方媛抱三女兒入鏡！甜蜜誇「寶寶比我美」，霸氣買大顆黃金吊飾寵女

天王郭富城與太太方媛近日再度成為話題。38歲的方媛抱著剛出生的三女兒入鏡，神情溫柔，面對鏡頭毫不掩飾對孩子的疼愛。她在跟網友互動時笑說，小女兒「比自己漂亮」，也回應網友關於是否會偏心的提問，表示對三個孩子「每一個都是100分的愛」。

畫面中，方媛抱著女兒，視線幾乎沒有離開過孩子，母愛滿滿。郭富城先前在10月公開第三胎女兒出生的消息時，曾形容家中是「四個女神圍繞的幸福小窩」，方媛也轉發表示，性別從來不是愛的前提，兩人都相當開心迎來這個小女兒。

除了育兒近況，方媛日前在上海金店的行程也被網友討論。她當天身穿金色中式風格套裝，親自挑選多件金飾，包括金幣項鍊、手鍊等。其中，她特別為小女兒選了一款黃金螃蟹造型吊墜，並提到「蟹」與「謝」諧音，在傳統文化中還有「八方來財」、「四平八穩」等美好寓意，也象徵她給孩子的滿滿祝福。

