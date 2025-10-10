斷炊僵局無緩解跡象 白宮：開始解雇大批聯邦員工

（法新社華盛頓10日電） 白宮今天宣布，已經開始大規模解雇聯邦員工；這是美國總統川普（Donald Trump）為終結聯邦政府停擺危機，升高施壓在野民主黨手段之一。

白宮管理及預算局（OMB）局長伏特（Russ Vought）在社群媒體貼文證實，行政當局將如先前揚言的，開始解雇部分被迫休假的75萬名公務員。

白宮管理及預算局告訴法新社說解雇人數將「相當可觀」，但並未提供確切人數，也沒說明哪個部門影響最大。 川普一再強調，他認為裁員是升高施壓民主黨的手段之一。而幾天前，川普剛說他會與伏特開會，釐清哪些機關「是他建議應予刪減」，並討論「裁撤措施是暫時性或永久性」。

廣告 廣告

聯邦參議院少數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）雙雙斥川普的裁員威脅是恐嚇手段，並表示大規模裁員行動在法庭上站不住腳。

而對保住飯碗的公務員來說，只要聯邦政府停擺危機一天未解，無薪假的困境就會持續下去。這次的斷炊危機預計將延續至少到下週中期。

雪上加霜的是，現役130萬美國軍人預計將於10月15日首次無法領到薪水。在美國現代史上，沒有一次政府停擺曾發生過這種情況。