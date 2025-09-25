方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇

現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈要做爸爸，而BB女將於年底出世，真係可喜可賀呀！喺噚日（24日），方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，期間仲順道參觀醫院嘅病房及產房。

方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，並寫上：「日前我同太太去港怡醫院照bb嘅結構，好感恩，舒醫生話 bb 一切正常。由於之後太太都想喺港怡醫院呢度生BB（想順產），護士就好好咁帶我哋上樓參觀房間同產房，聽完佢哋細心講解「生產」過程後，本來心情好平靜嘅我，依家開始有少少緊張，咪住先，呢啲唔係緊張，係興奮先啱，要開始準備做爸爸喇！」喺影片中，方力申首先陪老婆進行胎兒結構性超聲波檢查，期間已經忍唔住大讚囡囡：「靚過我呀個脊骨」。

之後，方力申仲去咗參觀病房及產房，醫護人員就話：「生完BB之後呢，咁我哋通常會俾媽媽同BB先做肌膚接觸。」方力申就搶住問：「冇爸爸㗎？（可以，不過媽媽先。）」之後，方力申見到病床隔離有張櫈，跟住就問：「嗰張凳係俾爸爸㗎？如果我暈血咁點算呢？（咁你坐低先唔好郁）咁我要綵排下先，呢邊俾佢鍊住，俾佢鍊到流血都冇人理我」，場面搞笑。

