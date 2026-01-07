方媛曾捲「天王嫂訓練班」風波被稱撈女 向太為其抱不平：只不過是比你們幸運

方媛曾捲「天王嫂訓練班」風波被稱撈女 向太為其抱不平 力撐對方比其他人幸運

郭富城與方媛於2017年結婚，方媛搖身一變由網紅變成天王嫂，相差22年年齡差惹熱議，更捲入「天王嫂訓練班」和「名媛訓練班」風波，被指係有目的性接近郭富城。方媛於去年10月為郭富城誕下第三名女兒Cheryl，一家五口幸福滿滿，令人羨慕。日前，向太於社交平台以「撈女」為主題拍片，為方媛抱不平，又直言「天王嫂訓練班」和「名媛訓練班」係無稽之談。

向太於影片中大談培訓班，直指自己從未聽過，又指呢種培訓班根本唔存在：「誰有資格教你告訴我，當今誰有資格教，什麼叫名媛？沒人敢跳出來！」相反，向太指宜家有好多AI工具可以培訓。向太表示唔覺得方媛係撈女，認為外界係因為嫉妒先攻擊佢：「太多人嫉妒方媛了，她沒有錯啊，她有什麼錯，她只不過是比你們幸運一點而已，被我們天王看中。」向太亦肯定郭富城和方媛之間一定有愛，如果唔係方媛都唔會為郭富城生孩子：「你看她可以愛他到生第三個，兩個女兒之後生第三個，她希望幫天王生一個兒子，打破這個魔咒，因為四大天王到現在沒有一個生兒子。」

廣告 廣告

對於社會對女性上嫁嘅言論，向太認為過於雙重標準，質問點解只有喺到講撈女而冇撈男：「那種只是奔着錢去的，眼裏只有利益和算計，不顧犧牲一切道德底線的，那才是撈女。人家接觸的那種是正常的，男的追求，然後你也喜歡，成正果去結婚的那種，憑什麼叫人家撈女呢？」向太更指女性嫁個環境比自己好嘅男性係冇錯，並以母親角度反問：「如果你作為母親，你想自己女兒下嫁嗎？嫁給窮光蛋嗎？不可能的嘛。反正呢，我要是有女兒的話，我才不准學我一樣的，下嫁給一個窮光蛋！」

方媛小紅書

向太小紅書影片截圖

向太小紅書影片截圖

向太小紅書影片截圖

向太小紅書影片截圖

向太小紅書影片截圖

向太小紅書影片截圖

向太小紅書影片截圖

向太小紅書影片截圖

向太小紅書影片截圖

向太小紅書影片截圖

向太小紅書影片截圖

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！