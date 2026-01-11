陳茂波日前出席港台節目與市民就新一份《財政預算案》直接交流。

新一份《財政預算案》將於下月25日發表。財政司長陳茂波表示，政府在管控開支增幅取得一定效果，加上印花稅在內的整體收入增加，讓政府經營帳目可提前恢復盈餘。而隨著政府加大投入工務工程，本年度資本帳目仍會錄得赤字，未來會借助市場力量包括適度發債，以支持基建發展。他強調，政府未償還債務相對本地生產總值的比率只約為12%，仍處於非常健康水平。

陳茂波表示，政府去年提出的加強版財政整合計劃，在管控開支增幅取得一定效果，加上受惠於金融市場暢旺，包括印花稅在內的整體收入增加，讓政府經營帳目可提前恢復盈餘。但政府整體開支仍然上升，教育、醫療及社會福利3個範疇開支佔整體近六成，政府要精準配置資源、提升效率，確保有限公共資源能用得其所。

他續說，政府須積極投資未來，特別是北部都會區的提速發展，不失時機地把握機遇鞏固未來增長動力。他補充，基建投入的回報往往在建成以後才陸續顯現，隨著政府加大投入工務工程，本年度資本帳目仍會錄得赤字。

《財政預算案》展開諮詢近一個月，他說，諮詢期間社會普遍認同香港經濟穩步發展，但國際地緣政局氣氛愈趨緊張，近來單邊主義、霸權主義更是肆無忌憚，不排除未來市場有更趨動盪的可能；本港須謹慎防範外圍市場波動對香港市場和資金流向的可能影響。他承認本港經濟在轉型過程中，難免存在發展不平均和不平衡的問題，一些行業和市民確實面對挑戰。

他指，未來一個多月，會繼續與社會各界「多聽多講、深入溝通、匯聚智慧」，希望通過新一份《預算案》，更好釋放經濟潛力、增強發展動能、普惠民生，共建更美好未來。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1002683/新一份財政預算案2.25發表-陳茂波-資本帳目仍赤字?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral