方媛懷孕後期僅48公斤！曝「做瑜珈」緩解身體不適 醫發聲提醒：別盲目模仿

天王嫂方媛近日分享孕期保養vlog，透露懷孕期間常吃花膠維持好精神，並且會去做瑜珈緩解腰酸背痛，掀起網友討論。

身高162公分的方媛，目前體重僅48公斤，整個孕期只增重約5公斤，遠低於醫學建議標準。醫師提醒，一般偏瘦孕婦建議增重12至18公斤，若增加幅度過低，可能影響胎兒發育、增加早產風險，普通孕媽咪千萬別盲目模仿。

方媛的vlog曝光後，輿論立刻分成兩派：有人大讚她保養極佳，也有人質疑她「製造外貌焦慮」，直言：「普通孕婦哪有私人醫師隨時把關？」不少網友也點出，方媛能維持這樣的孕期狀態，背後有丈夫郭富城的雄厚資源支持，包括私人醫療團隊、專屬保姆司機與頂級經濟條件，與一般孕婦的處境不可相比。

也有醫師在網路上提醒，孕期應以母嬰安全為第一考量，不必為了身材而追求高難度運動，像步行或水中活動同樣有效。體重數字並非唯一標準，更重要的是臨床檢查數據與心理健康，建議孕婦在專業指導下進行營養補充與適度運動，才是最穩妥的方式。

