方力申澳門開騷嘆正宗片皮鴨！北京四系鴨炮製果木烤鴨 升級變奏配魚子醬及霜降鵝肝
想知道方力申在澳門食邊間片皮鴨如此滋味，就要看看Yahoo Food內文介紹：
方力申日前（11月15日）在澳門開騷，除了是其相隔17年再開個人演唱會，更表示澳門站是2025年告別演唱會，吸引不少粉絲過大海支持。方力申開騷前在社交平台Instagram發帖文在澳門準備總綵排前大嘆果木烤鴨，更表示是正宗北京填鴨，一個字「正」！想知道方力申食邊間烤鴨食到如此滋味，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹。
方力申在社交平台Instagram發帖文表示「我已經到達澳門準備聽日我嘅Show Up 音樂會喇。喺一陣總綵排之前，我梗係要補充體力先! 即刻沖嚟呢度 #花悅庭 佢哋主打果木烤鴨！即係正宗北京填鴨呀！正！」所提及的花悅庭原來位於澳門銀河內，吸引不少粉絲留言，如「嘩個皮好脆好正呢」、「呢間好食，小方，我幫襯過好多次，環境又靚，歡迎多啲嚟澳門」。
嚴選北京四系鴨入饌
Yahoo Food記者翻查資料，花悅庭是來自內地的知名果木烤鴨店，於2024年首次進軍澳門在澳門銀河設店，主打准揚菜及北京菜。片皮鴨/北京填鴨平時食得多，究竟何謂正宗？果木烤鴨作為花悅庭的鎮店名物，用料自然不容有失，其特別選用國肉培植基地優良的北京四系鴨空運到澳門，只會選擇2.3至2.4公斤的鴨隻，烤製前更需要經過多個流程如充氣、燙皮、掛糖水、風乾、入庫及排酸等，足足耗時近48小時才能放入烤爐進行烤製，用棗木以270°C掛爐烤70分鐘。為了出品保持水準，更特別找來北京烤爐專家以傳統工藝以紅磚在店內打造烤鴨窯，以當造的果木作燃料烤製，令到鴨隻確保均勻受熱，以熱力迫出油脂，務求做到皮脆肉嫩。配料備有秘製鴨醬、白砂糖、玫瑰鹽、蒜蓉、山楂條及黃瓜條等，建議先食一口鴨皮，可加少許砂糖同吃，口感酥脆，隨後可享用鴨肉，份外嫩滑，最後以麼麼皮包裹鴨肉、京蔥、鴨醬等製成鴨餅，層次豐富。
果木烤鴨升級變奏！配魚子醬及鵝肝同吃
過往食片皮鴨/北京填鴨，最佳的配搭均是配以麼麼皮及不同的醬料一同享用，感受其皮脆肉脆的滋味，並以醬料提升味道層次。但隨著時代的進步，就連片皮鴨/北京填鴨也有新的吃法，近年還流行配以魚子醬同吃。花悅庭特別推出特選果木烤鴨配霜降鵝肝千層魚子醬，供應粒粒飽滿且色澤明亮的魚子醬與片皮鴨/北京填鴨予食客享用，上菜時還會即席刨霜降鵝肝，鮮味十足且份外矜貴。
花悅庭
地址： 澳門銀河一樓1015(近澳門JW萬豪酒店) （地圖按此）
電話：+853 8886 2140
營業時間：11:30-15:00、18:00-22:30
