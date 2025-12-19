告別2025年，這20件東西該「斷捨離」！別因為「太可惜」而堆積廢物，最後5件是幫你重整好心態

當日曆翻到年底，我們總會感到一種無形的壓力：必須整理好一切，才能輕盈地迎接新的一年。然而，最大的阻力往往不是時間，而是那個說服你「或許有一天會用到」的內心聲音。

根據日本知名整理諮詢師近藤麻理惠的理論，「斷捨離」不僅是扔東西，更是一種與過去和解、面向未來的儀式。是時候放下那些讓你感到「可惜」的負擔了！我們整理出 2025 年末最該處理的 20 件物品清單，並特別提醒：最後 5 件，將直接幫助你重整好 2026 年的心態。

廣告 廣告

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

（ Getty Images ）

斷捨離的黃金條件與好處

要成功斷捨離，首先必須建立清晰的原則：

斷捨離的兩大黃金原則：

「心動原則」： 拿起物品時，它是否讓你感到愉悅、心動？如果沒有，請感謝它過去的陪伴，然後放手。 「當下原則」： 它是否能在當下為你服務？如果某件物品已超過一年未被使用，其未來的使用機率幾乎為零。

斷捨離的 3 大好處：

空間好處： 釋放實體空間，讓家裡更寬敞舒適。

心靈好處： 減少視覺和心理上的混亂， 降低焦慮感 ，重獲對生活的掌控權。

財富好處： 清楚知道自己擁有的東西，避免重複購買，更專注於「質感生活」。

（Getty Images）

從家裡開始！這 15 件實體物品立即掉

從最容易堆積的實體物品開始，它們是阻礙你家中能量流動的元兇：

衣物及配件類

變形或褪色的內衣、襪子： 影響身體舒適度的，絕不留。 標籤未剪、放超過一年的新衣服： 證明你根本不需要它。 單隻的襪子： 它們的伴侶不會回來了，請接受事實。 發黃或有污漬的白色衣物： 無法恢復，徒增心煩。 款式過時且不再合身的晚裝或套裝： 接受你的風格已經改變。

美妝及衛生用品類

過期的化妝品及防曬： 影響皮膚健康，立即丟棄！ 試用裝的小樣（超過 3 個月）： 它們最終只會爛在抽屜。 乾掉或變硬的指甲油： 無法挽救，是時候換新色。 酒店或旅行帶回的免費洗漱用品： 佔用空間，不如購置旅行套裝。 多餘的紙袋和環保袋： 只保留 5-8 個最實用耐用的款式。

雜物及文件類

超過 3 期的舊雜誌或報紙： 資訊已過時，請拍照存檔後丟棄。 已損壞或不能再使用的充電線、耳機： 成為電子垃圾，徒佔空間。 沒有寫完的筆記本： 撕下有用頁數後，將空餘的回收。 過期或重複的優惠券/會員卡： 停止期待「總有一天會用上」。 櫥櫃裡積灰的紀念品： 拍照保留回憶，讓空間回歸實用。

（Getty Images）

重整心態！5 件無形或數位物品

真正的「斷捨離」是從內心開始。這最後 5 件，是幫助你重整好心態、輕裝上陣的關鍵：

手機裡上千張相似照片： 刪除相似、模糊的，只留下最清晰、心動的一張。 你已退出，但訊息仍不斷跳出的群組： 直接開啟靜音或封存，奪回注意力。 你不喜歡但又不斷 Follow 的社交媒體帳號： Unfollow 或靜音，停止無效的比較和焦慮。 不適合你，但你一直在嘗試堅持的「減肥/健身計劃」： 承認失敗，重新製定適合自己的方案。 對某人的「怨念」或「不原諒」： 這是最重的心理垃圾。選擇放下，是為了讓自己更自由。

（Getty Images）

「可惜」二字是我們堆積廢物的最大藉口。請將焦點從「可惜丟掉」轉向「值得擁有更美好的空間和心態」。現在就開始你的年終清空儀式，用全新的姿態迎接更輕盈、更有序的 2026 年！

「為什麼我還是單身？」AI整理了這4個問題找出單身的理由，你準備好談戀愛了嗎？

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

個人成長：

31歲秀智，偶像美貌背後強大內心的成長修養：拒絕過度共情與內耗、隨著時間堆疊，自己會愈來愈好

40歲後的自我覺醒：「讓自己快樂」視為責任，會發現自己的力量遠比想像中強大｜周靈山《只在你心頭》

52歲女生活得比25歲更精彩！韓國人氣Bagel店創辦人Ryo，48歲從時裝圈轉戰烘焙界，打造1.5億美元爆紅店