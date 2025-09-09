斷骨增高手術︱診所推廣為整容選項 NHS 警告痛楚漫長或致永久傷害︱Yahoo

《錢財心愛物》劇照

【Yahoo健康】電影《錢財心愛物》最近在香港上映，其中富商 John（Pedro Pascal 飾）被揭做了增高手術以增加自信心，在網上引起廣泛討論。英國國民保健服務（NHS）9 月 7 日撰文警告，愈來愈多身材矮小的男性為了增高，而前往海外接受斷骨增高手術。這種手術原本是為矯正畸形或治療骨傷而設，但如今被診所推廣為整容選項，過程痛苦且風險極高。

私人診所收費最高約 253 萬元

該手術源自 1950 年代的蘇聯，透過鋸開腿骨，植入金屬釘，再逐步將骨頭拉開，每天約延長 1 毫米，以達至增高效果。土耳其診所收費約 24,000 英鎊（約 253,000 港元），聲稱可令患者每條腿骨增加約 3 吋。私人診所收費最高可達 240,000 英鎊（約 2,530,000 港元）。

手術後需要數月康復，痛楚劇烈，並可能引發肌肉繃緊、阿基里斯腱縮短、血栓及感染等併發症。NHS 指，患者須重新學習走路，長時間忍受極度痛苦，不少人回國後最終要由 NHS 承擔後續治療，對公共醫療系統帶來沉重負擔。

專家提醒，斷骨增高並非「快速解決方法」，而是一項嚴重的侵入性手術。

「不要為了幾吋高度拿健康冒險」

NHS 英格蘭臨床改進及選擇性治療總監 Tim Briggs 表示，斷骨增高並非「快速解決方法」，而是一項嚴重的侵入性手術，只有在真正臨床需要下才具價值。他提醒「這種手術帶來長時間治療和極大痛苦，可能出現感染、神經損傷、血栓，甚至永久殘疾。若只是為了美容增高，應仔細考慮清楚，不要為了幾吋高度拿健康冒險。」

文章又指，隨着男性愈來愈接受美容醫療，例如肉毒桿菌和植髮，增高手術亦逐漸變得普遍。NHS 強調，與其因身高焦慮冒險，不如重視健康，避免承受不必要的風險。