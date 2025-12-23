WhatsApp Image 2025-12-21 at 10.46.40 (2).jpeg

中九龍繞道油麻地段開通後昨日首個工作天，候任新界東南立法會議員方國珊表示，繞道成效十分理想，減少龍翔道、觀塘繞道等的塞車情況。她表示，自己實測過，駛經中九龍繞道九龍灣往油麻地只需約7分鐘，與過往的約30分鐘相差很遠。

方國珊今早(23日)在港台節目表示，中九龍繞道是偉大工程，但認同路段開通後需要時間磨合，亦認同運輸署需要增加指示牌，建議可增加路邊的臨時電子屏幕，提醒駕駛者。她又說，中九龍繞道打通整個九龍的命脈，期望更多巴士線選用有關路段，例如將軍澳來往屯門、葵涌及青衣一帶的巴士線，讓乘客可以節省更多時間。

加士居道天橋無再現車龍

運輸署署理副署長梁世豪在同一節目上表示，昨日首個工作天約有5.7萬架次車輛使用繞道，整體情況大致暢順，亦留意到加士居道天橋一帶無再出現車龍，相信繞道發揮分流作用，有助舒緩整個九龍區的交通。

被問到有車輛在啟福道駛入巴士線，再駛上觀塘繞道，梁世豪解釋以往車輛往九龍灣方向，在駛離啟德隧道後，可以選用支路上觀塘繞道，但中九龍繞道開通後，預計這個位置會較多車，因此署方利用另一個較下游位置的支路入口，去分流其他由啟德隧道出來的車輛。他留意到部分車輛可能在中九龍繞道開通初期，不太熟習路面狀況，所以出現有車輛切入巴士線，昨日亦有警員在場提示，相信駕駛者熟習有關位置後，不會再切入巴士線。

梁世豪又說，中九龍繞道啟德出口有4條行車線，署方在臨近出口位置加設了「雪糕筒」及有巡邏車駐守，並且吸納駕駛人士的意見，例如在啟德和九龍灣出口的路面額外加設標記，提示駕駛者會有不同目的地選擇，讓他們較早選定行車線。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/方國珊實測中九龍繞道九龍灣往油麻地-只需7分鐘/630444?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral