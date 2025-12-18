新一期居屋推逾8300伙 梁文廣料啟德啟陽苑最受歡迎

sn7vq8pruo93_0_0.jpg

消息稱，房委會將於明年第二季推出新一期居屋5個新項目合共超過8,300伙單位，並同步接受新一期綠置居及白居二申請。房委會資助房屋小組委員會成員梁文廣今早(18日)在港台節目表示，新一輪居屋中已沒有百多呎的細單位，部份屋苑350呎以上的單位佔6至8成，相信會受到市場，尤其是一人家庭歡迎。

聯合申請便利申請者選擇

梁文廣相信啟德啟陽苑將是最受歡迎的選擇，而其他4個在新界的屋苑雖然地理位置較遠，但交通還是相對方便，東涌裕豐苑基本民生配套亦相對齊全。他估計今輪居屋銷售情況樂觀，而且以聯合申請方式，申請者將較易規劃及根據其需求選擇。他又認為今輪居屋定價折扣率合適，並指現時樓價漸趨平穩，並出現上升趨勢，相信申請者考慮私樓同時，會考慮選擇居屋。

定價和地理位置具吸引力

另一位委員陳家珮亦表示對今期銷情樂觀。施政報告提到會大幅增加置業階梯，許多市民亦急需改善生活需求。今次居屋項目定價和地理位置都具吸引力，而且當前樓市買賣成交量不大，但樓市有上升，以往認為私樓或租屋較便宜的市民，或會改為考慮選擇購買居屋。她又認為聯合申請、富戶政策和簡樸房政策都能起協同作用，為市場帶來更多流動性；房委會亦希望「激活」二手樓市場。

