方媛產後首次露面 升格3寶媽絕美狀態曝光

▲方媛（右）為郭富城（左）舉辦60歲生日派對，剛產下第三胎的她絕美狀態曝光。（圖／方媛Moka 微博）

[NOWnews今日新聞] 天王郭富城於2017年和中國網紅方媛結婚，兩人陸續生下兩位女兒，日前更是再添一女，讓郭富城開心地說：「我是全世界最幸運的男士，被四位女神深深的愛着。」昨日正逢郭富城60歲大壽，方媛在凌晨曬出一家人一起慶生的照片，只見剛生產完的狀態超好，身材依然纖細，讓網友直呼實在太美。

郭富城再獲一女 發文喊：我全世界最幸福

方媛於本月23日發文透露自己產下了一名女嬰，不如外界盛傳此胎會誕下兒子，因此她特別在貼文中提及：「性別從不是我們愛的條件。」認為能讓孩子健康、快樂、善良成長才是夫妻倆最在乎的，而郭富城也發文寫下：「對我來說，無論是兒子或是女兒都是上天賜予我最珍貴的禮物。我們家就是『女神之家』，我是全世界最幸運的男士，被四位女神深深地愛著。」

▲郭富城第3胎生了！小公主正面照曝光。（圖／郭富城IG@aaronkwokxx）

喜添一女又過60大壽 郭富城雙喜臨門

喜添一女的郭富城也在昨日迎來了他的60歲生日，雙喜臨門的他選擇跟家人一起度過這珍貴的日子。方媛在社群曬出了跟老公一起慶生的照片，可以發現他們特別製作了「一家五口超人家族」蛋糕，除了剛出生的小女兒被郭富城抱在身上，其他人都穿起了超人裝扮，可見在郭富城眼裡家人是多麽重要。

曝光的照片中可以看見方媛和郭富城幸福的模樣，剛生完第三胎的她看起來就像女大學生一般，超苗條身材一點都不像三個女兒的媽，氣色也是非常好；而郭富城看起來也一點都沒有60歲的樣子，穿著POLO衫非常帥氣，說他僅有40歲也會有人相信，而他事後也轉發方媛的貼文，並且甜蜜寫下：「謝謝老婆。謝謝大家的祝福」，夫妻倆瘋狂放閃可把粉絲都給閃瞎了。

▲方媛產後首次露面，狀態好到完全不像三個孩子的媽！（圖／方媛Moka 微博）

▲方媛（右）產後依舊纖細美麗。（圖／方媛Moka 微博）

資料來源：方媛微博、郭富城微博

