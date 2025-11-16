方力申澳門開騷嘆正宗片皮鴨！北京四系鴨炮製果木烤鴨 升級變奏配魚子醬及霜降鵝肝

方力申日前（11月15日）在澳門開騷，除了是其相隔17年再開個人演唱會，更表示澳門站是2025年告別演唱會，吸引不少粉絲過大海支持。方力申開騷前在社交平台Instagram發帖文在澳門準備總綵排前大嘆果木烤鴨，更表示是正宗北京填鴨，一個字「正」！想知道方力申食邊間烤鴨食到如此滋味，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

廣告 廣告

方力申在社交平台Instagram發帖文表示「我已經到達澳門準備聽日我嘅Show Up 音樂會喇。喺一陣總綵排之前，我梗係要補充體力先! 即刻沖嚟呢度 #花悅庭 佢哋主打果木烤鴨！即係正宗北京填鴨呀！正！」所提及的花悅庭原來位於澳門銀河內，吸引不少粉絲留言，如「嘩個皮好脆好正呢」、「呢間好食，小方，我幫襯過好多次，環境又靚，歡迎多啲嚟澳門」。

方力申推介食片皮鴨。（圖：alexfongliksun Instagram）

方力申推介食片皮鴨。（圖：alexfongliksun Instagram）

主打特選果木烤鴨。（圖：alexfongliksun Instagram）

嚴選北京四系鴨入饌

Yahoo Food記者翻查資料，花悅庭是來自內地的知名果木烤鴨店，於2024年首次進軍澳門在澳門銀河設店，主打准揚菜及北京菜。片皮鴨/北京填鴨平時食得多，究竟何謂正宗？果木烤鴨作為花悅庭的鎮店名物，用料自然不容有失，其特別選用國肉培植基地優良的北京四系鴨空運到澳門，只會選擇2.3至2.4公斤的鴨隻，烤製前更需要經過多個流程如充氣、燙皮、掛糖水、風乾、入庫及排酸等，足足耗時近48小時才能放入烤爐進行烤製，用棗木以270°C掛爐烤70分鐘。為了出品保持水準，更特別找來北京烤爐專家以傳統工藝以紅磚在店內打造烤鴨窯，以當造的果木作燃料烤製，令到鴨隻確保均勻受熱，以熱力迫出油脂，務求做到皮脆肉嫩。配料備有秘製鴨醬、白砂糖、玫瑰鹽、蒜蓉、山楂條及黃瓜條等，建議先食一口鴨皮，可加少許砂糖同吃，口感酥脆，隨後可享用鴨肉，份外嫩滑，最後以麼麼皮包裹鴨肉、京蔥、鴨醬等製成鴨餅，層次豐富。

花悅庭特別邀請北京烤爐專家以傳統手藝用紅磚打造烤鴨窯。（圖：alexfongliksun Instagram）

主打特選果木烤鴨，皮酥肉嫩。（圖：alexfongliksun Instagram）

方力申在花悅庭享用美食。（圖：alexfongliksun Instagram）

果木烤鴨升級變奏！配魚子醬及鵝肝同吃

過往食片皮鴨/北京填鴨，最佳的配搭均是配以麼麼皮及不同的醬料一同享用，感受其皮脆肉脆的滋味，並以醬料提升味道層次。但隨著時代的進步，就連片皮鴨/北京填鴨也有新的吃法，近年還流行配以魚子醬同吃。花悅庭特別推出特選果木烤鴨配霜降鵝肝千層魚子醬，供應粒粒飽滿且色澤明亮的魚子醬與片皮鴨/北京填鴨予食客享用，上菜時還會即席刨霜降鵝肝，鮮味十足且份外矜貴。

即席片鴨。（圖：openrice）

特選果木烤鴨配霜降鵝肝千層魚子醬。（圖：openrice）

花悅庭位於澳門銀河。（圖：openrice）

花悅庭

地址： 澳門銀河一樓1015(近澳門JW萬豪酒店) （地圖按此）

電話：+853 8886 2140

營業時間：11:30-15:00、18:00-22:30

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多名人明星推介餐廳

杜德偉與老婆慶祝周年紀念 尖東老牌意菜餐館 浪漫氛圍彷如置身羅馬 慶祝首選

胡定欣相約樂易玲嘆米芝蓮一星寧波菜！大嘆多款鎮店名菜 必試招牌「寧式十八斬」鹹中帶鮮

小儀灑淚告別商台！Last Day開咪大派5大特色散水餅 感慨「滿載人情味嘅品牌」

吳業坤為太太濱口愛子慶生！中環老牌西班牙餐館Olé 白色圓拱牆超浪漫 結他歌手現場演奏助興甜蜜放閃

陳卓賢Ian美食地圖大公開！追星必去：冰島、澳洲9大餐廳推介全收錄（附地址）

謝霆鋒美食地圖〡謝霆鋒香港鋒味地圖大公開！餐廳集中港島區這兩個地方？

高海寧激氣鬧爆！米蘭百年老店20歐元牛油果多士中伏？連環出兩個IG Story炮轟極難食

ViuTV女神沈殷怡激讚！中環半山寶藏意大利菜TABIÀ 必食烤黃雞同手工意粉

鄭秀文情迷越南法包！從香港食到去河內！究竟邊間法包咁特別？

Kenny關智斌完成演唱會獎勵自己！食比利時朱古力大師Pierre Marcolini法式手工馬卡龍？

張敬軒豪請Tyson Yoshi食米芝蓮三星Amber魚子醬！食咩套餐有得入去廚房體驗？

高海寧上海摘星之旅！女廚神推介？豪嘆米芝蓮二星意大利菜DA VITTORIO SHANGHAI

許光漢爆紅「推介」香港餐廳！袁澧林公開佐敦廟街小店「豪記」 黃酒雞煲＋椒鹽小炒逐樣睇

人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？

不只會打波！「香港網球一哥」黃澤林最愛滑蛋叉燒飯！一文睇清這貼地Gen Z愛吃甚麼

更多近期熱話

Threads友斥散水餅文化假惺惺 「應該要喺呢一代終結」 網民熱議仲有呢種行為都要停止？

街市魚販教用芥末吐花甲沙 港男回家實測宣告失敗 網民：未吐沙已經被wasabi辣死

結業潮2025｜深水埗泰菜「泰基隆」宣布將於11月13日正式結業 店主：受到好多部門關愛

關注組大推方榮記午市$38沙嗲牛肉煎米粉 網民：平過兩餸飯！

結業潮2025｜土瓜灣即叫即製創意漢堡外賣店「鳩砌」宣布結業 平民價客製漢堡畫上句號

Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念

飲啖水就減到肥？日本Suntory新出「特水」稱研究顯示可減少內臟脂肪

結業潮｜灣仔人氣燒味店「天龍燒鵝」分店結業 前米芝蓮中菜館總管主理 招牌燒鵝皮脆肉嫩

香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家

港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？