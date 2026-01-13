方媛曬3女兒同框幸福日常！9歲大寶複製媽媽美貌 2個月軟萌嫩嬰首曝光

1月8日，方媛在社群平台分享三個女兒的週末生活照，首度讓三姊妹同框入鏡。畫面中，大女兒專心畫畫、二女兒低頭拼樂高，約2個月大的三女兒則在懷中熟睡，日常互動引起不少網友關注。

9歲的大女兒郭詠希穿著粉白色上衣，趴在地毯上畫畫，神情專注，五官與方媛相似，鼻樑與眉形尤其相近，整體氣質偏文靜。7歲的二女兒郭詠萱臉型較圓，被指神似爸爸郭富城，個性活潑，喜歡拼樂高與閱讀英文書籍，方媛曾形容她「很自覺」，也經常黏著爸爸互動。約2個月大的三女兒郭詠心穿著粉色連身衣，在方媛懷中安穩熟睡，濃密黑髮與修長比例成為討論焦點。

廣告 廣告

先前曾有網友詢問是否會偏心孩子，方媛當時表示對三個孩子都給予同樣的關愛。郭富城則形容女兒們是「三顆明珠」，也曾自稱是「被四位女神包圍的幸運男士」。夫妻倆多次提到，孩子的性別不是愛的前提，強調最重要的是健康與快樂。

外界也常看到郭富城投入育兒生活，不僅在三女出生期間陪伴生產，平時也會記錄女兒成長的細節。方媛則經常帶著孩子外出，替女兒搭配服裝，並分享生活片段，希望孩子在健康、快樂與善良的環境中長大。

延伸閱讀

方媛曬「寶寶滿月萌照」產後狀態超驚人！ 60歲郭富城甜喊：被四位女神深愛

方媛抱三女兒入鏡！甜蜜誇「寶寶比我美」，霸氣買大顆黃金吊飾寵女