品出售，設傳奇馬廊展覽、XR騎馬體驗、賽馬主題密室等娛樂項目。馬會透露，下階段將會額外投放40億元，升級和改造馬場設施，吸引旅客和年輕人，令賽馬更加普及化。

3D數碼技術還原三屆香港馬王

2025/2026年度新馬季本月7日開鑼，而在10月沙田馬場看台第二座的新設施「連薈」及「天馬驛」將投入服務。新設施之一「連薈」位於第二座看台2至4樓，所有入場人士可從第二座設看台，4個公眾入口進入。當步入「連薈」，首先映入眼簾的是採用數碼技術的走廊柱子，呈現純種馬在四季自然環境和新年、聖誕等生活影像。同層的「傳奇馬廊」可欣賞這裏以3D數碼技術還原了的三屆香港馬王「金鎗六十」等六匹經典賽駒，對面設置的「傳奇騎師之路」就重現了六位精英騎師及他們的儲物櫃與個人專屬出賽裝備。

馬會物業部總監陳翊銘表示，連薈作為沙田馬場第二個進場樞，二樓及三樓設有本地熱門品牌的快閃店出售食物及飲品、零售店有一系列賽馬主題商品供選購；而四樓就有香港首匹實物大小、栩栩如生的機械馬，為馬迷提供了絕佳的拍照打卡點。

XR 模擬策騎經典賽駒

另外，連薈同樣連接天馬驛。馬會客戶策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋指，這座四層高數碼賽馬中心為年輕一代馬迷及旅客提供一站式的馬場體驗；其中位於頂層4M樓的「傳承解馬」，顧客可透過解開一系列賽馬相關的謎題，認識賽馬歷史及傳奇故事； 同層還設有「天馬次元」，訪客可借助延展實境(XR)技術，模擬策騎香港經典賽駒，並錄製虛擬策騎影片；「天馬雲台」跑道觀賞區內展出了多個由馬會釘甲匠親手鑄造的馬蹄鐵藝術作品

彭福公園翻新情況

至於，完成翻新彭福公園、新設施「小馬大本營」將分別於明年開放。小馬大本營將提供教育活動及培養公眾欣賞馬匹的文化；彭福公園初期將只限於非賽馬日開放，而馬會正在制定適當的預防措施,以嚴格確保賽馬日進入彭福公園的人士不會接觸到任何投注活動。

應家柏： 期待新項目為賽馬旅遊作出重大貢獻

馬會行政總裁應家柏表示，很高興於上個馬季迎來了逾170萬名入場人士，包超過195,000名內地旅客，當中為數不少來自年輕一代；同時有28%的投注額來自海外旅客，認為是很好的成績。應家柏續指，兩個新開放設施採用尖端數碼科技，為年輕一代精心打造煥然一新的進場及馬場體驗，提升他們對賽馬運動的興趣；期待新項目為賽馬旅遊作出重大貢獻，推動這項具有重大經濟及社會價值的香港旅遊業支柱的蓬勃發展。他又透露，會下階段將會額外投放40億元，升級和改造馬場設施，吸引旅客和年輕人。

