方力申積極搵奶粉錢 爆太太三心兩意善變

【on.cc東網專訊】歌手方力申（Alex）將於12月榮升「新手爸爸」，雖然身家早已過億元，但為快將出世的囡囡搵奶粉錢，就算「紅日」都不休息，趕往廣州出席乳品活動，而作為專業藝人，他不停和圍觀者揮手打招呼，又任影唔嬲，還大方公開他的「待產」心情，指和太太葉萱現時逛商場，已不再主攻名牌或潮物：「依家會留意啲爸爸、媽媽要準備啲乜嘢，BB車、孭帶，個袋要帶幾多嘢呀？開始要準備買啲嘢畀BB嘞。」

另外，他接受傳媒人訪問時，大爆太太善變：「初初我太太話想生3個小朋友，但佢懷孕時作嘔唔舒服，佢又話只生1個，咁我就話佢呃我，依家佢佗得幾好又舒服番，又話生3個係Middle Child，好容易畀排斥，問我生4個得唔得，我梗係話得啦，不過近期佢聽朋友話開刀生唔到4個，不如順產，但又怕好痛，我就同佢講生咗第1個BB再算啦。」他又謂不介意BB的性別，但轉頭又自打嘴巴說：「我係長子嫡孫，當然有個仔就好啲，都想傳宗接代，但我覺得冇問題，暫時順其自然啦。」原來Alex生女開心，不過生仔就更迫切。

