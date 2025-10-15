「斷崖式衰老年齡」在這兩個年紀？專家揭抗老關鍵年份，做好一件事即逆轉老化危機

有時候，歲月似乎在一夜之間留下了痕跡，肌膚突然彈性不再、腰腹間的脂肪日益堆積，甚至免疫力也不如從前。這種感覺並非錯覺，有科學研究發現人體的老化並非平緩進行，而是在特定年齡段會顯著加速。這兩大階段不僅讓外貌悄然改變，內在的健康狀況也會受到深遠影響。究竟是什麼原因導致這些變化？又該如何延緩衰老維持健康活力呢？

廣告 廣告

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

7年研究揭露2大「斷崖式衰老年齡」

根據最新刊載於國際權威期刊《Nature Aging（自然老化）》的研究顯示，人類的衰老並非線性且緩慢地進行，而是在特定年齡階段出現明顯加速的現象，尤其以44歲和60歲這兩個關鍵時間點最為顯著。

圖片來源：getty images

根據史丹福大學的突破性研究，針對108位年齡介於25到75歲的受試者，進行長達7年的追蹤觀察。研究團隊蒐集了超過5,400份血液、鼻咽拭子及糞便樣本，透過深入分析高達135,000種的微生物與人體蛋白質變化，發現這些指標在40多歲和60歲初表現出劇烈的波動，而非逐漸演變。

圖片來源：getty images

「斷崖式衰老年齡」：44歲脂肪堆積危機期

研究發現在44歲時，人體內與心血管疾病及脂肪代謝相關的分子出現大幅變化，使得脂肪更容易囤積。這些變化並非僅限於女性的更年期或荷爾蒙影響，男性也同樣經歷明顯的生理變化。研究人員推測，這可能與日常生活習慣的變化密切相關。

圖片來源：getty images

以香港的快節奏生活為例，不少40多歲的職場人士因壓力大、作息不規律，一直增加咖啡因和酒精的攝取量，這些習慣可能會進一步加速代謝功能的改變。因此，這個年齡段正是重新審視生活方式的關鍵時刻。

圖片來源：getty images

「斷崖式衰老年齡」：60歲免疫力急速下降

當人們進入60歲之後，身體又會再經歷另一次顯著「斷崖式衰老階段」。這時期免疫調節能力迅速下降，導致疾病抵抗力降低，腎功能與碳水化合物代謝效率也同時受到影響，因此罹患慢性疾病的風險顯著上升。

圖片來源：getty images

專家教5招延緩衰老

為了避免老化的斷崖式下滑，教授建議應從年輕時就積極調整生活方式，充足的睡眠能促進身體修復，為抗老提供天然助力，能顯著減輕老化的負擔。同時，透過力量訓練增強肌肉質量，有效抵消肌肉流失的影響。另外，應調整飲食習慣，減少酒精和咖啡因的攝取，並關注脂質和碳水化合物的平衡。

圖片來源：getty images

此外，維持充足的維他命D攝取，也被證實有助於提高免疫力與強化骨骼肌肉，降低未來罹患慢性疾病的機率。最後，保持規律運動則有助於提升心血管健康和免疫力。

圖片來源：getty images

「14天瘦大腿運動」韓國超人氣運動影片突破977萬觀看次數！極簡10個動作甩掉大腿內側多餘脂肪

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

健康養生：

234瘦身飲食法比168斷食更科學？3大減肥秘訣告別復胖，實測1年激減23kg！

42歲李荷妮「韓國小姐冠軍」自律減肥20kg：重訓＋帶氧雙管齊下、喝綠色蔬果汁排毒

4大抗炎蔬果汁食譜功效大公開，哈佛醫學院都大推「這杯」愈喝愈年輕、從內而外美麗健康