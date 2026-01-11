跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
新一份財政預算案2.25發表 陳茂波︰資本帳目仍赤字
新一份《財政預算案》將於下月25日發表。財政司長陳茂波表示，政府在管控開支增幅取得一定效果，加上印花稅在內的整體收入增加，讓政府經營帳目可提前恢復盈餘。而隨著政府加大投入工務工程，本年度資本帳目仍會錄得赤字，未來會借助市場力量包括適度發債，以支持基建發展。他強調，政府未償還債務相對本地生產總值的比率只約為12%，仍處於非常健康水平。
陳茂波表示，政府去年提出的加強版財政整合計劃，在管控開支增幅取得一定效果，加上受惠於金融市場暢旺，包括印花稅在內的整體收入增加，讓政府經營帳目可提前恢復盈餘。但政府整體開支仍然上升，教育、醫療及社會福利3個範疇開支佔整體近六成，政府要精準配置資源、提升效率，確保有限公共資源能用得其所。
他續說，政府須積極投資未來，特別是北部都會區的提速發展，不失時機地把握機遇鞏固未來增長動力。他補充，基建投入的回報往往在建成以後才陸續顯現，隨著政府加大投入工務工程，本年度資本帳目仍會錄得赤字。
《財政預算案》展開諮詢近一個月，他說，諮詢期間社會普遍認同香港經濟穩步發展，但國際地緣政局氣氛愈趨緊張，近來單邊主義、霸權主義更是肆無忌憚，不排除未來市場有更趨動盪的可能；本港須謹慎防範外圍市場波動對香港市場和資金流向的可能影響。他承認本港經濟在轉型過程中，難免存在發展不平均和不平衡的問題，一些行業和市民確實面對挑戰。
他指，未來一個多月，會繼續與社會各界「多聽多講、深入溝通、匯聚智慧」，希望通過新一份《預算案》，更好釋放經濟潛力、增強發展動能、普惠民生，共建更美好未來。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1002683/新一份財政預算案2.25發表-陳茂波-資本帳目仍赤字?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
特朗普提千億投資委內瑞拉 埃克森公司稱無法投資
Getty Images 美國總統特朗普要求在委內瑞拉石油產業投入至少 1,000 億美元（750 億英鎊），但在白宮獲得的反應冷淡。一名業界高管警告，這個南美國家目前「無法投資」。 出席會議的美國最大石油公司主管承認，委內瑞拉擁有龐大能源儲備，確實是一個誘人的機會。 然而，他們表示，該地區必須進行重大改革，才能成為具吸引力的投資環境。當下並未有任何重大財務承諾。 特朗普表示，在美軍於1月3日突襲首都並俘獲該國領導人馬杜羅後，他將釋放這個南美國家的石油潛力。 ...BBC News 中文 ・ 20 小時前
加拿大曾被點名 分析：特朗普遲早盯上我們
美軍入侵委內瑞拉、掳走總統馬杜洛的畫面震撼全球之際，美國總統特朗普隨後再度放話要「拿下」格陵蘭島。一連串強硬行動，也讓加拿大社會瀰漫不安情緒，因為加拿大同樣曾被特朗普點名，成為其「版圖構想」中的一環。鉅亨網 ・ 7 小時前
特朗普下令研擬「入侵格陵蘭」計畫遭軍方反對
美國總統特朗普已下令特種部隊研擬「入侵格陵蘭」的作戰計畫，但此舉在美國軍方內部遭到強烈反對。與此同時，歐洲國家對美國可能升高對格陵蘭的施壓深感憂慮，不僅著手研擬北約（NATO）應變方案，歐盟也同步準備針對美國企業的制裁備案。鉅亨網 ・ 7 小時前
武裝民兵路障搜捕美國人 美政府促在委公民即刻離境
（法新社華盛頓10日電） 美國國務院今天呼籲在委內瑞拉的美國人「立即」離境，並指出武裝民兵於路障處攔查車輛，搜尋美國公民，構成安全風險。美國國務院表示：「隨著國際航班已恢復運作，在委內瑞拉的美國公民應立即離境。」法新社 ・ 1 天前
克魯明：中國倘失巨額貿盈恐陷衰退
中國去年貿易順差首次突破一萬億美元，消息引發全球關注。諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）最近撰文，指中國貿易順差自2020年開始持續大幅增長，導致其他國家的製造業產出及就業減少，但中國領導層拒絕刺激消費、拒絕加強社會保障體系，故在追求經濟增長下，必須維持巨額貿易順差才能穩定經濟；否則，如果沒有巨額貿易順差，鑑於消費需求不足，中國經濟將陷入深度衰退。信報財經新聞 ・ 10 小時前
特朗普威脅格陵蘭：若無法輕鬆拿下美國將「來硬的」
美國總統特朗普週五（9 日）再次對格陵蘭發出警告，他堅稱，如果美國不行動，未來可能會被俄羅斯或中國佔領。特朗普表示，如果無法「輕鬆達成」購買協議，那麼他將不得不「採取強硬手段」。鉅亨網 ・ 1 天前
不滿川普武力併吞威脅 丹麥總理誓言捍衛格陵蘭
（法新社哥本哈根11日電） 在美國總統川普再度提及可能動用武力奪取格陵蘭後，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天表示，丹麥與美國因格陵蘭引發的外交角力正面臨「決定性時刻」。在華府12日舉行聚焦全球爭奪關鍵原物料的會議之前，丹麥總理佛瑞德里克森表示：「格陵蘭問題已形成衝突。」法新社 ・ 4 小時前
取代10萬駐歐美軍 歐盟執委：應評估設歐洲聯合軍
（法新社布魯塞爾11日電） 歐盟執行委員會防務執委庫比柳斯（Andrius Kubilius）今天表示，歐盟各國應評估是否建立一支聯合軍隊，有朝一日能取代駐紮歐洲的美軍。庫比柳斯提出，歐盟可考慮建立一支強大的常備「歐洲軍隊」，規模達10萬人，以更有效地保護歐陸。法新社 ・ 2 小時前
聯儲會主席鮑威爾關於司法部大陪審團傳票的聲明全文
【彭博】— 針對美國司法部向聯儲會發送大陪審團傳票一事，聯儲會主席傑羅姆·鮑威爾1月11日晚間發布如下聲明：Bloomberg ・ 2 小時前
伊朗示威持續升溫 當局實施歷來最嚴網絡封鎖 警告示威者是「真主的敵人」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】伊朗多地示威持續升溫，民眾無視政府連日來的強力鎮壓，於昨日（10 日）晚再度上街抗議。據報安全部隊與示威者爆發激烈衝突，過去 3 日已有數百人死傷，當局同時加強封鎖互聯網。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
委內瑞拉代總統稱會全力營救馬杜羅夫婦
委內瑞拉代總統羅德里格斯在當地星期六發表講話，承諾會全力營救被美國強行控制的總統馬杜羅及夫人弗洛雷斯，相信憑藉國民團結，一定可以解救馬杜羅夫婦。infocast ・ 1 天前
美國公民遭ICE槍殺 全美高喊「ICE永遠撤出」
（法新社明尼阿波利斯10日電） 數以千計的示威者今天走上明尼阿波利斯街頭，高喊遭聯邦探員殺害的女子名字，川普政府移民打擊行動中使用武力的行為，引起社會大眾普遍不滿。矛頭直指美國移民暨海關執法局（ICE），因該機構執行總統川普大規模驅逐行動，正深陷日益高漲的反對浪潮中。法新社 ・ 1 天前
王毅與索馬里外長電話會談 反對「索馬里蘭」勾結台灣當局謀獨
中共中央政治局委員、外交部長王毅在訪問非洲途中,同索馬里外長德埃舉行電話會談。王毅說,中方支持索馬里維護國家主權、統一和領土完整,反對「索馬里蘭」勾結台灣當局謀獨的行徑。無論國際風雲如何變化,中方都將深化兩國經貿、安全、防務等領域合作。王毅又說,中國外交歷來堅定站在發展中國家一邊,為中小國家主持公道、仗義執言。中方全力支持索方出任聯合國安理會本月輪值主席,共同履行維護國際和平與安全的責任。《新華社》引述德埃表示,索方衷心感謝中方支持索馬里維護國家主權和領土完整,反對一切分裂和恐怖行徑,幫助索馬里實現國家的穩定與發展。索方恪守一個中國原則,涉台問題完全是中國內政。 (BC) #王毅 #索馬里 #索馬里蘭 #台灣infocast ・ 15 小時前
伊朗爆發多年來最大規模抗議活動 恐已致大量傷亡
【彭博】— 伊朗近年來規模最大的反政府抗議活動在周五晚間升級，當局竭力鎮壓引發外界對死亡人數可能攀升的擔憂。Bloomberg ・ 1 天前
英國據報與歐洲盟友商討向格陵蘭部署軍事力量
英國據報正與歐洲盟友商討向丹麥自治領土格陵蘭部署軍事力量，以便向美國總統特朗普表明歐洲對北極安全的重視，試圖遏止美國取得格陵蘭的威脅。《每日電訊報》報道，英國官員已開始與德國及法國等國家的官員，制定一項在格陵蘭展開北約任務的行動計劃，這項計劃可能包括部署英國軍隊，軍艦和飛機。《彭博》亦引述知情人士報道，德國將會向美方提議設立北約聯合特派團，來保護北極地區。德國外長瓦德富爾在出訪華盛頓前說，將會與美國國務卿魯比奧會面，強調美方對中俄船隻在格陵蘭附近活動的擔憂，需要在北約框架內找到解決方案，重申格陵蘭的未來必須由格陵蘭人民決定。英國政府發言人回應《每日電訊報》的報道時說，英國致力與北約盟國合作，加強北約在北極的威懾和防禦。運輸大臣艾凱迪就說，與北約盟國討論如何加強北極地區的安全是例行公事。丹麥議會國防委員會主席亞勒烏接受英國天空新聞訪問時表示，如果因為格陵蘭發生軍事衝突，將會是歷史上最愚蠢的戰爭，批評特朗普有關要奪取格陵蘭的說法，是現代史上最不合法的土地要求。亞勒烏又說，格陵蘭沒有受到來自中國或俄羅斯的影響，兩國在該處沒有任何活動。（BC)#格陵蘭 #英國 #歐洲 #美股infocast ・ 6 小時前
川普力邀投資委內瑞拉 美石油巨頭謹慎看待
（法新社華盛頓9日電） 美國總統川普今天力促主要石油公司高層，要求他們投資委內瑞拉龐大的石油儲備，但遭遇審慎回應，埃克森美孚執行長更直言，若無徹底改革，實在「無法投資」委國。副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、能源部長萊特（Chris Wright）與雪佛龍（Chevron）、埃克森美孚、康菲石油（ConocoPhillips）、哈里伯頓（Halliburton）、瓦勒羅能源（Valero）、馬拉松石油（Marathon）、殼牌（Shell）、托克（Trafigura）、維多集團（Vitol）和力豹仕集團（Repsol）等公司的高層一同出席了會議。法新社 ・ 1 天前
美軍空襲敘利亞伊斯蘭國 回應美軍遇襲3人殉職
（法新社華盛頓10日電） 美軍中央司令部今天表示，他們已在敘利亞針對激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State）發動多次「大規模」空襲，藉此回應上月造成3名美國人士喪生的攻擊事件。美軍中央司令部（US Central Command）在社群平台X發布聲明指出，「今天的空鎖定敘利亞全境的伊斯蘭國」勢力，且為「鷹眼打擊行動」（Operation Hawkeye Strike）的一環。法新社 ・ 1 天前
伊朗全國哀悼三天 總統籲民眾參與全國抵抗遊行譴責暴力
伊朗因物價上漲和貨幣貶值觸發的反政府示威浪潮持續超過兩星期，有人權組織表示，增至最少538人死亡，包括490名示威者和48名安全部隊人員，另有過萬人被捕。伊朗政府宣布全國哀悼三日，悼念在抵抗美國和以色列鬥爭中犧牲的人，總統佩澤希齊揚呼籲民眾參加星期一舉行的全國抵抗遊行，譴責暴力行為。佩澤希齊揚在國家電視台播出的專訪中又表示，政府重視傾聽民眾的訴求，決心解決好人民面對的經濟困難，但不能夠容許美國和以色列教唆暴亂者在伊朗制造動盪。（BC)#伊朗 #美股infocast ・ 6 小時前
日媒：高市早苗考慮下周五解散眾議院
日本《共同社》引述消息指，日本首相、自民黨總裁高市早苗向黨內相關人士表示，正考慮在1月23日國會新會期開啟時，解散眾議院，並有可能在2月8日或15日舉行選舉。不過，消息人士指，政府內部亦有人認為，應該優先令新一年度預算在3月底前獲得國會通過。 高市早苗一旦解散眾議院，新一年度預算案很難在3月底前獲得通過，預算與稅制相關法案的通過也會延遲。 報道指，高市早苗昨日及今日都留在官邸，沒有安排會面及外出，亦未有同意傳媒採訪要求，可能就是否解散眾議院進行深思。高市早苗後日將在家鄉奈良縣，與到訪的南韓總統李在明會談。 最大在野黨、立憲民主黨黨魁野田佳彥認為，2月投票的可能性很大，該黨打算進入臨戰態勢。公明黨黨魁齊藤鐵夫對解散眾議院提出質疑，指會出現政治空白，在野黨將會應對，開展準備工作。自民黨及日本維新會組成的執政聯盟，目前在眾議院僅佔微弱多數，阻礙高市早苗推動政策的能力。由於高市早苗的支持率一直保持在歷史高位，若選舉獲勝可能有助於她的財政寬鬆議程。 (ST)#高市早苗 (ST)infocast ・ 3 小時前
日本執政聯盟夥伴黨魁暗示提前大選可能臨近
日本執政聯盟黨派、維新會黨魁吉村洋文周日表示,首相高市早苗似乎已經進入了考慮是否提前舉行大選的新階段。吉村洋文在接受日本放送協會(NHK)採訪時稱,他周五與高市進行交談,在交流中感覺到首相對大選時機的看法已經轉變到了一個新的階段。如果她真的像媒體報道的那樣做出決定,不會感到意外。《讀賣新聞》周五引述政府消息來源報道稱,高市正在考慮在2月上旬提前舉行大選。政府官員稱,目前考慮的兩個選舉方案分別是「1月27日公告,2月8日投票」以及「2月3日公告,15日投票」。該報道稱,高市早苗近期對台海問題的言論引起中國不滿,北京持續對日本施以經濟壓力,高市似乎有意透過提早大選來加強執政根基,打破日中關係惡化的僵局,不過執政黨和反對黨派應該都會反對解散眾議院,而且在國會復會就宣布解散,意味高市將放棄出任首相後首次政策演。 (BC)#日本infocast ・ 15 小時前