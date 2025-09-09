熱氣球嘉年華｜專訪台灣業界拆解鬧市升空難處
斷骨增高手術︱診所推廣為整容選項 NHS 警告痛楚漫長或致永久傷害︱Yahoo
電影《錢財心愛物》富商 John 被揭曾做增高手術，在網上引起廣泛討論。
【Yahoo健康】電影《錢財心愛物》最近在香港上映，其中富商 John（Pedro Pascal 飾）被揭做了增高手術以增加自信心，在網上引起廣泛討論。英國國民保健服務（NHS）9 月 7 日撰文警告，愈來愈多身材矮小的男性為了增高，而前往海外接受斷骨增高手術。這種手術原本是為矯正畸形或治療骨傷而設，但如今被診所推廣為整容選項，過程痛苦且風險極高。
私人診所收費最高約 253 萬元
該手術源自 1950 年代的蘇聯，透過鋸開腿骨，植入金屬釘，再逐步將骨頭拉開，每天約延長 1 毫米，以達至增高效果。土耳其診所收費約 24,000 英鎊（約 253,000 港元），聲稱可令患者每條腿骨增加約 3 吋。私人診所收費最高可達 240,000 英鎊（約 2,530,000 港元）。
手術後需要數月康復，痛楚劇烈，並可能引發肌肉繃緊、阿基里斯腱縮短、血栓及感染等併發症。NHS 指，患者須重新學習走路，長時間忍受極度痛苦，不少人回國後最終要由 NHS 承擔後續治療，對公共醫療系統帶來沉重負擔。
「不要為了幾吋高度拿健康冒險」
NHS 英格蘭臨床改進及選擇性治療總監 Tim Briggs 表示，斷骨增高並非「快速解決方法」，而是一項嚴重的侵入性手術，只有在真正臨床需要下才具價值。他提醒「這種手術帶來長時間治療和極大痛苦，可能出現感染、神經損傷、血栓，甚至永久殘疾。若只是為了美容增高，應仔細考慮清楚，不要為了幾吋高度拿健康冒險。」
文章又指，隨着男性愈來愈接受美容醫療，例如肉毒桿菌和植髮，增高手術亦逐漸變得普遍。NHS 強調，與其因身高焦慮冒險，不如重視健康，避免承受不必要的風險。
其他人也在看
哈佛教授認證10種「超級食物」 除了魚類還有哪些上榜？第4個這樣吃更有營養/「這種」蔬菜能預防癌症
想讓身體保持健康，飲食總是最關鍵！不過有哪些食物是真正經過專業人士認證對人體有好處呢？哈佛醫學院曾經發布過一份由哈佛大學教授、布萊根婦女醫院營養學系主任Kathy McManus撰寫的「超級食物」（Superfood）名單，包含蔬菜、魚類、漿果、穀物等十種對健康有益的食物，富含抗氧化劑、健康脂肪、維生素和礦物質，能夠降低心血管疾病風險、增強免疫力，有的甚至可以預防癌症。這些Superfood營養豐富，很適合加入日常飲食中，就讓我們一起來看看有哪些上榜吧！Yahoo Food ・ 8 小時前
40歲尹恩惠減肥超強大法，素人實測僅10日勁甩7kg！低GI飲食法＋秘訣在於「神奇CCA果汁」做法大公開
韓國人氣女演員尹恩惠，曾在YouTube頻道中分享減肥秘訣以及詳細餐單，僅僅透過簡單的飲食調整，跟隨她的餐單進行減肥挑戰的素人們，竟在短短10天內成功瘦身7kg，且無需進行任何運動？Yahoo Style HK ・ 4 小時前
翁虹梁思浩35年前拍劇入住猛鬼酒店 身後驚見巨人靈體 肥姐沈殿霞被扯走被鋪
梁思浩主持嘅《直播靈接觸》尋晚開始播出第三季，首集嘉賓係同梁思浩相識多年嘅翁虹。二人於1990年曾經於亞視劇集《富貴冤家》演情侶Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Do姐鄭裕玲迎來68歲生日，愈活愈自在的單身貴族愛情觀：我不相信婚姻，也許我比較理性
今個月鄭裕玲（Do姐）迎來68歲生日，幽默、緊貼潮流又充滿智慧，這樣過著單身貴族的生活，讓很多單身女子覺得，就算一個人生活，也可以優雅老去。經歷了數段感情，在好好學習後，自然會得出一份有營養的愛情觀。無論是單身、戀愛中或是已婚的女性，都值得參考。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型
早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！Yahoo Style HK ・ 1 天前
彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買
彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。鉅亨網 ・ 1 天前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
胡定欣廣州登台造型出事 電髮加貼身歌衫被嘲似「師奶仔」
早前視后胡定欣都北上廣州開個唱，新秀出身嘅定欣唱功當然好過之前登台時歌喉被負評嘅張振朗同姚子羚。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
恭碩良近況曝光 紮孖辮造型惹網民熱議 曾與林憶蓮愛得火熱
恭碩良鍾情音樂，為多功能音樂人，曾以歌手身份喺香港發行專輯，亦因打鼓造詣深厚，成為陳奕迅、張學友、林憶蓮等演唱會御用鼓手。不過，令人印象深刻嘅係佢與樂壇天后林憶蓮嘅一段姊弟戀。恭碩良近年甚少出現於幕前，今年6月決心北上發展，因而開設小紅書，不過未知是否音樂風格較小眾，開設3個月後其粉絲人數仍是得1千7百左右（截至9月8日晚上11時30分）；然而，有網民發現恭碩良原定9月底舉行嘅佛山演唱會突遭下架，亦有網民將偶遇恭碩良嘅照片放到小紅書，恭碩良面容滄桑，而且其孖辮造型令人感奇特。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
中國今明兩年牛肉消費料將萎縮 經濟放緩及反浪費令昔日全球引擎熄火
全球第二大牛肉消費國中國的需求預計在2026年將連續第二年下降，原因是經濟放緩擠壓家庭收入。Bloomberg ・ 4 小時前
闊腳牛仔褲當道 瑜伽褲失勢 Levi’s年升三成 Lululemon創六年低
現時服裝界最炙手可熱的潮流，正是許多美國人衣櫃裡的必備單品 — 牛仔褲。像American Eagle（AEO）、Gap（GAP）和Kohl’s（KSS）等零售商都在最新業績中提到牛仔褲銷情強勁。Levi Strauss（LEVI）的股價今年已經上升超過30%。Yahoo財經 ・ 1 天前
特朗普重創美國旅遊業 今年損失300億美元 旅客改去「這些地方」
2025 年，美國因政治不穩與美元走強，國際旅客減少，國際旅遊收入可能損失 300 億美元。特朗普時期政策影響持續，旅客轉向加拿大、拉丁美洲與其他國家。鉅亨網 ・ 1 天前
50歲佘詩曼「笑眼」少女甜美魅力爆發！美魔女全靠「3個習慣」抗氧化，以低成本養顏保持年輕
要成為李英愛、佘詩曼一樣的「美魔女」，必須從飲食、護膚和生活習慣入手！自從Threads興起之後，不少有些年紀的女士在Threads上公開自己的容貌，並自豪地分享別人讚她不像真實年齡，反而像初出茅廬的大學生。到底是「女人你太年輕了」，還是「心中富有」自設濾鏡以為自己年年18？抗氧化是保持年輕的關鍵，能有效對抗自由基，延緩衰老。以下3個低成本抗養化方法，看看哪一個能幫大家Keep young，stay young！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
大師冇點你│港股重上3萬點不是夢（李聲揚）
3萬呢個數，唔知大家覺得太進取定太保守。心水清嘅，計下數，其實而家都25000，上到3萬都只係升多20%。但當然另一方面，今年年頭港股先2萬點，如果今年要見3萬，即係一年升1萬點，升足50%。Yahoo財經專欄 ・ 9 小時前
香港在《2025年世界人才排名》升至全球第四位 位列亞洲第一
國際管理發展學院發布《2025年世界人才排名》，香港由去年的第9位大幅躍升至第4位，是歷來最高排名，亦為亞洲之冠。當中，香港在所有三個人才競爭力因素均連續第二年上升，「吸引力」排名攀升至第20；「就緒度」及「投資及發展」的排名均上升至第3及第12。AASTOCKS ・ 7 小時前
前亞姐羅麗莎入稟 向何柱國遺囑執行人追討一千萬元欠款 曾於娛圈短暫發展之後轉行從商
多家傳媒報導指，1998年亞洲小姐冠軍羅麗莎日前入稟高等法院，向今年6月病逝嘅全國政協前常委何柱國遺孀黃敏珊要求償還1千萬元欠款。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
股市大漲引發疑慮 中國可能推遲大規模貨幣刺激舉措
中國股市大漲令政策制定者心生疑慮下，可能會推遲新一輪大規模貨幣刺激措施，隨著中國政府試圖維持經濟成長，央行可能因此進一步退居二線。Bloomberg ・ 1 天前
小米13手機據報突然爆炸致3歲男童受傷
內地媒體報道，近日江蘇一名網友在社交平台發布影片稱，其使用的小米13手機在正常使用過程中突然爆炸，並導致一名正在觀看影片的3歲男童的手部、下肢受傷。小米(01810)方面暫未有回應事件。infocast ・ 5 小時前
葉蒨文被翻舊照兼質疑整容 上載18歲素顏青春照還擊：黑粉請借一借
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋；加上甜美外貌與姣好身材得到大批網民支持。近日因戀愛真人騷《女神配對計劃》再度人氣急升。不過有人翻出佢參選港姐時嘅照片，並質疑佢整過容。而佢就喺社交網站出PO，上載18歲素顏青春舊照還擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前