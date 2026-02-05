方力申用女兒真人實測 用風筒令嬰兒不哭 網民：其實你download app就得

方力申（Alex）與太太葉萱（Maple）於去年12月中旬榮升父母，女兒Isla出生後，新手爸爸小方成了「寵女狂魔」，瘋狂為女兒拍照，而且親力親為湊女，努力學習各種育兒秘技。小方昨晚（2月4日）在IG上載最新短片，利用女兒作「真人實測」，結果證實風筒聲音真的能有效讓嬰兒停止哭泣，不少網民驚呼神奇，又讚Isla可愛。

方力申以女兒作實際，證明風筒聲真的能令嬰兒停止哭泣。（IG@alexfongliksun）

片段中見到Isla正在BB床上哭鬧，小方則拿出風筒說：「我上網睇到呢，話如果BB喊呢，用風筒聲呢，佢會唔喊嘅，而家試下嘞。」小方隨即在床邊開啟風筒，風口並非對着女兒，女兒聽到聲音後便漸漸平靜下來，而且眼仔睩睩十分精靈。但當關上風筒，女兒又想再哭，證明聲音十分有效。

廣告 廣告

方力申拿想風筒測試，風口並非對着女兒，但見到女兒的表情隨著聲音有明顯變化，漸漸不哭了。（IG@alexfongliksun）

網民看完片段都覺得很神奇，大讚「很有用」、「真係好得意Wo Alex，你個BB係咪每次喊都用這個方法，咁你要買枝太陽能風筒」。有人則解釋箇中原理，指「因為風筒聲屬於白噪音（white noise）嘅一種」，對嬰兒來說就像在媽媽肚子裏的聲音很像，能安撫情緒而不再哭。更有人教路指無需開真風筒，「其實你download app就得，唔使咁多pops（指耗電）吖嘛」、「youtube 好多成個鐘嘅 white noise，唔洗拎住個風筒」。

方力申在女兒出生後成了「寵女狂魔」，親力親為湊女。（IG@alexfongliksun）

早有兒科醫生證實風筒聲之類的「白噪音」對嬰兒有「安撫反射」（Calming Reflex）的作用，其中美國知名兒科醫生Dr. Harvey Karp曾提出「5S」睡眠安撫法，其中一個「S」即是 Shushing（噓聲），因嬰兒在媽媽肚內聽到的血流聲，其實高達70至80分貝，風筒的聲音與這種低頻的「嘩嘩」聲極為接近，所以能啟動嬰兒天生的「安撫反射」，令他們瞬間感到安全而減低哭泣的原因。