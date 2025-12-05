方力申老婆葉萱挺巨肚撐楊千嬅開騷 小方晒超星波照懷疑自己未準備好為人父

楊千嬅一連六場紅館演唱會《楊千嬅Live MY LIVE 2025 演唱會》喺噚晚（4日）圓滿結束，寵愛粉絲嘅千嬅，大唱經典金曲，噚晚更打破紀錄地唱出42首作品，ENCORE再ENCORE；更吸引一眾藝人朋友現身，包括方力申與臨盤在即的太太葉萱Maple亦挺超巨肚現身。

楊千嬅一連六場紅館演唱會，喺開show前先為大埔火災死難者默哀一分鐘，楊千嬅亦一連獻唱多首經典作品，直至凌晨12時15分先正式落幕。喺ENCORE期間，楊千嬅表示「我好感恩，真心好感恩我可以返嚟……」，之後佢就開始哽咽，並話「哎呀，死喇……」，然後佢努力將情緒壓抑，繼續指終於完成6場，上天畀咗一個好大嘅功課畀佢，但佢要感謝所有團隊陪伴佢去完成，亦好多謝歌迷嘅陪伴。

除咗老公丁子高及仔仔Torres之外，老闆林建岳、樂易玲與兒子、查小欣、周柏豪、王敏奕、糖妹及黎芷珊等好友亦有到場支持，就連方力申亦與臨盤在即的太太葉萱Maple現身撐場。從照片所見，預產期為12月的Maple挺超巨肚現身，面色紅潤非常精神。

噚日，小方亦於社交平台限時動態發布太太產檢時的超聲波照，畫面中見到胎兒輪廓，而小方亦留言指「已經好入？Isla就出嚟？我究竟ready未呢？」，似乎對即將初為人父既緊張又期待。

方力申分享太太產檢超星波照

