新悉尼魚市場1月開幕｜南半球最大海鮮天堂！面積大一倍、40間美食店舖、波浪屋頂打卡位

擁有超過50年歷史的Sydney Fish Market終於完成搬遷大計！這個南半球最大的海鮮市場將在Blackwattle Bay於1月19日全新開幕。新址佔地3萬多平方米，比舊址擴大超過兩倍，從傳統海鮮批發市場蛻變成集美食、購物、休閒於一身的綜合地標。由丹麥建築團隊設計的波浪形屋頂成為最大特色，配合全玻璃幕牆設計，白天享受自然採光，晚上屋頂LED燈光系統更會變換色彩。場內進駐超過40間餐廳食肆。而且交通非常方便，輕軌站設於市場門外，從Central Station前往只需10分鐘車程，配合渡輪碼頭及濱海步道，將成為悉尼最方便到達的新地標。
美食全面升級 面積倍增40間餐廳進駐
搬遷後的新悉尼魚市場，規模與舊址相比簡直是「大躍進」。新址佔地達35,000平方米，當中零售空間佔了15,500平方米，比起舊址6,582平方米足足大了一倍有多。新舊市場位置其實近在咫尺，同樣位於Blackwattle Bay區域，但新建築更貼近海邊，但規模及設施已完全提升至另一層次。
新的魚市場設有超過40間店舖與餐廳。除了生猛海鮮、熟食檔外，這次進駐的品牌陣容非常強勁。如，其招牌喇沙及炭燒魔鬼魚深受食客歡迎；越南名廚Luke Nguyen主理的新餐廳將呈獻創新越式海鮮料理；曾獲選世界最佳Gelato的Cow & The Moon雪糕店計劃推出海洋主題特色口味；德國麵包店Lüneburger則供應新鮮出爐的歐陸麵包。市場保留每天清晨5時30分的海鮮拍賣傳統，遊客可參加Behind the Scenes導賞團親身體驗拍賣過程。場內新增6,000平方米公共空間，包括海濱長廊、兒童遊樂設施，以及展示原住民Gadigal族捕魚文化的藝術裝置。集美食、文化與建築於一身的全新地標。
智能環保變色波浪屋頂與濱水步道
除了美食之外，建築本身的設計細節同樣充滿驚喜。由丹麥建築事務所3XN Architects聯同澳洲BVN及Aspect Studios創作的創新設計。當中的波浪形屋頂，巧妙地呼應了海水的起伏，屋頂上更鋪設了400片太陽能板，將環保意識融入城市地標，每年產生400兆瓦電力，供應市場部分用電需求。而且屋頂更內置LED照明系統，可根據節日或活動變換色彩，晚上遠觀如同發光的海浪，成為Blackwattle Bay最美的夜景之一。
至於交通配套方面亦非常完善方利，Fish Market輕軌站位於市場正門，乘搭L1線從Central Station出發僅需10分鐘，前往Darling Harbour亦只需數個站。另設渡輪碼頭直達Circular Quay，自駕遊客則有700個泊車位供應。新魚市場連接全長15公里的Sydney Foreshore Walk，這條濱海步道由Rozelle Bay延伸至Woolloomooloo，購買海鮮後可沿海濱漫步欣賞風景。整個Blackwattle Bay區域正進行大規模重建，除魚市場外，未來將興建住宅、商業設施及公園，形成全新濱社區。新南威爾士州政府預計新魚市場每年將吸引600萬遊客到訪，成為繼悉尼歌劇院、海港大橋後另一必遊景點。
下次到悉尼，記得預留一天，先在海邊步道散步，再去挑選最新鮮的海鮮，最後在波浪屋頂下喝杯咖啡，這才是地道的悉尼Style。
Sydney Fish Market
地址：Corner Pyrmont Bridge Rd &, Bank St, Pyrmont NSW 2009 （地圖按此）
開放時間：上午7時至晚上10時（星期日至四）及 上午7時至中午12時（星期五及日）
交通：在Central站乘搭Sydney Light Rail的L1線，於Wentworth Park站落車，步約7分鐘。
網址：按這裏
