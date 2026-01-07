方媛迅速回復Fit爆身形 曝光細女Cheryl近照 網民激讚：以後肯定是個大美女

方媛於去年10月為郭富城誕下第三名女兒Cheryl，郭富城以「小公主」稱呼女兒，指現在擁有三顆璀燦明珠，而自己係全世界最幸運嘅男士，被四位女神深深愛着，簡直隔住螢幕都感受到佢份幸福。郭富城於同月舉行60歲生日派對，當時正在坐月嘅方媛已迅速修身出席派對為老公慶生，令唔少網民對佢嘅恢復力感到震驚，大讚佢Fit爆。日前，方媛喺社交平台曝光Cheryl近況，網民皆表示Cheryl將來一定會遺傳方媛嘅美貌。

從影片中看到，身穿白色套裝短裙嘅方媛抱住Cheryl企喺聖誕樹前，雖然未有將女兒正面曝光，以保護女兒，但Cheryl黑髮濃密，又不時擺動小腳，相當可愛。有網民留言激讚Cheryl：「感覺三寶最像妳，以後肯定是個大美女！」成功令方媛現身回應：「哈哈，感覺比我美。」又有網民詢問方媛生3個孩子，係咪真係可以做到唔偏心？方媛亦肯定回應對方：「嗯，我給每個都是 100 分的愛😊」。

