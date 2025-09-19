今年情人節（2月14號），方力申突發宣布已跟拍拖兩年的藝術家女友葉萱（Maple）結婚，再於四個月後的父親節（6月15號）自揭快將榮陞爸爸，雙喜臨門的小方，接受查小欣YouTube 頻道專訪，罕談父母對Maple捲入邪教事件的接受與包容。

方力申母親知葉萱曾入邪教 窩心支持：我都當你係我個女！

方力申母親知葉萱曾入邪教 窩心支持：我都當你係我個女！

早年Maple捲入邪教事件勇敢發聲，小方坦言拍拖一段日子後才跟父母交代：「我媽咪好支持佢，可能佢哋都係白羊座，敢愛敢恨，覺得做得啱，需要發聲就應該講，當時嘅畫面我都有拍低，媽咪攬住女朋友話：『無論你將來同我個仔得定係唔得，我都當你係我個女！』我聽到媽咪咁錫自己嘅女朋友，第一係如釋重負，第二覺得好窩心！我老竇都係非常愛佢，譬如一家人食飯，我問阿爸想食乜嘢，佢話：『你唔好問我，你問Maple食乜嘢！』我哋嘅關係好融洽，而家結咗婚，暫時都係同我爹哋媽咪一齊住！」

廣告 廣告

方力申母親知葉萱曾入邪教 窩心支持：我都當你係我個女！

小方又談及遲婚理由，他表示：「公眾覺得做藝人梗係五光十色，個個都貪玩，所以大家都唔肯結婚，其實我覺得藝人好單純，所有嘢都係公司幫你安排好，好受保護，同埋因為我哋冇返工、冇朋輩，你升職、你結婚，冇大家一齊成長嘅感覺，所以普遍嚟講會遲婚啲。」年過四十，與Maple又相處愉快，加上希望父母享兒孫福，忽然一個機會出現，小方立即好好把握：「咁啱我要去拉斯維加斯做活動，好方便（註冊結婚），阿媽就話不如結埋婚，咁就開始去組織，有個好好嘅朋友幫我預訂一系列嘅嘢，租咗架飛機掛住『Will You Marry Me』，大家以為好貴，但其實只係五位數字，搞生日都建議你玩吓！」