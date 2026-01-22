方媛拍短影音當網紅！ 郭富城力挺老婆「不只是照顧孩子」：有理想很重要

1月17日，郭富城出席公開活動時，談到妻子方媛經營短影音、分享生活一事，大方表示自己非常支持。他表示，方媛不只是照顧孩子，也很享受拍片、分享日常，認為「有自己的理想很重要」，因此樂見太太做出這樣的嘗試。

方媛在照顧三個女兒之餘，仍持續經營短影音帳號，內容多半是生活中覺得實用的事物，包括育兒日常、家庭片段與好物分享，目前帳號已累積百萬粉絲。郭富城也不時會在影片裡露臉，他認為能在家庭與工作之間找到平衡，本身就值得尊重。

方媛的短影音內容以生活經驗為主，她曾分享生完第三胎後的恢復方式，例如做瑜伽、打網球，也記錄女兒們跳舞、騎馬等成長過程。她推薦的母嬰用品與保養方式，因貼近日常而引發討論，帶貨表現也受到關注。雖然有人質疑她享有的資源太高級、不貼近一般人，但也有不少網友認為她情商高、說話節奏舒服，看她的影片仍能得到療癒感。

郭富城與方媛相差22歲，婚姻初期並不被外界看好，但近年他越來越不避諱表達對家人的愛，讓外界看見天王柔軟、疼愛妻女的一面。郭富城這回受訪也透露，大女兒和二女兒最近迷上韓國女團BABYMONSTER，常在家裡唱跳，令他笑呼：「慘啦，以後不知道會不會變成女團。」他還為孩子在家裝了落地鏡，方便她們跳舞跳個夠，父愛展露無遺。

