斷崖式分手：對方一聲不響的失蹤，突然被分手是有多難以接受？
誰會想到，在一起多年，那次見面竟是最後一次？
「嗰日仲好地地，一齊出街、食飯，佢再送我去車站，返到屋企我照常message佢，佢就無再覆過，社交平台又block咗我，兩個月啦，係分手了嗎？」她輕聲地說著。
對方突然失去蹤影，不讀不回，毫無預警之下被分手的她顯然還未回過神來。
從大學認識到步進社會，兩人已拍拖這麼多年，既熟悉彼此的朋友，亦早已與對方家人打成一片，如無意外，這樣的一對是該會一直走下去，平穩幸福地結婚成家吧。分手前幾天一切如常，大家照樣天天聯絡，見面時依然會拖手、擁抱、親吻，怎麼突然說變就變了？刪掉彼此聯繫、突然消失、隨意地消聲匿跡，既找不著人，就連一句分手都沒有！原來那次是兩人間最後的晚餐，最後一場的見面，就這樣毫無先兆地沒下次。
也許他早就有分手的念頭，只是刻意隱藏並隱藏得太好，所以這些日子她在身邊絲毫未曾察覺，還以為感情挺順挺安穩的。誰想到這樣一切都被他突如其來的失蹤而破壞了，不告而別、想走便走、懶得通知，兩個人轉眼間變回陌生人，回到各自各的平行線。
有時我們在分別時跟對方說「Bye」、「下次見」，是真的認為很快便會有下次，但回頭想起那一次原來是最後一次，心裡不禁戚戚然，充滿無奈與失落。
事情發生後她一直想不通原因，更是不理解為甚麼會分手，既要面對生活上的改變，更是不知如何處理思緒中過去的共同回憶與經歷，想不通，放不下。因為他的速逃，沒留下一個理由、解釋和再見，毫無防備地被一刀切，令她感到十分困惑，想不通為甚麼幾年感情最後落得一個「無言」的結局，她不禁回想之前的每節感情片段，有多少是真多少是假的，亦反覆猜測分手原因，一切比發了一場夢更為空洞。
後來，她輾轉在朋友圈子中聽說，他還still alive，沒有生病，沒有失蹤，過得好好的，一切只是因為新認識的另一個她......。
作者：妮洛
浸過幾年鹹水的港女一名，喜歡港男的同聲同氣，卻不算特別鍾情港男。
愛幻想，愛浪漫，貪玩又愛簡單的雙重性格，喜歡戀愛也享受自由。
最想擁有的不過是簡單的愛情，而簡單的往往最難 ...。
