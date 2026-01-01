新一屆立法會議員宣誓 由行政長官李家超監誓

《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
【Now新聞台】新一屆立法會議員宣誓由行政長官李家超監誓，有七名議員涉及宣誓時不清晰等，需要重讀誓詞。李家超其後確定全體議員的宣誓都是有效。
全體議員先站立，奏唱國歌，然後由行政長官李家超監誓，多名問責官員都有出席，宣誓的次序按議員的年資排序，如果年資相同，就會以中文姓名筆劃分先後，由民建聯李慧琼開始，其次是民建聯陳克勤以及經民聯梁美芬。
50名連任的議員宣誓完成後，就到首次當選的候任議員宣誓。第一位是工程界卜國明，其後宣誓的包括新界東南的方國珊、旅遊界的江旻憓。
立法會議員(旅遊界)江旻憓：「本人，江旻憓，謹以至誠、據實聲明及確認，本人就任中華人民共和國香港特別行政區立法會議員，定當擁護中華人民共和國香港特區行政區基本法。」
全體議員當中，有七名議員要重新讀過誓詞。
立法會議員(選舉委員會)何君堯：「盡忠職守，遵守法律，廉潔奉公，為香港特別行政區服務。」
立法會議員(選舉委員會)李鎮強：「盡忠職守，遵守法律，廉潔奉公。」
立法會議員(選舉委員會)陳家珮：「盡忠職守，遵守法律，廉政奉公，為香港特別行政區服務。」
立法會秘書長衛碧瑤：「你剛才的誓詞有不清晰的地方，請你再讀一次。」
立法會議員(選舉委員會)陳永光：「本人陳永光，謹以至誠，據實聲明及確認，本人就任中華人民共和國香港特別行政區立法會議員。」
立法會秘書長衛碧瑤：「陳永光議員，請你再讀一次好嗎。」
整個宣誓儀式用了一小時多，90名議員其後去到立法會地下的立字位置與問責官員大合照，有需要重讀誓詞的議員稱，不滿意第一次宣誓時表現。
立法會議員(選舉委員會)李鎮強：「當然第一次都是對自己有少許失望，但是全靠秘書長提醒，都可以有第二次機會，令到我有回自信心，再次進行宣誓都是順利。」
立法會議員(選舉委員會)陳家珮：「第一次讀的時候，希望直望行政長官多點，不要只望稿，但是將廉潔讀了廉政，那邊有少許甩了，甩了一個字，但第二次算是順利。」
全體議員的宣誓其後獲確定有效，正式展開四年的任期。
