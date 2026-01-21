方力申單手抱B受傷沒法比賽 湊女公上身：好彩張相都影得幾靚

方力申自從榮升做爸爸後，其IG已經變成了囡囡Isla的可愛照片相集，不時分享開心又溫馨的親子時刻。

每天忙於湊女的方力申，近日自爆為了幫囡囡拍下靚靚寫真而挑戰單手抱B，並用另一隻手拍照，豈料他因此而受傷，導致沒法參加游泳比賽。他於IG貼出囡囡的靚相，並說：

「原本一陣間要去游水比賽

點知就咁舉高手影阿囡

我個背脊就X咗

使唔使咁渣呀😅

好彩張相都影得幾靚」

