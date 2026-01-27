方媛拎20萬名牌袋狂掃金飾 買走三大袋目測值過百萬 網民：以為去街市買菜

國際金價屢創新高，不少名星藝人都會買金保值或配戴，其中為天王郭富城生下三名可愛女兒的「天王嫂」方媛（Moka），早前在社交平台小紅書發布「買金日記」影片，只見她手挽炒價約20萬元的黑色Hermès Mini Kelly手袋，在金飾店狂掃貨，由店員拿着三大袋「戰利品」離開。方媛豪買金的爽程度震撼網民，甚至形容「以為去街市買菜！」，並目測她選中的金飾估計約值百萬元。

方媛試戴不同款式的金飾。（小紅書＠方暖Moka）

網民估計方媛如把所有選看及試戴的金飾買下，價值逾百萬元。（小紅書＠方媛Moka）

網民留意到方援挽着的是黑色Hermès Mini Kelly手袋，炒價達20萬元。（小紅書＠方媛Moka）

方媛在影片留言指「給自己放個假，逛到了寶藏金店！收穫滿滿！猜猜我的購物袋裡有什麼？」，而其hashtag列明有#古法黃金 #黃金 #黃金吊墜等。片中方媛妝容精緻，長髮梳成髮髻更顯高貴優雅，一身香檳金而帶有中國特色的闊身衣褲，不經意地流露貴氣。

方媛看中螃蟹款式的金器，表示「打算買來送給我們家的三寶」。（小紅書＠方媛Moka）

當方媛稱是受到新店的開業邀請，當她進入金飾店時，店員即熱情款待，拿出多款金飾供她選購。方媛大讚款式特別，直言「因為有很多我都在外面沒看過」，先想選購一些適合日常配戴、款式簡單的金飾。方媛試戴金飾時，金飾與上衣的金色綉花互相輝映，更顯高貴。方媛又看中螃蟹款式的金器，表示「打算買來送給我們家的三寶」。

方媛為郭富城誕下三名女兒，盡得老公寵愛。（小紅書＠方媛Moka）

最終方媛買了不少心頭好，最終豪爽地「嘟」卡付款，由店員替她拿着三大袋貨品離開。雖然不知道袋內有何金飾，但網民看過方媛選看及試戴的金飾，估計全買下就要過百萬元，形容「天王嫂出手真豪爽，想都不帶想的就買了？」、「還以為進菜市場了」、「買金好過買化妝品，郭天王有福氣」。不過，有人指這是開店邀請，相信方媛可獲得大額折扣，或者是半賣半送，那是天王嫂特有的福利。