方媛孕晚期「輕盈穿高跟鞋逛街」！超狂畫面曝光，只胖5kg四肢仍纖細
近日有香港網友在太古廣場偶遇郭富城妻子方媛。雖然已進入孕晚期，她依舊踩著粗跟高跟鞋現身，一襲一字肩貼身長裙襯托纖細肩頸，長髮盤起、笑容滿面，與友人談笑風生，狀態輕盈，從背影幾乎看不出是即將臨盆的準媽媽。
據現場目擊者透露，方媛步伐穩健、姿態從容，孕肚雖明顯，但手腳依舊纖細。她先前曾在遊艇度假時，以細帶高跟涼鞋在甲板上站立，顯見對高跟鞋駕馭自如。她也坦言孕期體重僅增加約5公斤，甚至一度被醫師提醒需加強營養。
此次出行，她身邊有菲傭隨行協助，不僅幫忙提袋，也留意周遭動靜。據港媒報導，自第三胎消息傳出後，郭富城更加貼心，安排岳父母同住，並聘請多名保姆協助，讓方媛能安心養胎。
雖然享受周全照顧，方媛仍親自接送孩子上下學，並陪伴家人旅行，生活相當充實。與郭富城結婚8年來，兩人從小家庭逐漸擴展至五口之家，低調卻穩定的幸福生活，也常成為外界關注焦點。
