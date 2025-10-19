天文台考慮周一下午 5 至 7 時之間直接發三號風球
《新一代 Pokemon 遊戲即將登場》
本週的 Installer No. 102 帶來了一些精彩的內容，包括一款值得為之取消周末計劃的 Pokémon 遊戲、Apple 的新款強大筆記本電腦、一部影迷必看的紀錄片，還有更多有趣的資訊。
最近，除了閱讀有關私人廚師、TikTok 演算法和深海潛水員的文章外，還深入研究了 Cory Doctorow 的《Enshittification》一書，並參與策劃了精彩的 Sunday Long Read 時事通訊。在這段時間裡，還試圖說服小孩觀看《The Twits》，學習 NATO 音標字母表的運作，並享用大量的乾芒果。
此外，有一個問題想問：你最喜歡重複觀看的節目是什麼？不論是電視劇、電影、YouTube 影片還是 TikTok，任何可以不斷重複觀看而不會感到厭倦的內容都可以分享。這些通常是當不想思考時會播放的影片。（例如，我的前兩名是《New Girl》和《Mission: Impossible》系列電影。）希望建立一個最佳重複觀看的內容清單，歡迎分享所有喜愛的作品。
接下來，短短一週卻依然充實，讓我們開始探索。
**本週重點**
項目
內容
價格
Pokémon Legends: Z-A
這是一款優秀的新 Pokémon 遊戲！對於許多玩家來說，教程的長度讓人不滿，新機制也需要時間適應，但這個新世界和系統有很多值得喜愛的地方。
$60 / 約 HK$ 468
Apple M5 MacBook Pro
Apple 本週推出了一系列 M5 驅動的設備，但將這些強大性能放在 Apple 的高端筆記本電腦上最為明智。我已經很高興成為 M4 的用戶，相信很多人會喜愛這次的升級。
$2,000 / 約 HK$ 15,600
Splinter Cell: Deathwatch
基於視頻遊戲的電視劇通常（但並非總是）表現不佳！這部劇的評價似乎是「相當不錯，但如果是 Splinter Cell 的狂熱粉絲可能會有些受不了。」
$12 / 約 HK$ 93.6
Raycast for iOS
版本 1.1 是我一直期待的 Raycast 移動應用程序：一個能夠運作的鍵盤……
免費
如往常一樣，Installer 的最佳部分是讀者們的想法和建議。本週你在觀看、閱讀、遊玩、烹飪或掛牆上有什麼新鮮事？歡迎分享所有資訊：installer@theverge.com。如果你知道其他可能會喜歡 Installer 的人，請將這份資訊轉發給他們，並鼓勵他們在此訂閱。
