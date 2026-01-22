立即投選年度十大消費新聞
方媛拍短影音當網紅！ 郭富城力挺老婆「不只是照顧孩子」：有理想很重要
1月17日，郭富城出席公開活動時，談到妻子方媛經營短影音、分享生活一事，大方表示自己非常支持。他表示，方媛不只是照顧孩子，也很享受拍片、分享日常，認為「有自己的理想很重要」，因此樂見太太做出這樣的嘗試。
方媛在照顧三個女兒之餘，仍持續經營短影音帳號，內容多半是生活中覺得實用的事物，包括育兒日常、家庭片段與好物分享，目前帳號已累積百萬粉絲。郭富城也不時會在影片裡露臉，他認為能在家庭與工作之間找到平衡，本身就值得尊重。
方媛的短影音內容以生活經驗為主，她曾分享生完第三胎後的恢復方式，例如做瑜伽、打網球，也記錄女兒們跳舞、騎馬等成長過程。她推薦的母嬰用品與保養方式，因貼近日常而引發討論，帶貨表現也受到關注。雖然有人質疑她享有的資源太高級、不貼近一般人，但也有不少網友認為她情商高、說話節奏舒服，看她的影片仍能得到療癒感。
郭富城與方媛相差22歲，婚姻初期並不被外界看好，但近年他越來越不避諱表達對家人的愛，讓外界看見天王柔軟、疼愛妻女的一面。郭富城這回受訪也透露，大女兒和二女兒最近迷上韓國女團BABYMONSTER，常在家裡唱跳，令他笑呼：「慘啦，以後不知道會不會變成女團。」他還為孩子在家裝了落地鏡，方便她們跳舞跳個夠，父愛展露無遺。
陳百祥晒九龍塘逾億豪宅 黃杏秀真實狀態曝光 爆張國榮離世前贈30條「風水魚」
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年處半退休狀態，其人生大起大落，老來居於九龍塘複式豪宅，據說該幢樓齡約30年、佔地達4.000呎的豪宅身價逾億港元，阿叻與69歲太太黃杏秀（秀姑）在家中養狗、種花、養魚，更不時讓好友來參觀作客，生活極其悠閒。日前有內地女網紅到來探訪，非但令阿叻的豪宅裝潢盡現，更令久未一月露面的秀姑真實狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 35 分鐘前
陳自瑤王浩信愛女情竇初開疑似蜜運中 網上po咀嘴甜蜜相放閃
陳自瑤與王浩信於2011年結婚後，翌年誕下女兒Victoria，時光飛逝，Victoria已經13歲，最近更情竇初開，與男友Julian頻頻在網上公開放閃。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
張繼聰謝安琪結婚19周年，愛情保鮮秘笈要有「儀式感」，網民評：頂爛市之鬼！
張繼聰謝安琪結婚 19 周年，瘋狂寵妻放閃網民評論指「頂爛市之鬼」！張繼聰謝安琪 2007 年結婚，育有一子一女生活美滿，最近張繼聰於社交媒體發佈結婚 19 周年「放閃相」，並指自己會「繼續努力爭取成為『全港最肉麻老公排行榜』頭果批」，香港音樂製作人王雙駿 Carl 叔叔留言指「真係有人嬴到你咩？？」，超強「老公力」閃爆全網！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
43歲賈玲狠減110磅無反彈，零修圖時裝周街拍照掀熱話！瘦成閃電全靠「青瓜減肥法」，14日減肥食譜公開
米蘭時裝周星光閃閃，在Prada大騷的街頭上，看到中國著名一線影星賈玲。之前她因為拍攝《熱辣滾燙》電影而狠減約50kg，當時已經令人眼前一亮。電影過了近兩年，現在看到賈玲還是瘦 ！她在米蘭時裝周街拍照在零修圖的情況下，氣場還是很強，到底當年她是如何成功減肥減50kg瘦下來呢？來看看賈玲減肥故事！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
阿嬌鍾欣潼45歲生日靚出新高度！手臂超瘦美照曝光，生日感言：做最自在的自己
阿嬌鍾欣潼45歲生日，日前她在小紅書發布生日美照，每張都靚出新高度，而且手臂超瘦，狀態大勇，難怪網民都一致認同，「阿嬌肥過瘦過但無醜過」。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
姜麗文生日大飽口福 父親秦沛驚喜現身甚溫馨
【on.cc東網專訊】藝人姜麗文（Lesley）曾經歷抑鬱症，去年底在社交平台發千字文自爆抑鬱症再復發，令人擔心。近日她在社交平台出Po近況，1月28日便40歲生日的她，透露身在加拿大溫哥華，正在慶祝生日月，她分享多張吃喝玩樂照，有在家中吃大餐，食物放滿一枱，她東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
胡楓94歲生日獲近2百人為其慶祝 狄波拉陳松伶輪住錫錫豔福不淺
胡楓（修哥）昨日（18日）迎來94歲生日，早於17日晚「藝能集團40周年 特高娛樂20周年」晚宴中，獲譚詠麟、劉德華送上生日驚喜，全場嘉賓齊齊祝賀修哥：「生日快樂！身體健康！」另外，昨日（18日）修哥亦獲大批好友約食飯慶祝生日。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
賈玲米蘭時裝周「無修圖美照」瘋傳！瘦下來氣場藏不住 網驚：認不出是同一人
1月18日，大陸女星賈玲以Prada品牌嘉賓身分現身米蘭時裝周。過去多以喜劇形象示人的她，瘦身成功後以俐落造型亮相，在高畫質鏡頭下仍相當亮麗，神情放鬆、笑容自信，讓不少網友直呼「跟以往印象差好多」、｢認不出是同一人｣！姊妹淘 ・ 1 天前
陳妍希憑《狙擊蝴蝶》翻紅！41歲離婚後越活越順，這段婚姻困住她的是什麼？
42歲的陳妍希在去年經歷了離婚，也因為演出《狙擊蝴蝶》再度翻紅。她在劇中詮釋的姐姐角色，結合外表與歷練帶出的沉穩氣質，讓不少觀眾留下深刻印象。宣傳期間，她大方回顧過去與陳曉的求婚片段，不僅沒有引起網友反感，網路上反而出現不少正面回應。姊妹淘 ・ 22 小時前
傅明憲連續23年出任愛護動物協會會長 帶愛犬開會合照網民錯重點「眼袋好重」
90年代受TVB力捧嘅傅明憲，近年醉心於公益事業，更為愛護動物協會出任會長多年。早前傅明憲出席愛協周年大會，仲帶埋愛犬Kiki一齊開會Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
蔡卓妍與健身教練Elvis譜姊弟戀 男友疑已入主億元香閨同居試婚
現年43歲的蔡卓妍（阿Sa）自從2023年與「百億麻雀館太子爺」石恆聰結束6年情後，雖曾傳出復合消息，但最終另爆新戀情！早前阿Sa已親口承認與年輕10歲的健身教練林俊賢（Elvis）相戀，更一改過往低調處理感情事的作風，看來對這段「姊弟戀」全情投入。日前阿Sa出席活動時被問及是否已確定Elvis的地位，她即甜笑回應「都可以刪走緋聞兩隻字嘅」、「依家開心咪得囉！」，完全是沐浴在愛河中的模樣。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
可嵐復出參加中年好聲音4獲五燈！被譽為「中4」的顏值擔當斜槓媽媽，保養得宜完全不像40歲
可嵐驚喜現身 TVB 節目《中年好聲音4》，「斜槓媽媽」保養得宜完全看不出年紀！現年 40 歲的可嵐首度現身已被認定為「中4」的大熱門參賽者，充滿故事的人生，加上保養得宜的亮眼外表，瞬間獲得網民注意！Yahoo Style HK ・ 1 天前
非常檢控觀｜何廣沛為演韓星激減30磅 踩過界首挑戰唱歌 網民激讚無敵
何廣沛（Matthew）2012年入讀藝員訓練班而簽約TVB，今年係佢入行14年，憑《新聞女王2》「潘志傲Ivan」一角於《萬千星輝頒獎典禮2025》勇奪「最佳男配角」獎項，又宣布即將與圈外女友Sarah結婚，迎來新身份。除此之外，何廣沛近日更踩過界，為新劇《非常檢控觀》演唱插曲《懲人淚》；日前，何廣沛出席劇集宣傳活動亦首度現場演繹該曲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
碧咸「回應」大仔Brooklyn對家庭的千字文不滿，作為爸爸的他：容許孩子們去犯錯
碧咸大仔與家庭不和事件，作為爸爸的David Beckham在Squawk Box節目上「含蓄回應」關於大仔Brooklyn的行為：「孩子們有權利犯錯，這是他們其中一個學習的方式，這也是我的育兒方法之一。」他補充，「有時候你也得讓他們自己去犯錯。」這回應是剛好在碧咸大仔發布了6頁IG Stories的訪問對話。Yahoo Style HK ・ 1 天前
潘瑋柏為宣云慶祝35歲生日！「愛人視角」記錄最美老婆 甜蜜留言閃爆粉絲
1月18日，潘瑋柏妻子宣云迎來35歲生日，她在社交平台分享一系列慶生照片，身穿白色吊帶裙、頭戴珠寶皇冠，氣質溫婉如童話公主。照片由潘瑋柏協助拍攝，他還在留言區邀功「我拍得真好」，甜蜜氛圍吸引不少網友關注。姊妹淘 ・ 23 小時前
非常檢控觀 ｜新鮮出爐男配何廣沛首演渣男獻出兩大突破！ 徐榮繼「彩虹版喪鐘哥」再有新造型
之前憑監製另類律政劇《踩過界》叫好又叫座的林志華，相隔8年再度推出律政劇集主題作品《非常檢控觀》，故事講述主角包希仁（馬德鐘飾）馬德鐘＋正氣警察展熊飛（吳偉豪飾）＋睿智助手公孫珀（賴慰玲飾）這個「滅罪鐵三角」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
35歲Jennifer Lawrence既是奧斯卡影后也是「住家媽媽」！超忙人生仍令她閃閃發光，也許是愛情裡嫁到神隊友老公
Jennifer Lawrence 憑《 Die, My Love》入圍金球獎最佳戲劇類電影女主角，日前穿上 Givenchy 的絕美透視晚裝出席頒獎禮，丈夫也有陪伴出席非常甜蜜。作為風趣外向而熱愛社交的 E 人代表，Jennifer Lawrence 分享願意為愛成為「住家媽媽」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Jennie生日美照放題，用最帥氣態度迎接女人30歲！女王自信氣場金句：討厭我是因為他們成為不了我
Jennie日前踏入30歲，生日派對開不停的她，也密密手發布生日美照貼文。穿起Bella Hadid特別版Chrome Hearts黑色tube dress、Ray-Ban太陽眼鏡的Jennie，火辣到不行，各位粉絲準備好迎接Jennie女王的霸氣氣場美照！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
看起來像170！李主儐真實身高曝光，比例逆天、證件照美到被盜用！
之所以會有這樣的誤會，關鍵就在於她過於出色的身材比例。李主儐的臉型小巧，是典型的鵝蛋臉，五官集中卻立體，在鏡頭前自然形成「頭小身長」的視覺效果，無形中拉長整體比例，再加上她的穿搭選擇與儀態管理，常常給人一種高個子女星的錯覺，也難怪外界一度猜測她的身高落在1...styletc ・ 1 天前
玉木宏46歲里斯本奪銅牌！ 藍帶轉紫帶背後教練野心？
日本男神玉木宏不只戲裡帥，現實中還變身柔術高手！1月16日在葡萄牙里斯本舉行的2026歐洲柔術錦標賽，他以46歲之齡參加紫帶大師4組（46-50歲）羽量級，勇奪銅牌，這消息一出，網上炸鍋，粉絲直呼「千秋學長柔術版更帥」，連非粉都佩服他的毅力。LIVE JAPAN ・ 1 天前