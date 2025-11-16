方力申SHOW UP音樂會｜方力申挑戰跳唱 公開愛女名字盼湊成「FAMILY」

《方力申SHOW UP音樂會2025澳門站》日前（15日）圓滿舉行。事隔17年再度舉行個人音樂會，方力申不僅化身跳唱歌手，更邀請了相識多年、卻從未一起唱過K的胡定欣擔任嘉賓。即將升格人父的他，亦在台上率先公布女兒的英文名字，並透露連第二胎的名字都已有構想。

《方力申 SHOW UP 音樂會》從佛山啟航，澳門站已為巡演的第六站。雖然適逢「全運會」舉行，澳門酒店一房難求，但仍有大批粉絲親赴支持，更有好友特地從美國飛來力撐，讓方力申倍感感動。音樂會上，他親自解釋17年未開個唱的原因：「因為我運動員出身，對自己要求設定得太高，一直覺得自己的歌不夠多元化、不懂跳舞、又不擅言辭。當年記者問我的第一個問題是『講點感想？』，我當運動員時，大家只會問游得如何、累不累，突然要我講話！」他坦言一直自覺不足，後來才明白只要獲得認可便沒問題，因而促成這次巡迴，甚至挑戰連串快歌，包括當年的檸檬茶廣告歌《冰極兩公里》、兒歌《超速龍球》及電影主題曲《How I Miss U》。

曾效力「金牌大風」的方力申，在音樂會上也精選了同門經典作品，如《七友》、《二人行一日後》等。獻唱《可人兒》時，螢幕播出2001年他擔任楊千嬅拉闊音樂會嘉賓的片段，回憶當年，他只記得「緊張」二字。他更分享當年到電視台宣傳單曲《就是這麼愛你》時，因太緊張而不斷重複回答「係首快歌」、「隻歌都幾快」，結果被誤解為「態度囂張」，直至後來主持《美女廚房》，才從鄭中基與梁漢文身上學會溝通技巧。

說到經典之作，怎能缺少《好心好報》？胡定欣驚喜現身舞台，引來全場歡呼。方力申表示與胡定欣相識近30年，卻從未相約唱K或喝酒，更在台上展示二人年輕時的合照。「這張相不是AI生成，當時我16、7歲，是港隊成員。雖然搭住膊頭，但沒事發生，那張相是她來看我的朋友比賽。」被爆料的胡定欣即時溫馨提示方力申小心說話，又指他當年十分沉默不說話，而最令她意想不到，是香港游泳代表去了當歌手，自己抱有歌手夢卻去了演戲，方力申更爆出當年是有觀看她99年《全球華人新秀大賽》，但最後卻比她更早入行成為歌手。提到二人在劇集《廉政狙擊》首度合作，方力申笑言極度興奮：「她演我媽媽，我整套劇第一句對著她的對白，人生演過這麼多戲從未如此興奮，我推開門就罵：『八婆！』開心到難以形容。」他更強調，若非由胡定欣擔任對手，絕不會接拍該劇。

方力申今年7月在佛山站巡唱時，公布太太懷孕並坦言「接受不了」，他在澳門站作出澄清：「因為太太隱瞞了一整天，讓我以為是兒子，我還調整了一整天心態，想著『生仔也很好』，結果發現是女兒時，我一時轉不過來。然後第二天標題就寫『方力申接受不到生女』，之後我被各位媽媽罵足一星期，在街上被截停質問生女有什麼不好。」對於家庭新成員的來臨，方力申其實早已準備好，更以自己、太太和女兒的英文名組成「FAMILY」一詞：F(ong)、A(lex)、M(aple)、I(sla)、L、Y(ip)。他說：「Isla像Island（島嶼），我還在想如果再生一個，將ISLA的字母調動，變成Lisa，好像也不錯。如果將來見到FAMILY車牌，希望大家手下留情，我準備投標。」

音樂會尾聲，方力申分享2019年獨自完成45公里環島泳的「威水史」，坦言從未想過自己會再次認真投入游泳。「第一次重新練水，游完400米後雙手舉不起來。從400米開始，直到我完成45公里，其實我根本不知自己能否做到。」完成環島泳後，他重新愛上游泳，更於今年在新加坡舉行的世界先進游泳錦標賽中，勇奪男子200米背泳45-49歲組別冠軍。「我曾兩次在訓練中途上岸去廁所嘔吐，因為前一晚宿醉未醒。嘔完再繼續游，沒有吐在泳池已經很好。」方力申戴上近年奪得的三面金牌，強調自己並非「前香港運動員」或「過氣冠軍」，而是「今天的世界冠軍」，並站在自製頒獎台上，唱出陪伴他完成環島泳的《繼續游》。

Encore時段，方力申獻唱《無雙譜》，對觀眾自發以手機燈營造的燈海深感觸動，隨後落台與觀眾合唱《自欺欺人》與《兩男一女》作為回禮。演唱完畢，他公布明年1月將於東莞舉行巡唱最後一站，並承諾明年在香港舉行演唱會，務必打造一個全新獨一無二的演出。

方力申挑戰跳唱 公開愛女名字盼湊成「FAMILY」

