新一代 SILK™激光矯視技術引進香港 九成患者翌日回復視力

全球逾20億人受屈光不正困擾，例如近視及散光，這類視力問題源於眼球形狀異常，導致影像模糊或失真1,2。香港近視問題已達流行病級別，最新預測顯示，未來 30 年內，超過八成成年人口將受近視影響，遠高於全球平均的五成3,4。

對於運動愛好者或從事特定行業人士，佩戴眼鏡的確帶來不便，不少人會選擇進行矯視手術擺脫眼鏡的負擔，由傳統LASIK、進階SMILE PRO，到最新的SILKTM技術，標誌著矯視技術的嶄新發展。



清晰眼科引進強生（Johnson & Johnson）最新一代 SILK™ 激光矯視技術，為全港首間及獨家提供ELITA™ 飛秒激光系統的眼科中心，為近視及散光患者迎來更精準、更溫和的激光矯視體驗。

SILK™為屈光矯正手術帶來新突破

眼科專科醫生何俊浩指出，SILK™是一項融合超高速、低能量的激光脈衝與微創技術，以亞微米級精度重塑角膜，並藉專利雙凸透鏡形狀設計及低能量高密度激光輸出切割技術，能密集地製造微小光斑形成絲般順滑的切面，有效減少角膜神經損傷，癒合速度較傳統角膜透鏡手術更快，顯著減輕術後不適並縮短康復時間，術後翌日基本已可恢復清晰視力。



「此療程可矯正高達1200度近視及600度散光，患者需符合要求，包括：近視度數穩定、角膜有足夠厚度、角膜地形圖評估正常。」SILK™ 保留角膜神經、減少組織損傷，並加速術後視力恢復。

技術獲臨床驗證 全球主要監管機構認可

ELITA™ 飛秒激光系統於2023年推出，已獲歐盟CE認證，並於亞太、歐洲及中東部分市場投入臨床應用。臨床結果顯示，患者術後視力恢復迅速，高達九成患者於術後翌日達到20/20或更佳視力5。

SILK™用家現場分享，表示手術後即日晚上已幾乎恢復視力，夜間也沒有光暈，駕車亦沒有問題。







