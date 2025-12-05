宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
方力申老婆葉萱挺巨肚撐楊千嬅開騷 小方晒超聲波照懷疑自己未準備好為人父
楊千嬅一連六場紅館演唱會《楊千嬅Live MY LIVE 2025 演唱會》喺噚晚（4日）圓滿結束，寵愛粉絲嘅千嬅，大唱經典金曲，噚晚更打破紀錄地唱出42首作品，ENCORE再ENCORE；更吸引一眾藝人朋友現身，包括方力申與臨盤在即的太太葉萱Maple亦挺超巨肚現身。
楊千嬅一連六場紅館演唱會，喺開show前先為大埔火災死難者默哀一分鐘，楊千嬅亦一連獻唱多首經典作品，直至凌晨12時15分先正式落幕。喺ENCORE期間，楊千嬅表示「我好感恩，真心好感恩我可以返嚟……」，之後佢就開始哽咽，並話「哎呀，死喇……」，然後佢努力將情緒壓抑，繼續指終於完成6場，上天畀咗一個好大嘅功課畀佢，但佢要感謝所有團隊陪伴佢去完成，亦好多謝歌迷嘅陪伴。
除咗老公丁子高及仔仔Torres之外，老闆林建岳、樂易玲與兒子、查小欣、周柏豪、王敏奕、糖妹及黎芷珊等好友亦有到場支持，就連方力申亦與臨盤在即的太太葉萱Maple現身撐場。從照片所見，預產期為12月的Maple挺超巨肚現身，面色紅潤非常精神。
噚日，小方亦於社交平台限時動態發布太太產檢時的超聲波照，畫面中見到胎兒輪廓，而小方亦留言指「已經好入？Isla就出嚟？我究竟ready未呢？」，似乎對即將初為人父既緊張又期待。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 小時前
《愛・回家》大隻仔關曜儁太太懷三胎 自爆被騙走逾六位數：無奈憤怒
藝人關曜儁（Leo）2015年加入TVB，多年來以配角為主，一直到《愛·回家之開心速遞》飾演范柳元一角開始嶄露頭角，之後於《陀槍師姐2021》飾演「Hang 基」及《下流上車族》飾演關偉力更備受關注。入行後一直以大隻仔形象示人的Leo除了演員外，更有擔任健身教練，兼開設健身中心。家庭方面，Leo 2022年向太太求婚成功，2023年大囡出世，Leo亦與太太完婚，去年再誕下二兒子，早前更宣布太太再懷孕。不過，日前Leo發文尋人，更自爆被騙徒情緒勒索，損失逾六位數。Yahoo 娛樂圈 ・ 58 分鐘前
陳冠希日本街頭「鬍鬚大叔」造型曝光！被求合照反應圈粉，1句話洩漏疼妻的心
46歲的陳冠希近日在日本被路人巧遇，隨性造型意外掀起討論。有人笑稱他「男星的盡頭是本山」，他卻用高EQ回應「本山冠希聯名款很值錢」，幽默自嘲反而圈粉無數。姊妹淘 ・ 2 小時前
張柏芝為小兒子張禮承舉行7歲生日會 從後攬實囝囝勁溫馨
張柏芝於2006年與謝霆鋒拍攝電視劇《詠春》撻著，並於其後公布婚訊。張柏芝婚後先後誕下大仔謝振軒（Lucas）及二仔謝振南（Quintus），不過2011年離婚收場。張柏芝於2018年秘密誕下細仔張禮承（Marcus），但其生父身份一直成謎，Marcus嘅長相也被保密，更傳出Marcus係混血兒，爸爸係英籍型男工程師，直至2020年張柏芝於IG以短片公開Marcus嘅清晰正面長相，但始終未有透露Marcus爸爸嘅身份。上個月，張柏芝就喺主題樂園為Marcus舉行7歲生日Party。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
玉木宏結婚7年再做老竇 老婆木南晴夏秘誕第2胎
【on.cc東網專訊】憑劇集《交響情人夢》的「千秋學長」一角走紅亞洲的45歲日本男星玉木宏，私生活一向低調。他於2018年與40歲女星老婆木南晴夏結婚後，已育有一名小朋友的他，今日(5日)宣布再做老竇，獲對方誕下第2胎。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜女法醫人類學家堅信考古式搜索鑑證 微細中可尋希望｜冼麗婷｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火至今造成 159 人死亡，其中 19 具遺體身份未被確認，另外有 31 人失去聯絡。災難遇害者的搜索、鑑證工作艱巨而漫長，曾參與 2017 年英國格蘭菲爾塔（Grenfell Tower）通天大火鑑定工作的香港法醫人類學家李衍蒨（Winsome）接受訪問，談及尋找火災失聯人士的方向及希望。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
《尋秦記》電影版｜內地演員白百何加盟力壓宣萱郭羨妮做女一？ 百億票房影后曾陷「派帽」風波
過去有都市傳說之稱的電影版《尋秦記》早前已宣布將於明年元旦日上映，在最新公布的先導海報上，演員名單的首兩位為古天樂、林峯，第三位為內地女演員白百何，甚至比原班人馬宣萱、郭羨妮及滕麗名更前，目前電影公司暫未公布白百何的角色資料，神秘感十足。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
宏福苑災民重置家園 22億夠唔夠原地重建？
宏福苑災民現時獲安置到過渡性房屋、房協單位或酒店暫住，長遠而言的居住安排，是一個必須考思的課題。有工程師表示，宏福苑即使結構安全，但維修費用不菲，全幢拆卸會更符合成本效益。亦有網民集思廣益，提出原地重建、收購項目等不同方案。Yahoo 地產 ・ 1 小時前
郭珮文冇工開坦承須動用積蓄 博到盡以新造型北上拍劇
郭珮文（Juliana）2023年以一頭金髮造型參選香港小姐競選，加上擁有驕人上圍，令人留下深刻印象，獲封「最強body」。雖然五強止步，但亦獲簽約TVB，隨即加入《法證先鋒6 倖存者的救贖》劇組及參與扮嘢真人騷《福祿壽訓練學院》等拍攝工作，當時佢嘅得寵程度更勝同屆港姐冠軍莊子璇。不過，郭珮文今年工作停步，坦承近期都冇劇集拍攝，收入受到影響，已經開始要動用積蓄。而近日，郭珮文終於有新工作，參與內地劇《為何她們愛上我》拍攝，正式回歸演員身份。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
日出康城Malibu有狗長時間被困露台 狗狗想入屋竟被人用物件打頭
【動物專訊】日出康城Malibu一高層單位發生懷疑虐待動物事件，一隻金毛尋回犬每日均被困露台約7小時，飽受日曬雨淋，無論35度高溫或嚴寒均不准入屋，近日更有人拍攝到狗狗拍玻璃門想入屋時，被一名女子以疑似拖鞋的物件打頭。義工Kenny正跟進事件，愛護動物協會亦呼籲目擊者致電2711 1000熱線與愛協聯絡。 Kenny表示，求助人在數日前拍攝到狗狗被困露台，狗狗拍玻璃門想入屋時，被主人打頭，「有知情者說狗狗每日都會被困露台7小時，無論多熱或多凍，夏天30多度時也照樣放在露台，最初以為是放一會兒清潔間屋，但有時狗狗會被困長達10小時。」 求助人在夏天時已見到這情況，估計狗狗已經數個月被這樣對待。求助人在日前拍攝的影片，看到狗狗嘗試拍玻璃門希望入屋，但一名女子竟打開窗門以疑似拖鞋的物件打狗狗頭一下，然後再關上門。 愛協回覆本報查詢時表示，沒有收到相關求助，呼籲目擊者2711 1000同愛協聯絡。 The post 日出康城Malibu有狗長時間被困露台 狗狗想入屋竟被人用物件打頭 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 5 小時前
金賽綸家人再公開「交往證據」 反擊被金秀賢指控捏造
【on.cc東網專訊】韓星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於2015年，即女方未成年時開始交往6年，令他形象跌至谷底，金秀賢多次澄清是在女方於2019年夏天成年後才開始拍拖1年多，他其後向金賽綸家人及爆料頻道提出索償訴訟。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
宏福苑五級火 張炳良：相較是否法定調查委員會 職權範圍、成員人選更關鍵
前運輸及房屋局局長張炳良接受《法庭線》訪問指，他任內曾處理南丫海難、食水含鉛及高鐵工程延誤等事件，兩類委員會都經歷過。他認為，「獨立調查委員會」有先例可援，法例上有嚴格規定，「要面向公眾嚟講層次最高」。但政府過往亦曾就大型事故，成立非法定、由第三方主持的委員會，故不能單以非法定就斷言委員會不獨立或不公正。法庭線 ・ 2 小時前
鮮芋仙欠債｜香港鮮芋仙被指再欠供MPF？官方聲明：經營權已轉由台灣總部接手
鮮芋仙被指欠債？台灣人氣甜品店「鮮芋仙」近年業務急劇萎縮，多間分店陸續結業。更屢次捲入拖欠員工強積金供款風波。近日又被指拖欠多名員工的強積金供款及薪金，有疑似鮮芋仙的員工在網上集體大吐苦水。而今日香港鮮芋仙就在社交媒體上發聲明，指「香港地區之品牌經營權已於 2025 年 11 月 1 日 正式轉由台灣總部經營管理。於總部接手前，前代理商及其加盟商所涉及的任何債務，包括但不限於欠款、拖欠員工薪資、強積金MPF 等事項，皆屬前團隊之行為，與台灣總部無關。」Yahoo Food ・ 2 小時前
新聞女王² ｜ 蔡潔客串演年輕版夏文汐 一分鐘客串戲單靠眼神小動作演繹霸氣
昨晚焦點除了Man姐與Madam Yuen的連番「高智能唇槍舌劍」、以及Madam Yuen會否拉埋Man姐「回歸」SNK外，飾演Madam Yuen年青版的蔡潔成了極大驚喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
47歲吳建豪激瘦臉頰凹陷被指似60歲阿伯 自揭「暴瘦」原因
現年47歲嘅F4成員吳建豪（Vanness）一向身形健碩，係圈中公認的型佬。不過日前佢喺IG限時團體上載一張喺升降機嘅自拍照，戴上冷帽及眼鏡，激瘦再加上臉頰凹陷，隨即令到唔少粉絲非常擔心佢嘅身體狀況，甚至話佢好似60歲阿伯。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
男子葵涌廣場與警爭執 被控擾亂秩序、襲警 2026年1月答辯
巴基斯坦籍男子今年 8 月在葵涌廣場與警員爭執，被控在公眾地方擾亂秩序、襲警兩罪，案件周五（5 日）在西九龍裁判法院再提堂。他由烏都語傳譯協助。控方準備好答辯，辯方則申請押後到 2026 年 1 月 21 日才答辯，獲主任裁判官蘇文隆接納。男子以原有條件保釋。法庭線 ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
灣仔八旬婦捱旅遊巴撞 捲車底送院不治 司機涉危駕被捕｜Yahoo
灣仔發生一宗奪命車禍，一名 86 歲婦人被一輛旅遊巴撞到，並捲入車底。她嚴重受傷，昏迷送院搶救惜不治。該名旅遊巴司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
宏福苑居民1.36萬租汀雅苑兩房戶 低市價水平
大埔宏福苑火災造成至少159人死亡，有居民陸續租住區內屋苑。美聯高級分區營業經理梁葦姮表示，區內居屋汀雅苑一個兩房戶獲宏福苑居民租用，該單位實用面積495方呎，業主原本以1.58萬元放租，得悉是宏福苑居民後，即減價至1.36萬出租，實用呎租27.5元，較市價略低。AASTOCKS ・ 8 小時前
越南富國島大停電│海底電纜遭打樁擊斷 電力公司：最快明年1月初才可完全恢復
越南旅遊熱島富國島（Phú Quốc）是近年港人熱門旅遊地點，可是該島近日陷入前所未有大停電危機！11月29日晚，一家承包商在興建海岸道路時，竟將樁柱誤打入「河仙—富國島」110kV海底電纜，導致全島電力瞬間癱瘓，數萬居民與數千間酒店、餐廳連續30至40小時無電無水。南方電力公司最新表示，若天氣持續配合，海底電纜修復作業最快要到2026年1月初才能完成，期間將持續輪流停電。Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前