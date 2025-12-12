方力申興奮宣布愛女Isla出世 爆太太葉萱最新生育大計「生住三個先」

現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。父親節時，方力申就宣佈Maple懷孕消息。去到今日方力申喺社交網站興奮公佈喜訊，Maple喺預產期前已提早誕下愛女Isla，母女平安。

初為人父嘅方力申興奮喺社交網站上載影片，並留言分享喜悅及感謝醫院嘅專業護理團隊：「今日原本係我太太Maple嘅預產期，但係囡囡Isla太心急想見我哋，所以早幾日已經出咗世喇。 多謝港怡醫院嘅專業護理團隊，3A病房同產房嘅同事。一直以來超級細心溫柔嘅婦產科醫生Wendy舒醫生，多謝一直照顧Maple同埋鼓勵佢順產，另外仲有幫Maple打咗支佢話都唔算好痛嘅無痛分娩針，令到佢生產非常順利嘅麻醉科Lydia劉醫生，最後仲有我契仔Nico嘅阿叔，兒科醫生Euan蘇醫生，Isla出世嘅時候有少少發燒，蘇醫生叫我哋唔使擔心，並即刻幫Isla處理，當晚佢已經退燒。Isla出世到今日，個樣日日都喺度變，前日似我，琴日似我，然後今日竟然似阿媽，但之後又似返我，真係太神奇。多謝港怡醫院嘅照顧，特別係睇住我從單身到依家做爸爸嘅Joyce姐，仲有港怡同事Karen 同Anna呢段期間嘅安排。2025年對我同Maple黎講真係太特別，整個經歷，由結婚後Maple話可以生四個，到到懷孕期間太辛苦佢就話最多生兩個，然後依家Isla 出世之後，過程得到咁多support，佢就話可以生住三個先。嘻嘻，多謝晒，第四個等我遲啲再爭取，我哋一兩年後再見！」

喺影片中，方力申記錄由入院準備到BB出院嘅過程，期間透露Maple表示生產前嘅心情好似過山車，排隊玩好想玩嘅過山車，既期待又緊張。去到順利生產後，方力申就負責剪臍帶 。最後更附上全家福。

消息公佈後，唔少圈中好友及網民紛紛留言恭喜，例如容祖兒「❤️❤️❤️好好休息呀，辛苦晒啦！恭喜你哋踏入人生嘅新階段！」、張繼聰「Congratulations bro ✨❤️小朋友快高長大，一家人幸福快樂」、謝安琪「恭喜恭喜，恭喜恭喜🥰辛苦晒媽咪，辛苦晒爹哋，BB乖乖錫返爹哋媽咪呀❤️❤️❤️祝你哋一家人開開心心健健康康，Auntie Kay 同Uncle Louis 想快啲嚟探吓BB呀❤️❤️❤️❤️❤️❤️」、王君馨「Congratulations! Pray that baby will be healthy and happy!」、胡定欣「BIG CONGRATULATIONS👶🏻🤱🏻❤️」、林盛斌「冇得頂，恭喜晒，祝BB快高長大，身體健康❤️❤️❤️」及余香凝「Congratulations ❤️😍」等等。

