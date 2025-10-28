方媛生了！證實第三胎「還是女兒」 郭富城甜蜜發聲：我是全世界最幸運的男士

「天王」郭富城家再添小公主！10月22日，他親自駕車到醫院接第三胎女兒出院，全程專注看著嬰兒籃，臉上難掩緊張與喜悅，還向現場記者揮手致謝。隨後他同步發文官宣喜訊，開心表示家中多了一位成員，形容三個女兒是「三顆璀璨明珠」，自己則是「女神之家」中唯一的男性：「我是全世界最幸運的男士！」

郭富城的妻子方媛也在社群發文，寫下：「看著老公抱著她，眼裡依然閃爍著和第一次當爸爸時一樣興奮和寵溺的光芒，就知道，我們擁有的是最純粹的愛。」字裡行間流露滿滿幸福。

這次三胎依舊是女兒，打破外界「為追生兒子拼三胎」的傳言。郭富城其實早前就在成都演唱會上表態：「兒子女兒都是珍貴的禮物，從沒刻意要男生。」方媛也在受訪時表示，性別從不是他們在意的條件，「健康、快樂、善良才是給孩子最好的禮物」，被網友讚是對性別偏見的溫柔回應。

為了陪產，郭富城暫停10月所有工作，並安排入住頂級月子中心，提供24小時醫護照護，兩個大女兒也有專屬房間，可見他對家庭的重視。不少網友稱讚郭富城夫婦的態度開明，「真正打破傳統性別期待」，還有人笑稱四大天王（張學友、劉德華、黎明、郭富城）共育有7名女兒，幽默喊話「四大岳父聯盟再添新成員」。

