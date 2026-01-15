方力申全家入住月子中心 愛女Isla萌樣激似爸爸

「小方」方力申自從榮升為爸爸後，其社交平台幾乎都變成了女兒Isla的相集，為大家展示愛女的萌樣。

方力申努力學做新手爸爸

方力申努力學做新手爸爸

迷你小方

Isla激似方力申

方力申於IG透露全家一同入住月子中心，努力學做新手爸爸的他經常拍下愛女的可愛模樣並大方跟大家分享。他說：

全家入住月子中心

「Maple 話佢做嘅最好決定係無痛分娩，而佢話我做嘅最好決定，就係頭一個月一齊住月子中心。一來佢可以專心坐月，二來可以俾我學習做新手爸爸。佢話只要繼續有呢兩樣嘢，可以生多兩個。跟住我話，咁不如你諗多一樣嘢，就生夠四個喇，講笑啫😂我係冇講出口嘅。」