新一期簡約公屋明起接受申請 何永賢籲合資格市民把握機會

【Now新聞台】第三期簡約公屋項目周五起接受申請，房屋局局長何永賢呼籲合資格市民把握機會改善生活。

何永賢及房屋局副局長戴尚誠等人，到屯門青福里的簡約公屋探訪。何永賢表示，項目上月底起陸續入伙，約1900個單位已完成編配，對於居民能改善生活環境感到非常暖心。

她又提到，柴灣常安街、啟德世運道、屯門欣寶路及青發街等4個新一期簡約公屋項目，周五開始接受申請，共提供8820個單位，月租900至3020元，呼籲合資格市民把握時間提交申請，爭取改善生活的機會。

