方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚

方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 曝光太太葉萱產後正面狀態

方力申日前於東莞舉行《Show Up演唱會》，亦係內地巡唱最後一站，除咗邀請傅寶誼Theresa（前名：傅穎）擔任演唱會嘉賓，相隔20年合體獻唱當年合唱歌《自欺欺人》，掀起一班80、90後回憶殺。另外，方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。

方力申去年迎來人生新篇章，太太葉萱（Maple）於去年12月誕下女兒Isla。方力申頻頻於社交平台大晒陪伴妻女嘅甜蜜日常，不過葉萱一直只露側面，保持低調。直至喺日前演唱會，方力申激罕於大屏幕上晒出一張溫馨三代同堂照片。照片中，方力申與葉萱穿上螢光粉紅色情侶裝，甜蜜滿瀉。Isla 則由爺爺抱在懷中，閉上眼睛瞓覺，面珠脹卜卜，樣貌超甜。葉萱雖然生產完不久，但並冇水腫痕跡，僅化上淡妝嘅佢氣色仍明亮紅潤，五官精緻依舊，氣質優雅，網民紛紛大讚完全睇唔出啱啱生完囝：「葉宣做咗人妻都咁靚」、「佢老婆真係好靚」等等。方力申嘅朋友於演唱會期間拍下呢張照片上傳到IG限時動態，寫道：「好感動，好靚嘅畫面」，方力申都有轉發其IG限時動態。

