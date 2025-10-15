「偶像全部也不倒，爸媽以後也安好」當90後的偶像也開始離我們而去，我們的悲傷其實被心理學術支撐

專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
今年我們失去了大S徐熙媛、Michelle Trachtenberg、方大同，很多80、90後都因為失去了自己的偶像而悲傷，也上了一課人生課，原來我們的錢包在為紅事煩惱時，我們也要面對突如其來的白事，驚覺原來「生老病死」不是一個順序。在現實生活中未必看過偶像本人，但為何我們會像失去好友一樣難過呢？隔空陪伴成長這回事的連結，也許比我們想像中深遠。
作為90後，筆者仍記得張國榮在愚人節那天逝世的震撼，似乎身邊的人也無法分辨這是一個玩笑或是真事。當然，作為難以取代的巨星，無論是歌迷與否，也希望這只是一場玩笑，或是一個新作的宣傳。事隔多年，在電影《梅艷芳》中重現張國榮在殯儀館出殯的畫面，才再次勾起當年全城悲慟的記憶。2003年也實在是難過的一年，在12月，世界又失去了梅艷芳，兩顆巨星由地上跑到天上，很多90後當時未必親眼見證過二人的魅力，但必定會記得大家都很難過。那時甚至會想像同樣在1993年離世的陳百強和黃家駒，那年也應該同樣全城都傷透了心。
當年，張國榮46歲，梅艷芳40歲，大家都說實在太年輕。在上月過世的大S徐熙媛終年48歲、曾演出《Gossip Girl》的Michelle Trachtenberg 終年39歲、方大同終年41歲，驚訝地，我們的偶像離去的年紀，和父母輩的偶像離去的年紀居然相約，我們現在也由心懂得那一句「實在太年輕」的背後，存在著多麼巨大的空虛和失落。感覺上，偶像們比我們大幾歲、十幾歲，當他們在電視劇登場，或是拿新人獎的時候，我們就像是見證哥哥姐姐獲獎和成名之感。很多人說，到了某個年紀，你會發現自己重複的歌單，以及翻看的綜藝和劇集，還是十多年前的那些。當我們在事業上起步數年，還會不時回味舊歌、舊綜藝，並驚訝自己終於聽得懂、看得懂之時，並期待偶像會繼續有新作之時，為何偶像們會偷步離去呢？
歌迷或影迷也許在現實生活中未必看過偶像本人，就算有看過演唱會，甚至在街頭上碰過面，也未必有長期的接觸。但為何當他們離世時，我們會像失去好友一樣難過呢？名人逝世後所延伸出來的效應，在歐美地區早有研究，「Celebrity Death」已成為學術研究的關鍵字。傳播學者在六十多年前就提出「擬社會關係」（parasocial relationship）的理論，電視節目的明星往往模擬跟觀眾互動，令觀眾會產生電視中的明星和自己直接對話的視覺，在「不時見面」下，漸漸會有對方是自己認識的朋友的感受。
我們嘗試理解，加上後來在網絡流行後，明星不時會做直播直接和大眾有互動，也在社交平台上分享自己的生活，這樣的親密感隨著科技加重，也是由「電視時期」步進「網絡時期」，會令我們加重認為對方是認識很久的朋友。心理治療師Lisa Bahar則指，我們喜歡某位明星，多少是建基於他們身上的特質與自身的一部分重疊，於是產生共鳴：「有時明星的故事會勾起我們對自身經歷的感受，或者他們象徵着我們某些未完全發展的部分。他們成為我們生命的一部分，於是當他們離去時，我們人生的一部分也隨之逝去。」偶像全部也不倒，爸媽以後也安好，最好我在意的任何面容都不會老，人愈大，愈知道這是不可能的夢想，只好且行且珍惜。
大S徐熙媛離世終年48歲，在愛情裡敢愛敢恨的傳奇瀟灑女王：人生無常，我珍惜當下的幸福
跟《花邊教主》反派女王Georgina Sparks說再見，演員Michelle Trachtenberg離世終年39歲，回顧她劇中經典嗆辣金句
