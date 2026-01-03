方力申瘋狂貼女兒照成「曬女狂人」 網民從細節激讚是好爸爸

45歲藝人方力申（Alex）與年輕14歲的圈外女友葉萱（Maple）於去年情人節宣布婚訊，並於同年6月父親節宣布太太已懷孕，至12月中旬報喜，指囡囡Isla搶閘提早出世。太太懷孕期間，方力申已不時把女兒掛在嘴邊，到太太分娩時更親手替女兒剪臍帶，成為「寵女狂魔」。

方力申不斷在社交平台狂曬女兒萌照。（IG@alexfongliksun）

方力申元旦上載女兒的造型照。（IG@alexfongliksun）

為見證女兒成長，方力申多次請專人拍照，更經常在社交平台分享女兒的可愛照片，成為超級「曬女狂人」。他於元旦上載女兒的萌爆造型照，更感慨地留言，「2025年我有好多新突破：第一次做老公，第一次做老豆。2026年我會繼續突破！會有更多嘅第一次。喺度我祝大家2026年新年進步，身體健康。P.s 朋友啱啱提我，仲有第一次攞世錦賽第一 😂再 P.s 原來仲有我游泳學校終於有自己嘅專屬泳池🥳」。

而事隔一天，方力申又再上載新一輯照片，見到他把女兒打扮成奧運游泳選手及藝術家的模樣，留言表示：「之前講嘅兩個造型真係有人估中晒，就係Isla媽媽嘅嗜好畫畫，同埋我最擅長嘅游水。兩張相最特別嘅地方就係畫家旁邊條蛇真係阿媽畫嘅；而港隊代表旁邊嗰啲物件都係佢爸爸嘅，有奧運火炬、世錦賽金牌、同埋佢當年參加悉尼奧運嘅選手證添。」

最新照片是把女兒打扮成奧運游泳選手模樣。（IG@alexfongliksun）

媽媽葉萱喜歡畫畫，所以女兒另一造型是戴着畫家帽打扮成藝術家的模樣。（IG@alexfongliksun）

許多網民大讚Isla可愛，「好正，好靚女❤️好似你呀申爸😍」、「游水系列好cute呀😍😍」。更有網民留意到小方上載的照片中，其中一張是他赤膊抱着女兒，頭髮散亂不堪，與平時官仔骨骨的他大相徑庭，情深地凝望着懷中正在熟睡的女兒。網民指從細節中看出小方眼中只有女兒，相信他一定是個好爸爸。

方力申膊抱着女兒，頭髮散亂不堪，與平時官仔骨骨的他大相徑庭，而他當時眼中只有女兒，一副慈父模樣。（IG@alexfongliksun）