新一份預算案2.25公布 料4月底表決

【on.cc東網專訊】新任立法會主席公布今年會期安排，預留下月25日公布新一份財政預算案，4月13日至17日將舉行特別財會審議預算案，4月22日的大會中議員可就預算案發言，4月29日將預留作第三次預算案會議，屆時政府當局將會回應，預料該次會議將進行表決。

另外，會期中亦列明3月首3個星期的大會可能會因應全國兩會會期而調整，而7月中將會舉行暑期休會前最後一次大會，之後在10月7日再復會。

實際上，財金官員日前在網誌表示，基建投入的回報在建成以後才陸續顯現，隨着政府對工務工程的加大投入，本年度的資本帳目仍會錄得赤字。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】