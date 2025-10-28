屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
方媛生了！證實第三胎「還是女兒」 郭富城甜蜜發聲：我是全世界最幸運的男士
「天王」郭富城家再添小公主！10月22日，他親自駕車到醫院接第三胎女兒出院，全程專注看著嬰兒籃，臉上難掩緊張與喜悅，還向現場記者揮手致謝。隨後他同步發文官宣喜訊，開心表示家中多了一位成員，形容三個女兒是「三顆璀璨明珠」，自己則是「女神之家」中唯一的男性：「我是全世界最幸運的男士！」
郭富城的妻子方媛也在社群發文，寫下：「看著老公抱著她，眼裡依然閃爍著和第一次當爸爸時一樣興奮和寵溺的光芒，就知道，我們擁有的是最純粹的愛。」字裡行間流露滿滿幸福。
這次三胎依舊是女兒，打破外界「為追生兒子拼三胎」的傳言。郭富城其實早前就在成都演唱會上表態：「兒子女兒都是珍貴的禮物，從沒刻意要男生。」方媛也在受訪時表示，性別從不是他們在意的條件，「健康、快樂、善良才是給孩子最好的禮物」，被網友讚是對性別偏見的溫柔回應。
為了陪產，郭富城暫停10月所有工作，並安排入住頂級月子中心，提供24小時醫護照護，兩個大女兒也有專屬房間，可見他對家庭的重視。不少網友稱讚郭富城夫婦的態度開明，「真正打破傳統性別期待」，還有人笑稱四大天王（張學友、劉德華、黎明、郭富城）共育有7名女兒，幽默喊話「四大岳父聯盟再添新成員」。
延伸閱讀
方媛三胎孕肚曝光！郭富城親證10月底生產 愛駒奪冠嗨喊：寶寶帶好運
郭富城喜獲三胎！熊黛林「高EQ婉拒祝福」獲讚 前任的體面是劃清界限
更多熱門影音：
送別楊爸！Junior不捨喊他Daddy 柯淑勤曝私下互動「最頭痛的是楊祐寧」
柯佳嬿楊謹華金鐘「突襲女女吻」紅到韓國！超中肯頒獎橋段被瘋轉 網讚：太帥氣了
BLACKPINK開唱為高雄帶來超狂觀光產值！Lisa Rosé「帶貨在地美食」粉絲瘋搶同款
其他人也在看
方媛產後首次露面 升格3寶媽絕美狀態曝光
[NOWnews今日新聞]天王郭富城於2017年和中國網紅方媛結婚，兩人陸續生下兩位女兒，日前更是再添一女，讓郭富城開心地說：「我是全世界最幸運的男士，被四位女神深深的愛着。」昨日正逢郭富城60歲大壽...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
郭富城「登六」獲老婆愛女陪伴慶生 天王嫂方媛坐月期間極速修身獲讚：就像沒生過的一樣
天王郭富城於10月26日「登六」，獲天王嫂方媛（Moka）及愛女為他慶生，過了一個幸福又溫馨的生日。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
基孔肯雅熱本港再增 3 宗個案｜港 9 月出口按年增 16.1%｜郭富城「登六」獲老婆愛女陪伴慶生｜10 月 28 日・Yahoo 早報
衞生署衞生防護中心昨日（27 日）公布，本港新增三宗感染基孔肯雅熱個案，當中包括一宗本地感染及兩宗輸入個案。三名患者分別居於黃大仙、東涌及將軍澳，其中兩人於潛伏期內曾到訪廣東省多個城市，包括佛山、廣州、惠州及汕尾，另一人是鳳德邨學校員工，曾到訪深圳及鳳德邨中心。中心表示，所有患者現時情況穩定，並已在無蚊環境接受治療，相關流行病學調查仍在進行中。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
郭富城60歲生日，方媛極速修身亮相天王生日派對！結婚8年仍甜蜜如初的天王夫妻愛情故事
郭富城於10月26日迎來60歲大壽，與妻子方媛及兩位千金一起慶祝生日！方媛上週才公布順利誕下第三胎女兒，產後首度公開亮相，穿白色貼身T恤配牛仔褲，腹部平坦美腿纖細，狀態驚人，網友直呼：「三寶媽修身太快了吧！」！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
Fendi手袋突發低至55折？FARFETCH限時Pre-Owned手袋額外減價！Baguette折後平近$5,000
如果一直想入手一個經典及復古款的名牌手袋，FARFETCH的Pre-Owned區是一個不錯的尋寶之地！最近FARFETCH突發推出Fendi二手手袋限時低至65折優惠，而且更加碼推出指定款式額外85折，折上折後最平55折就買到，簡直不可思議！Yahoo購物專員率先望過，FARFETCH入面不少Fendi手袋的品質及款式都幾吸引，經典款如Baguette、Peekaboo、水桶袋等都有，非常難得。想輕鬆以半價入手夢寐以求的Fendi手袋的話，不容錯過今次FARFETCH Pre-Owned減價！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【惠康】至筍美食優惠 秘魯藍桑子$35/3盒（即日起至30/10）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有秘魯藍桑子、日本青森縣土岐蘋果、袋裝澳洲臍橙4個裝、美國Autumn Crisp® 波子提子24毫米+、冰鮮山地雞、切片煙肉、 Ocean‘s Favourites 原味/刁草煙三文魚、十字牌牛奶飲品、聖農急凍黑椒雞胸肉同埋宗家府切件泡菜/蘿蔔泡菜/素泡菜/海藻拌泡菜，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
【Yahoo請你睇優先場】原班人馬延續篇！《刺殺小說家2》引領觀眾穿越現實世界與小說異世界
2021年內地勁收10億票房之《刺殺小說家》原班人馬延續篇——《刺殺小說家2》(A Writer’s Odyssey II)，11月6日將破界而來！路陽執導，鄧超、董子健、雷佳音等超強巨星陣容演出的《刺殺小說家2》，由《流浪地球》系列特技團隊磅礡打造東方魔幻宇宙，再創華麗動作奇想鉅獻，引領觀眾穿越現實世界與小說異世界，與一眾角色共同展開一段超乎想像的雙世界奇幻冒險之旅。Yahoo Movies HK ・ 6 小時前
晚吹 - 男人亂講嘢 ｜ 灘叔分享古早「鹹書」有3D拉頁 Thor與193自爆偷看父親秘密收藏
在今集節目中，三位主持暢談年少時「睇鹹書」的經歷，不同年代各有不同的「看法」。身為「遠古時代」代表的灘叔表示，以前的「鹹書」已經相當精彩Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
阿嬌決心戒酒1年 瘦成竹竿超美近況曝光
[NOWnews今日新聞]香港女團Twins成員阿嬌（鍾欣潼）出道以來一直以「胖胖瘦瘦」的體態成為眾人焦點，44歲的她去年就醫檢查時，被告知肝臟因為長期飲酒負擔太大，若是再不注意身體會出事，因此她決心...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
臘腸食譜｜臘腸炒苦瓜
苦瓜炒臘腸這道菜需要的材料不複雜Cook1Cook煮一煮 ・ 15 小時前
全運會｜粵禮儀導師赴港指導禮儀助理 「咬筷子」練笑容學儀態(江瓔庭報道)
【Now新聞台】距離全運會開幕不足兩星期，香港賽區合共招募了逾1.6萬名義工協助賽事，包括負責支援頒獎的禮儀助理。 預備動作做好，配合笑容，再模擬為嘉賓呈上全運會獎牌，下台都要有姿勢有實際——70多名經過遴選的禮儀助理義工這天練習迎賓及協助頒獎，每步都不能鬆懈。禮儀助理溫俊芹：「我們每步也要相隔30厘米，時刻也要提醒自己步伐及步速也要一致。」她們部分人已率先在月前的群眾賽事活動中服務。在大學就讀社工系的阿欣第一次擔任大型活動義工，她說最寶貴得著是應用到專業所學的知識。禮儀助理陳穎欣：「學懂如何服務一些有特殊需要的朋友，令他們開心地接受獎項外，亦感受到我們對其關懷，例如跪姿的訓練、對話上要如何留意用字。」全運會集合粵港澳三地力量，來自廣東賽區的禮儀導師特地來港培訓義工，除了一系列理論課堂，亦有實踐技巧，教她們露出招牌「八齒」笑容。廣東賽區賽會志願服務通用培訓講師李靜：「我們增加了用筷子、咬筷子的方式，令她們知道肌肉如何收緊，以及情緒方面的調動亦用多了，有種工作的榮譽感，人生中可能是唯一一次機會能夠登上十五運、全運會頒獎典禮的工作環境。大賽是一個城市的擔當以及門面的展示，禮儀義工是香港特區now.com 新聞 ・ 1 天前
香港網球公開賽 張瑋桓直落兩盤挫拉雯絲晉第二圈
【Now新聞台】在維園舉行的香港網球公開賽，本地女球手張瑋桓直落兩盤淘汰荷蘭的拉雯絲，晉身單打第二圈。 背對鏡頭的張瑋桓早段與拉雯絲互破兩個發球局，打成3比3平手；之後張瑋桓第8局，打足6次「刁時」再破發，領先5比3。世界排名632挑戰85，張瑋桓連贏三局，先贏一盤6比3。她今場第一發球得分率5成8，好過拉雯絲的4成4，全場9個破發機會，張瑋桓把握到5次，最終她贏多盤6比4，用了1小時36分鐘取得近三個月來第一場單打勝利，第二圈會對爆冷淘汰四號種籽簡倫的日本球手坂詰姬野。#要聞now.com 影音新聞 ・ 3 小時前
黃潔琪小背心谷盡教set頭 網友狂Loop夠4個鐘
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko Wong）樣子甜美，加上擁人一副驕人身材，又毫不吝嗇不時於社交網派福利，故深受粉絲愛戴。Miko日前在社交網上載短片，教大家如何製作日式髮型，她寫道：「手殘黨也能輕易學會的『日式翘翘頭』，重點筆記 - 小量多次東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！
現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲綠葉王許紹雄「器官多重衰竭」病逝
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：許紹雄IG、Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 9 小時前
美元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
去銀行做美元定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，加上港元與美元掛鈎，減低匯率風險，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 8 小時前
雙11優惠2025｜片皮鴨、羊腩煲3小時放題低至$111/位！囍慶酒家及雲海匯無限任叫45款美食飲品
想要用最划算的價格享受一頓豐盛的放題盛宴嗎？這次快閃優惠讓你以超抵價體驗雲海匯及囍慶餐廳的「藥膳羊腩及片皮鴨任食放題」，3小時內暢享45款精選美食飲品，絕對是今年最不能錯過的飲食優惠 ！今次KKday快閃10月28日下午三點，只需$111位，任點任食藥膳羊腩、紅炆羊腩、片皮鴨、叉燒皇、紅白餐酒、點心、海鮮、老壇酸菜魚等，每位更贈送雲南野菌燉響螺靚湯，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 11 小時前
《港樓》西營盤15 WESTERN STREET開放式二手銀主盤490萬元沽
利嘉閣地產西南西營盤站分行市務經理凌健朗指，該行最新錄得一宗西營盤15 WESTERN STREET中層D室的二手銀主盤成交個案，單位實用面積約212方呎，採開放式間隔，向正東，外望城市景觀及部份海景。 凌健朗表示，新買家為內地投資者，心儀單位景觀開揚，區內租盤一向備受大學生追捧，租金回報高，最後以490萬元合理價承接，折合實用面積呎價約23,113元。據悉，原業主在2020年以約749萬元一手買入單位。 他補充，該屋苑現時有約3個單位放盤，當中一個連租約戶叫價約550萬元起。(ss/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
許紹雄逝世｜佘詩曼道別契爺：老豆！雖然我很想你，但我不會再哭了
人稱「Benz雄」的76歲演員許紹雄日前入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化，於今日（28日）凌晨離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
許紹雄逝世︳出身非凡做新人揸靚車返工被稱Benz雄 《使徒行者》歡喜哥成代表作
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前